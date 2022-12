Programa completo de Mañanas BLU 10 de septiembre de 2014

Rigoberto Urán se retira de La Vuelta a España por una bronquitis: A través de su cuenta de Twitter, el ciclista colombiano Rigoberto Urán comunicó que no seguirá en La Vuelta a España a causa de una bronquitis que lo ha afectado en los últimos días.

Nicolás Maduro reveló “la fórmula de la felicidad”: Durante el acto de entrega de viviendas en Ciudad Tiuna, uno de los bastiones del chavismo en Caracas, el presidente Nicolás Maduro reveló, la que es, según él la fórmula de la felicidad.

Murió Emilio Botín, presidente del banco Santander: Emilio Botín, presidente del banco español Santander, el primero por capitalización de la eurozona con fuerte presencia en América Latina, en particular Brasil, murió este miércoles de un infarto a los 79 años, anunció la entidad bancaria.

Obama explicará este miércoles su estrategia para combatir el Estado Islámico: El presidente de EE.UU., Barack Obama, no planea dar muchos detalles sobre el costo o la duración de su estrategia para derrotar al Estado Islámico (EI) en el discurso que ofrecerá la noche del miércoles sobre el grupo yihadista, indicó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

Presidenta argentina destaca decisión de Asamblea General de la ONU por deuda: La presidenta argentina, Cristina Fernández, destacó la decisión mayoritaria de la Asamblea General de la ONU de aprobar hoy una resolución para impulsar un marco multilateral que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana.

Claudia López cuestiona que universidades ‘perratas’ tenga registro en Mineducación: En medio del debate de control político al sistema educativo del país, el cual fue citado por la bancada de senadores del partido Alianza Verde, la congresista de esta colectividad Claudia López tildó de “universidades perratas” algunos centros de educación superior del país en donde no se ofrece una buen calidad en la educación “es la peor educación de la peor calidad posible”.

Alerta por virus que ha afectado a más de 600 personas en San Joaquín, Bolívar: El virus, que ha afectado a más de 600 personas en el municipio de San Joaquín, corregimiento de Mahates, Bolívar, fue detectado hace más de un mes y aún se desconoce el origen de esta afección.

Hombre asesinó a su hijo y luego intentó suicidarse en Galapa, Atlántico: Tragedia en Galapa, Atlántico, luego de que un hombre, identificado como Israel Hernández, asesinara con arma blanca a su hijo por no aceptar el fallo que concedía la custodia a la madre.

Inflación en Venezuela sigue imparable: alcanza 63,4 % en último año: La inflación venezolana continuó su escalada y alcanzó 63,4% interanual en el mes de agosto, la más alta de la región, informó este martes el Banco Central (BCV), que no divulgaba este índice desde mayo.

“Es algo grave pero no es el fin del mundo”: Rigoberto Urán tras dejar La Vuelta: El colombiano Rigoberto Urán (Omega Pharma), que finalizó en segunda posición el Giro 2014, ha decidido no tomar la salida en la decimoséptima etapa de La Vuelta a España 2014 tras no haber superado en la jornada de descanso los problemas causados por una bronquitis asmática.

Así ve el país la propuesta del aumento de impuestos: El rechazo por la propuesta incrementar la el monto del impuesto al patrimonio y aumentar el número de personas naturales y empresas es notorio en varios sectores de la sociedad y varios sectores de la economía.

Gobierno quiere aprobar ley de financiamiento a última hora”: senador Duque: El senador del Centro Democrático Iván Duque, dijo que su colectividad está en contra de la reforma tributaria porque el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha sido sincero con el tema de las finanzas públicas.

Proyecto de reforma tributaria del Gobierno incluye aumento del IVA: BLU Radio conoció que el aumento en el Impuesto sobre el Valor Agregado, IVA, iría inminentemente incluido dentro de la reforma tributaria que busca tramitar el Gobierno en el Congreso.

Dos personas muertas deja accidente de una tractomula en vía Medellín – Urabá: A una falla mecánica atribuyeron las autoridades, el accidente de una tractomula en la carretera al mar, a la altura de Túnel de Occidente. El percance dejó dos personas muertas.

Si yo estuviera en las circunstancias de Morelli no saldría del país: procurador: El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo en diálogo con BLU Radio que la excontralora Sandra Morelli fue “masacrada por las críticas que se han suscitado por la decisión de partir del país. Esa andanada para tratar de presentarla como una delincuente que abandona sus deberes para no someterse a la justicia”.

Sorpréndase con los nuevos records mundiales que entraron al Guinness: Un hombre con la lengua tan larga que parece una serpiente, una mujer con millones de frutas plásticas en su casa y un británico obsesionado con las películas de James Bond, hacen parte de la lista que logró records mundiales este año.

“Mata al poder disciplinario”: procurador revela “orangután” en reforma política: El procurador Alejandro Ordóñez, dijo en BLU Radio que en la reforma al Estado, presentada por el Gobierno, encontró un “orangután” que “mata al poder disciplinario”, lo que calificó de “supremamente grave”.

Las utilidades del Manchester United caen un 84 % el último año: El Manchester United anunció unos beneficios de 23,8 millones de libras (29,75 millones de euros) en el último año, hasta junio, un 84 % menos que en el ejercicio anterior.

