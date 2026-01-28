En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría y Defensoría lamentan fatal accidente de avioneta en Norte de Santander

Procuraduría y Defensoría lamentan fatal accidente de avioneta en Norte de Santander

Se suman las voces de solidaridad por el accidente de una avioneta ocurrido en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, en el que murieron las 15 personas que iban a bordo.

Así es el avión de Satena que desapareció en Norte de Santander
Así es el avión de Satena que desapareció en Norte de Santander
Foto: suministrada
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad