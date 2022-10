Procuraduría evaluará casos de turismo y explotación sexual infantil en Cartagena

Luego del platón que realizaron varios cartageneros en el centro histórico, en contra del denominado ‘Tour de la violación en Cartagena’, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, convocó a una audiencia pública la primera semana de abril para tratar esta situación que afecta a niños, niñas menores de edad en esta ciudad.

“La Procuraduría espera respuestas concretas de las autoridades nacionales, distritales y departamentales y por esa razón estamos convocando a una audiencia la primera semana de abril, precisamente a una audiencia de rendición de cuentas para que nos cuenten, cuáles serán esas acciones concretas para prevenir ese delito atroz que se está cometiendo contra las niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Cartagena”, explicó el jefe del Ministerio Público.

Carrillo invitó a las víctimas y conocedores del turismo sexual infantil de Cartagena para que denuncien ante las autoridades competentes.

Por el momento, el Distrito de Cartagena no se ha pronunciado sobre esta situación.

Convocamos a los cartageneros a audiencia pública para definir acciones contra turismo sexual infantil. Después del plantón de anoche, vendrán hechos concretos contra la explotación de nuestras niñas, niños y adolescentes. #DerechosDeLosNiñosSonSagrados #LaMurallaSoyYo — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) March 16, 2018

Cartagena protesta contra prostitución y explotación sexual de menores

Centenares de ciudadanos se tomaron en la madrugada de hoy la Plaza de los Coches, en el centro histórico de Cartagena de Indias, para rechazar la prostitución y especialmente la explotación sexual de niños y adolescentes.

La directora de la Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), Ana María González, una de las organizadoras de la protesta, explicó a Efe que desaprueban que las autoridades de Cartagena hayan "sido demasiado tolerantes con una vida nocturna que no hace sino daño, (y que está) fomentada por el sector turístico".

La protesta se llevó a cabo en la turística Plaza de los Coches donde en las noches suele haber una gran concentración de personas que ofrecen o buscan sexo pago.

"Los controles no son los suficientes para evitar los delitos asociados con la prostitución, (los trabajadores sexuales) no están protegidos contra la explotación, no hay campañas de prevención en salud sexual, no hay centros y rutas de atención específicos", aseguró González.

"Si entendemos que esta ciudad tiene ciertas características, la política pública debería ser acorde", dijo González, quien consideró que Cartagena "no es una ciudad sana".