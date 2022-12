Procuraduría abre investigación contra 9 militares por ataque de Farc en Cauca

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra nueve militares por lo ocurrido en buenos aires Cauca donde 11 militares resultaron muertos tras un ataque de la guerrillera de las Farc. (Lea también: Santos asegura que ofensiva seguirá tras bombardeo a las Farc )

El Ministerio Público tomó la decisión al considerar que según las pruebas recolectadas se pretende determinar si existió o no desconocimiento de las funciones y ocultamiento de información sobre lo ocurrido.

Indica el órgano de control que al parecer no se tuvieron en cuenta las normas de precaución en zona roja pues según la investigación los militares no tenían equipos nocturnos y estaban sin un oficial que dirigiera las operaciones. (Lea también: No sabemos si hay desplazamiento de civiles tras bombardeos: alcaldesa de Guapi )

La investigación cobija al coronel Pedro Antonio García, comandante del batallón donde pertenecían los soldados que fallecieron; el mayor Andrés Celemín Celis, comandante del grupo Coloso y otros siete suboficiales más.