Procuraduría y Defensoría lamentan fatal accidente de avioneta en Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. En un mensaje de condolencias, la entidad destacó la trayectoria de Diógenes Quintero Amaya, representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz quien falleció en el siniestro.

“Fue personero municipal de Hacarí, Defensor Regional de Ocaña y un servidor público comprometido con los derechos humanos y la región del Catatumbo, de donde era oriundo”, señaló la Defensoría.

El procurador Gregorio Eljach también expresó su profundo pesar por este lamentable suceso.

A estas manifestaciones se sumó el Consejo Noruego para Refugiados, que confirmó que una de las personas que viajaba en la aeronave era Maira Alejandra Avendaño, colaboradora de esa organización humanitaria.



“Maira fue una colega extremadamente valorada y respetada en nuestra organización y en todo el sector humanitario”, indicaron.

La tragedia aérea ocurrida en la región del Catatumbo mantiene en vilo al país. En la tarde de este miércoles, campesinos de la vereda Curasica, en zona rural de Hacarí, Norte de Santander, confirmaron el hallazgo de los restos de la aeronave de Satena que había sido reportada como desaparecida con 15 personas a bordo.

Avioneta accidentada el 28 de enero Foto: suministrada

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la aeronave gravemente afectada, rodeada de neblina y en una zona de difícil acceso.