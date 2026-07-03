Procuraduría destituyó por 18 años a patrullero de la Policía por caso de violencia sexual

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero de la Policía Deivis Maggiver Gaitán Campúzano, tras encontrarlo responsable por un caso de violencia sexual ocurrido al interior de la institución, una decisión que fue adoptada en un fallo de primera instancia.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en la tarde del 2 de marzo de 2024 en la estación de Policía de Marquetalia, Caldas, donde el uniformado habría accedido carnalmente a una de sus compañeras, quien se desempeñaba como auxiliar de la institución.

El Ministerio Público indicó que durante el proceso disciplinario fueron valorados testimonios, declaraciones, audios y mensajes de texto que comprometieron la actuación del patrullero. Con ese material probatorio, la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que la conducta constituyó una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.

En la decisión, el ente de control sostuvo que el uniformado quebrantó los principios éticos que deben regir la función policial, afectando la confianza depositada por el Estado y la ciudadanía en la institución.



Además, señaló que los hechos causaron graves afectaciones al honor, la dignidad y la integridad física y psicológica de la víctima, razón por la que impuso la sanción de destitución e inhabilidad por 18 años.