Primicia: Cultivos ilícitos han crecido en un 39 por ciento en el último año

Bluradio conoció que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos revelará en las próximas horas que el aumento de cultivos en el país pasó de 69 mil hectáreas, regsitradas el año pasado, a 96 mil hectáreas este año.

Por esto, en el informe oficial que será entregado al Gobierno Nacional, Simci, hará un llamado urgente para que el Gobierno modifique y acelere los proyectos productivos de los campesinos para la sustitución de cultivos de coca principalmente.

En el último año la producción potencial de cocaína fue de apeoximadamente de 249 toneladas y los departamentos más afectados son Cauca, Nariño y la zona del Catatumbo.

Esta información fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien señaló que pese al aumento de los cultivos y a la preocupación del Gobierno, el incremento no lo sorprende.



“Ya estamos tomando las primeras acciones del plan antidrogas, la disminución de cultivos mediante sustitución, pero también de erradicación, la interdicción área y marítima del producto final y de los insumos, la fumigación manual y terrestre con nuevos equipos, el control de la demanda con cooperación internacional y un refuerzo de las herramientas jurídicas”, dijo Villegas.





Escuche en este audio más información sobre:





-En el Cauca denuncian que son necesarios verdaderos proyectos de sustitución de cultivos ilícitos que lleven a las comunidades campesinas a abandonar de forma definitiva esta práctica ilícita.





-Luego de que el Consejo de Estado tumbara la destitución del exministro Sabas Pretelt, desde varios sectores políticos aseguraron que no existieron garantías de imparcialidad en su caso.





-El vicepresidente Germán Vargas Lleras pidió recalcular los costos de los peajes para medir los impactos en los transportadores, sin embargo, reiteró que no se pueden desmontar porque con su recaudo ayudan a financiar las obras 4G.





-Por el paro camionero, la Dian habilitó nueva área de almacenamiento en el Puerto de Buenaventura.





-Camioneros protestan en la vía al Llano en el Kilómetro 12+900, sector de Lácteos Tequendama, entre Villavicencio y Bogotá impidiendo el paso a los vehículos pesados, pero no a los carros pequeños.





-La Iglesia Católica asegura que a pesar de que hay un proceso de paz andando la situación humanitaria en el país es compleja.





-La Defensoría del Pueblo pedirá a la Procuraduría abrir investigación formal a la Superintendencia de Salud por las irregularidades en la intervención que este ente venía realizando desde el año 2007 en el Hospital San Francisco de Asís en Chocó.





-En Caracas fue suspendida la audiencia de apelación al preso político, Leopoldo López. Sus familiares denunciaron amedrentamiento contra el dirigente. Ni siquiera sus abogados han podido visitarlo.





-La Selección Colombia disputará dos juegos amistosos previos a su debut en los Juego Olímpicos de Río de Janeiro.





-El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa invitó a las empresas privadas a promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Dijo que de esta manera unos 7.000 vehículos saldrían de circulación.