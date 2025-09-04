Procuraduría pone la lupa sobre posibles fallas en contrato de helicópteros del Ejército MI-17

En este oficio la Procuraduría requirió al ministro Pedro Sánchez, a la viceministra de Estrategia y Planeación, Angélica Verbel, y a otros altos funcionarios de la cartera, que entreguen información detallada sobre la ejecución del contrato, los pagos realizados y las garantías pactadas.

En 3 días el Ministerio de Defensa deberá entregar un informe del avance técnico y financiero del contrato y el informe sobre el estado actual de las 19 aeronaves precisando cuáles están en operación, mantenimiento o fuera de servicio entre otros.

Helicópteros MI-17 del Ejército Foto: Noticias Caracol

Además, los detalles sobre el uso del pago anticipado del 50%, equivalente a la mitad del valor contractual y copia de las pólizas de cumplimiento y garantías exigidas.

Esto se produce luego de que el propio Ministerio de Defensa denunciara que la empresa Vertol System Company incumplió el contrato No. 012 – 2024, que pactaba el mantenimiento de tres helicópteros MI-17 y la extensión de horas de vuelo de otros tres de las mismas características.

La cartera aseguró que este convenio, firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400, tiene como plazo de ejecución el próximo 15 de noviembre del 2025, pero ha presentado retrasos significativos.