Primera dama de Francia rompe el silencio: “sentí caerme de un rascacielos"

Valérie Trierweiler, la excompañera de François Hollande , confesó al semanario Paris Match publicado el jueves que tuvo la impresión de "caerse de un rascacielos" cuando se reveló la relación del presidente francés con la actriz Julie Gayet.

"Cuando lo supe, fue como si me cayera de un rascacielos", dijo Trierweiler respecto a esa relación, revelada el 10 de enero por una revista del corazón.

"Había oído rumores, evidentemente, pero circulaban rumores sobre todo el mundo. Sobre mí también", y "yo no les prestaba atención", explicó.

"Puede parecer extraño, pero no atravieso un período de crisis", aseguró Trierweiler a Paris Match, semanario para el que trabaja y en el que no dejó de trabajar cuando era primera dama. "No es la primera ruptura de mi vida. Es violenta porque es mediática", agregó Trierweiler, divorciada y madre de tres hijos.

La política es "un mundo en el que la traición da frutos, y esos no son mis valores", agregó la excompañera de Hollande, que precisa que "no lamenta nada".

"Me encontré en el Elíseo (el palacio presidencial francés) bajo todos los dorados. Mucha gente no lo sabe, pero mi madre era cajera y mi padre estaba amputado de una pierna. Crecí en un edificio de viviendas sociales. Hubo un enorme cambio. En los últimos meses me di cuánta de cuanta suerte tuve", comentó.

"Lo que he vivido ha sido una secuencia de vida extraordinaria que me ha llevado a otra cosa", afirmó, acotando: "Voy a reanudar mi vida de antes, pero estará enriquecida por una experiencia nueva. En unos pocos días he recibido cientos de cartas y mensajes de apoyo".

François Hollande anunció el sábado pasado "el fin de su vida común con Valérie Trierweiler".

Con AFP.