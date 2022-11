Primer reversazo en la JEP: desiste el general Arias Cabrales

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales renunció a la posibilidad de someterse a la Justicia Especial de Paz, a través de una carta enviada al secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa.



"De manera consciente, libre y voluntaria expresó que dejo sin ningún efecto la manifestación de acogerme a la Justicia Especial para La Paz. Es mi deseo que la Sala de la Honorable Corte Suprema de Justicia, continúe con el conocimiento del recurso extraordinario de casación", firma el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.



Aunque no renuncia del todo a la posibilidad de acogerse, pues señala que "una vez se expidan la ley estatutaria y los decretos reglamentarios que señalan el procedimiento y funcionamiento del Tribunal Especial para la Paz, analice la posibilidad de acogerme al sistema".



Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada de varias personas durante la retoma del Palacio de Justicia a inicios de noviembre de 1985.



En este caso se determinó que su actuación fue omisiva, pues permitió que se realizaran acciones en aras de no dejar con vida ni a un guerrillero.



No obstante, la sentencia señala que no es responsable por la desaparición de 11 personas, como se ha mencionado, sino de cinco: el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez, el mesero Bernardo Beltrán Hernández, una auxiliar de cocina Luz Mary Portela León, el chef David Supes Celis y la guerrillera Irma Franco.





Se trata del primer reversazo luego de que a finales de marzo se conocieran las intenciones de los generales Arias Cabrales y Jaime Humberto Uscátegui y del exministro Diego Palacio de que sus casos llegaran a la justicia especial para La Paz.