Familia de ‘Rolfi’ Montenegro pagó US$73.000 dólares en un secuestro exprés: El futbolista argentino de Independiente, Daniel "Rolfi" Montenegro, sufrió junto su familia un secuestro de unas horas del cual salieron a salvo el martes en Argentina, donde en los últimos meses colegas como Javier Zanetti y el padre de Carlos Tevez también fueron víctimas de la delincuencia.

Excesiva broma de Maicon genera polémica en todo el mundo deportivo: En días pasados, el técnico brasileño Dunga expulsó de la concentración de la ‘canarinha’ al lateral de la Roma, Maicon, asegurando que había cometido "un grave acto de indisciplina dentro del vestuario".

Psicólogos prepararon a segundo grupo de víctimas antes de sentarse con las Farc: En La Habana, Cuba, se han suspendido por este miércoles los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc para atender al segundo grupo de víctimas.

Más de 600 personas han sido capturadas por homicidio en Bogotá este año: La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en lo corrido de este año 627 personas han sido capturadas por el delito de homicidio, 12 son menores de edad, 125 han sido capturadas en flagrancia y 502 por orden judicial.

Estudiantes de colegios en concesión adelantan protesta por decisión del Concejo: Los estudiantes del colegio Sabio Caldas, operado por el Gimnasio Moderno, adelantan este miércoles la primera protesta, después de que el Concejo de Bogotá tumbara el proyecto que garantizaba recursos para estas instituciones.

Brujo le estaría ofreciendo sus servicios a Comesaña para sacar de la crisis a Junior: El actual entrenador del Junior, Julio Comesaña, confesó que un brujo le estaría ofreciendo sus servicios para superar la crisis de resultados que está teniendo el club barranquillero en el fútbol colombiano.

Luis Suárez podrá jugar el superclásico ante el Real Madrid: El Fútbol Club Barcelona confirmó hoy que el delantero uruguayo Luis Suárez podrá jugar el "clásico" frente al Real Madrid, de la novena jornada de Liga, tras el anuncio hecho por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de que el partido se disputará en el Santiago Bernabéu el sábado 25 de octubre a las 18 horas.

"No es apoyar al Distrito, es salvar colegios en concesión": MinEducación: La ministra de Educación, Gina Parody, aceptó en entrevista con BLU Radio que son válidas las razones jurídicas del Concejo de Bogotá de tumbar el proyecto que garantizaba las vigencias futuras por tres años para los colegios en concesión en la capital del país.

Capturan integrantes de red dedicada al tráfico de drogas hacia Europa: Unidades de la Armada Nacional, en coordinación con personal del CTI de la Fiscalía, capturaron a nueve personas pertenecientes a una red delictiva dedicada al tráfico de drogas desde el Caribe colombiano hacia Europa.

“Así como uno votó por él, que le ponga cuidado al asunto”: carpintero a Santos: El carpintero Ariel Josué Martínez Rodríguez, que está vinculado con lavado de activos y es pedido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos, concedió una entrevista a BLU Radio desde el patio 16 de La Picota, pabellón de extraditables.

Procuraduría alertó a Alcaldía de Bogotá deficiencias en TransMilenio: Ante los problemas presentados en la prestación del servicio y seguridad en el sistema TransMilenio y que enfrentan los usuarios de la capital del país, la Procuraduría General de la Nación inició una acción de carácter preventivo de control de gestión.

A Nick Loeb no le gustaba la manera “corriente” de vestir de Sofía Vergara: Nick Loeb, con quien Vergara terminó en mayo, dijo este domingo a periodistas que de Sofía Vergara no le gustaba porque su forma de vestir no era de su agrado.

Capturan hombre que se tocaba obscenamente frente a una mujer en TransMilenio: Este miércoles fue capturado un hombre en la estación Polo de TransMilenio cuando realizaba actos obscenos y tocaba abusivamente a una mujer.

Esquemas de seguridad de la UNP se podrían desmontar por falta recursos: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo este miércoles que a la Unidad Nacional de Protección le falta 70 mil millones de pesos para cumplir con esquemas de seguridad de congresistas y líderes sociales para este año.

Nuevo caso de matoneo en sur de Bogotá, esta vez de profesora a estudiante: No se detienen las denuncias de matoneo en los colegio de Bogotá. Esta vez ocurrió en el sur de la capital del país, en el barrio Bello Horizonte en un colegio ubicado en esta zona

Mexicana Alfa no descarta adquirir más acciones para controlar Pacific Rubiales: Este miércoles se conoció que las directivas del conglomerado mexicano Alfa no descarta adquirir más acciones de la petrolera colombo-canadiense Pacific Rubiales para controlar la compañía.

Emilio Botín, el hombre convirtió una empresa familiar en un gran banco: Emilio Botín, presidente del Banco Santander, convirtió una entidad familiar en uno de los bancos más importantes del sistema financiero internacional gracias a su política expansiva en América Latina y Europa.

Philippi, Prietocarrizosa & Uría, nueva gran firma de abogados iberoamericana: El bufete de abogados Prietocarrizosa y la firma chilena Philipi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, se fusionaron para conformar lo que sería la primera unión en América Latina de dos líderes en la región.

Conservadores pedirán que el Gobierno reconsidere reforma tributaria: El presidente del Partido Conservador, representante David Barguil, aseguró que desde su colectividad van a invitar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para discutir la reforma tributaria. Expresó que pedirán al Gobierno que reconsidere su postura de reducir la base a 750 millones de pesos para quienes deben pagar el impuesto al patrimonio.