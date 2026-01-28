En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Elon Musk sacrifica sus modelos más icónicos de Tesla por un invento que cambiaría el mundo

Elon Musk sacrifica sus modelos más icónicos de Tesla por un invento que cambiaría el mundo

Según Musk, el robot Optimus contribuirá de forma significativa al Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Los vehículos de Tesla se encuentran en el lote de una concesionaria de Tesla el 15 de abril de 2024 en Austin, Texas.
Tesla es uno de los fabricantes más grandes de carro eléctricos, junto con BYD.
Blu Radio - AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad