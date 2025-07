Procuraduría pide tumbar norma con la que el Gobierno declara áreas de producción de comida

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que no le dé vía libre a la creación de áreas exclusivas para la producción de alimentos en el país.

La petición tiene la firma del procurador Gregorio Eljasch y es específica en que el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que hoy permite al Ministerio de Agricultura declarar las áreas o zonas para la producción de alimentos debe declararse inexequible porque, según el Ministerio Público, se está violando la autonomía de los territorios del país.

Cultivo de papa en Colombia Foto: Blu Radio

¿Qué es lo que pasa?

El Gobierno hoy está analizando varias resoluciones para declarar áreas de producción de alimentos en varios departamentos del país, incluyendo Cundinamarca y Antioquia. Los predios que queden al interior de esas áreas solamente van a poder ser utilizados para la producción de comida.

Ahí no se podrá hacer industria, no se puede construir vivienda, no se puede hacer turismo, y tampoco minería. Ninguna actividad distinta a la producción de comida y no es claro si la agroindustria o las instalaciones de granjas avícolas están permitidas.

La Procuraduría dice que entiende la necesidad de optimizar el uso del suelo rural y la importancia de la seguridad alimentaria, sin embargo, cree que la metodología propuesta por el Gobierno nacional "no resulta conforme con los lineamientos constitucionales de autonomía territorial"

Para la entidad, las declaratorias no dan a los municipios la posibilidad de intervenir en el trámite ni van en línea con el principio de coordinación entre los gobiernos nacionales y locales, cosa que también está en la Constitución.