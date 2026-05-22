Proceso paz urbana en Medellín denuncia intentos de saboteo y asegura que mantiene voluntad de paz

El Espacio de Conversación Socio Jurídica de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá aseguró que, pese a los “inconvenientes” que enfrenta el proceso, las conversaciones entre el Gobierno nacional y voceros de estructuras criminales urbanas continúan.

En el documento, la delegación afirmó que durante el desarrollo del proceso se han presentado “acciones políticas, judiciales y penitenciarias” que, según indicaron, “se manifiestan especialmente en acciones de saboteo persistentes que un sector político de la derecha en Medellín y Antioquia ha emprendido para estigmatizar y perseguir la esperanza de paz”.

Entre ellas, mencionaron decisiones relacionadas con órdenes de captura contra algunos cabecillas de las estructuras, dificultades con el sistema penitenciario y la falta de aprobación de herramientas jurídicas en el Congreso para facilitar el sometimiento o tránsito a la legalidad de los integrantes de estos grupos.

Ante esto, el Espacio reiteró que “la paz urbana no se suspende” y aseguró que tanto la delegación del Gobierno como los voceros de las estructuras reiteran la voluntad “de avanzar con hechos de paz concretos y medibles y hacia un Acuerdo de Paz Urbana”.



En el comunicado, aseguran que el proceso ha coincidido con una reducción en algunos indicadores de violencia en Medellín y el Valle de Aburrá, incluyendo la disminución en la tasa de homicidios durante los últimos años.

“A pesar de las anteriores adversidades, reiteramos el compromiso de los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto y de la Delegación del Gobierno nacional de persistir e insistir, porque de por medio está la paz como una obligación pública y un derecho popular”, señala el documento.

📄Comunicado público Espacio de Conversación Socio jurídica de Medellín y el Valle de Aburrá.



La Paz Urbana no se suspende. A pesar de los intentos de sabotaje y las barreras institucionales, el compromiso con la vida, diálogo y transformación de los territorios sigue firme.… pic.twitter.com/IrzSdBML9o — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) May 22, 2026

El pronunciamiento se conoce en medio de las controversias alrededor de la política de “Paz Total” del Gobierno nacional y luego de la polémica por una fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, Antioquia, en la que participaron integrantes de bandas criminales en diálogos con el Gobierno.

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Precisamente, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó recientemente que ya se realizaron tres traslados de personas relacionadas con esos hechos, aunque advirtió que mover a todos los integrantes de la mesa podría afectar el desarrollo del proceso.