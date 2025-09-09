Procuraduría inspecciona Mindefensa por contrato de helicópteros del Ejército MI-17

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, adelantó una visita preventiva al Ministerio de Defensa Nacional con el fin de verificar la contratación relacionada con el mantenimiento y reparación de las aeronaves MI-17 del Ejército Nacional.

El ente de control explicó que la diligencia busca recolectar información, revisar documentación y formular observaciones sobre el polémico contrato.

La Procuraduría recordó que este tipo de actuaciones tienen un carácter netamente preventivo y no constituyen coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas de la entidad.

Las observaciones y recomendaciones que se deriven de la visita no son de obligatorio cumplimiento, pero sí buscan anticipar riesgos que puedan afectar los recursos públicos y la gestión estatal.

Helicópteros MI-17 del Ejército Foto: Noticias Caracol

La diligencia la lideró el procurador delegado Marcio Melgosa, ya hace unos días la propia Procuraduría había hecho una serie de requerimientos al Mindefensa, entre ellos, un informe del avance técnico y financiero del contrato y el informe sobre el estado actual de las 19 aeronaves precisando cuáles están en operación, mantenimiento o fuera de servicio entre otros.

Además, los detalles sobre el uso del pago anticipado del 50%, equivalente a la mitad del valor contractual y copia de las pólizas de cumplimiento y garantías exigidas.