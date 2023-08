Procuraduría abre investigación previa a senadora Isabel Zuleta por posible irregularidad en campaña

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar a la senadora Isabel Zuleta, esto por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas, tras haber reconocido públicamente haber realizado donaciones económicas a aspirantes a cargos de elección popular.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría fue la encargada de señalar la necesidad de investigar a la congresista. Esta decisión surge en respuesta a una entrevista dada por la senadora Zuleta a Mañanas Blu en la que habría admitido haber destinado parte de su salario actual para respaldar financieramente a diversos candidatos que participan en las próximas elecciones a nivel nacional, programados para octubre.

En la entrevista con Blu Radio, se le preguntó si sus donaciones podrían constituir una participación indebida en el proceso político, a lo que Zuleta supuestamente respondió que sus donaciones estaban respaldadas por sus facultades y no violaban las prohibiciones existentes en torno a la financiación política.

Esta afirmación levantó serias dudas en el Ministerio Público, ya que se argumentó que la senadora podría haber incumplido con las normas disciplinarias que rigen el financiamiento de campañas y la participación política. La Procuraduría busca ahora corroborar la veracidad de los hechos relatados por Zuleta, determinar si sus acciones podrían considerarse como una falta disciplinaria y, en caso de determinarlo de esa manera, analizar las circunstancias en las que se llevaron a cabo.

“Apoyo a candidatos con mi plata”: Isabel Cristina Zuleta sobre por qué no quiere bajarse el sueldo

La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico , reveló en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que está sacando plata de su bolsillo para apoyar a candidatos en las actuales campañas a elecciones regionales. Lo dijo al explicar por qué su negativa de bajarse el sueldo como congresista.

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico. Pero eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas, porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas, nosotros no recibimos esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto. Nosotros no hipotecamos nuestro voto, pero tenemos que sacar de nuestro salario cómo hacer la campaña, cómo llegar a los territorios. Ahora, de la campaña general, a nosotros no nos dieron ningún recurso para llegar a los territorios”, expresó.

A la pregunta de si ese apoyo a las campañas políticas no significa una participación indebida por ser funcionaria pública, la congresista respondió que una cosa es financiar y otra hacer una donación.