Procuraduría pone la lupa sobre posibles fallas en contrato de helicópteros del Ejército MI-17

El ministro de Defensa Pedro Sánchez recibió un requerimiento para que entreguen información sobre el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17.

Helicópteros MI-17 varados
Helicópteros MI-17 varados
Foto: Noticias Caracol
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 11:35 a. m.

En este oficio la Procuraduría requirió al ministro Pedro Sánchez, a la viceministra de Estrategia y Planeación, Angélica Verbel, y a otros altos funcionarios de la cartera, que entreguen información detallada sobre la ejecución del contrato, los pagos realizados y las garantías pactadas.

En 3 días el Ministerio de Defensa deberá entregar un informe del avance técnico y financiero del contrato y el informe sobre el estado actual de las 19 aeronaves precisando cuáles están en operación, mantenimiento o fuera de servicio entre otros.

Helicoptero-MI17-Ejercito-Noticias-Caracol.jpg
Helicópteros MI-17 del Ejército
Foto: Noticias Caracol

Además, los detalles sobre el uso del pago anticipado del 50%, equivalente a la mitad del valor contractual y copia de las pólizas de cumplimiento y garantías exigidas.

Esto se produce luego de que el propio Ministerio de Defensa denunciara que la empresa Vertol System Company incumplió el contrato No. 012 – 2024, que pactaba el mantenimiento de tres helicópteros MI-17 y la extensión de horas de vuelo de otros tres de las mismas características.

La cartera aseguró que este convenio, firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400, tiene como plazo de ejecución el próximo 15 de noviembre del 2025, pero ha presentado retrasos significativos.

