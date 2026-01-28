Elon Musk sacrifica sus modelos más icónicos de Tesla por un invento que cambiaría el mundo

Elon Musk anunció este miércoles que Tesla dejará de fabricar los autos Model S y Model X en la primera mitad del año para dedicar la planta de producción de Fremont, en California, a la creación de robots Optimus.

"Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable. Porque estamos moviéndonos hacia una futuro basado en la autonomía", explicó Musk durante una teleconferencia con analistas.

El consejero delegado de Tesla también dijo que en "pocos meses" la empresa desvelará el robot Optimus 3, que calificó como un "robot muy capaz" y que podrá aprender a realizar todo tipo de tareas simplemente viendo un video, aseguró.

Así es el robot de Tesla Foto: AFP

Pero también advirtió que su producción será inicialmente lenta, ya que la cadena de suministro debe desarrollarse desde cero. Aún así, Musk estimó que Tesla podrá fabricar hasta un millón de unidades del Optimus al año.



El empresario, conocido por errar en sus ambiciosas predicciones, añadió que cree que Optimus contribuirá de forma significativa al Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos.