Procuraduría advierte posibles fallas en contrato de ciberseguridad por cerca de $300.000 millones

La Procuraduría General de la Nación advirtió posibles irregularidades en un proceso contractual adelantado por Colombia Compra Eficiente para la implementación de herramientas de ciberseguridad en entidades públicas del país, cuyo valor se acerca a los 300.000 millones de pesos.

Ante las presuntas inconsistencias detectadas, el Ministerio Público requirió explicaciones sobre varios aspectos considerados críticos dentro de la contratación.

Según informó el ente de control, la actuación preventiva busca verificar que el proceso garantice condiciones reales de competencia y transparencia.

Presuntas inconsistencias de un contrato de Colombia Compra Eficiente para implementar herramientas de ciberseguridad en las entidades públicas a nivel nacional llevaron a la @PGN_COL a pedir explicaciones a la entidad sobre varios aspectos críticos del proceso.… pic.twitter.com/oZxFWSNUvq — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 22, 2026

Por ello, solicitó información relacionada con la pluralidad efectiva de oferentes, la dependencia de autorizaciones expedidas por fabricantes, la posible existencia de canales únicos de distribución, la selección de marcas durante la operación secundaria, la metodología utilizada para la evaluación económica y el manejo del riesgo.



La Procuraduría también pidió explicaciones sobre los requisitos de experiencia exigidos a los proponentes, las condiciones relacionadas con el personal requerido, los factores técnicos de calificación y las posibles inconsistencias encontradas entre el pliego de condiciones, los anexos, los formatos y la minuta del proceso contractual.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la competencia dentro de este tipo de procesos no puede limitarse al cumplimiento formal de los requisitos, sino que debe garantizar una participación amplia de los interesados.

En ese sentido, señaló que las reglas del instrumento contractual deben evitar que la selección de una determinada marca reduzca la competencia a uno o pocos proveedores.

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El órgano de control precisó que la actuación tiene carácter estrictamente preventivo, por lo que no implica la suspensión del proceso de contratación.

De acuerdo con la Procuraduría, el propósito de la intervención es anticipar posibles riesgos, fortalecer la transparencia del proceso y asegurar que existan condiciones objetivas de participación para todos los eventuales oferentes.

Finalmente, el Ministerio Público exhortó a Colombia Compra Eficiente a evaluar la realización de mesas técnicas antes de continuar con las etapas definitivas del proceso.

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La recomendación incluye la participación de fabricantes, proveedores, integradores tecnológicos, expertos en ciberseguridad, agremiaciones y entidades compradoras, con el fin de fortalecer las condiciones de competencia y garantizar que la contratación se desarrolle bajo criterios de objetividad, pluralidad y transparencia.