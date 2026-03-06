En vivo
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Procuraduría pide medida cautelar para que Petro sustente acusaciones contra organización electoral

El Tribunal administrativo de Cundinamarca convocó a una audiencia pública para el viernes 13 de marzo de 2026, 8:30 a.m. al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de la República
Foto: Presidencia de la República
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

