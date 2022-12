Programa completo de Mañanas BLU 14 de agosto de 2014

Policía capturó a 4 hombres que intentaron robar un camión con gaseosas: Cuatro hombres que vestían prendas del Acueducto de Bogotá, fueron capturados por la Policía Nacional luego de que intentaran asaltar un camión que transportaba gaseosas. Según el reporte de las autoridades, los delincuentes amenazaron con arma blanca al conductor y pretendían robarse 20 cajas de la mercancía.

Publicidad

Colombia se mantiene en la cuarta posición en el escalafón de la Fifa: Colombia se mantiene cuarta en el nuevo ranking de la Fifa, publicado este jueves y que mantiene a Alemania en la cabeza del listado.

Justin Bieber irá a clases de manejo de ira: El ídolo juvenil Justin Bieber se declaró culpable este miércoles de conducir irresponsablemente y resistirse al arresto en Miami, en un acuerdo que le permitió librarse del cargo de manejar bajo los efectos de sustancias tóxicas, por el que fue arrestado hace siete meses.

Publicidad

Una mujer murió en sismo de 5,6 grados en el norte de Chile: Una mujer murió de un paro cardiorrespiratorio tras un sismo de 5,6 grados Richter que afectó la noche del miércoles a la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, informaron autoridades oficiales.

Publicidad

El papa hace un llamado al diálogo entre las dos Coreas: El papa Francisco llegó este jueves a Seúl para promover el catolicismo en esta región y abogar por la reconciliación de las dos Coreas, aunque Pyongyang respondió lanzando una salva de misiles al mar.

Antes de firmar contrato de máquina tapa huecos, ya preparaban defensa jurídica: El diario El Tiempo publicó este jueves unas grabaciones que comprobarían las irregularidades en las que se incurrieron al firmar los contratos de la máquina tapa huecos en Bogotá.

Publicidad

Video muestra a capo mexicano repartiendo la herencia de un empresario: En México, se recreó una escena digna de la afamada película El Padrino. Sólo que el protagonista no es Marlon Brando, sino Servando Gómez, alias ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios, el grupo paramilitar que se ha convertido en una amenaza para ese país.

Publicidad

Le hizo mucho daño a mi familia: hija de Maradona sobre exnovia del futbolista: En Argentina, todo lo que ocurre alrededor de la vida de Diego Maradona siempre será noticia. Luego del bochornoso escándalo que protagonizó el fin de semana al cachetear a un periodista, su hija Giannina habló para la televisión argentina y dejó dudas sobre el llamado “entorno” del exjugador.

Yahoo ahora permite encriptar correos electrónicos: Yahoo, uno de los mayores proveedores de servicios de correo electrónico del mundo, anunció este jueves que seguirá los pasos de su competidor Google y permitirá a sus usuarios encriptar los mensajes que envíen, de manera que sólo el emisor y el receptor puedan leer el contenido.

Publicidad

EE.UU. rompe el cerco que tenía atrapadas a 40.000 personas en el norte de Irak: Estados Unidos da por roto el cerco al que los yihadistas del Estado Islámico (EI) tenían sometidos a miles de civiles en el monte Sinyar (norte de Irak), por lo que ahora considera mucho menos necesaria la gran operación para evacuarlos que estudiaba, informó hoy una fuente oficial.

Publicidad

Venezuela asegura que cierre de frontera deja resultados "extraordinarios": El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo hoy que el cierre nocturno de la frontera con Colombia, que empezó a operar el lunes pasado con el fin de contrarrestar el contrabando de productos venezolanos al país vecino, ha dado resultados "extraordinarios".

Fotos: Miley Cyrus y la modelo Cara Delevigne, ¿más que amigas?: Miley Cyrus subió a Instagram una foto que se tomó, en Ámsterdam hace unos meses, con la modelo Cara Delevigne. En esta se las ve a punto de besarse al punto que muchos ya se preguntan si son más que amigas.

Publicidad

“La mercancía sigue entrando normalmente”: colombianos en la frontera: En el recorrido de Blu Radio por la zona de frontera con Venezuela, los habitantes de la zona aseguran que incluso desde que se puso en marcha el cierre del paso fronterizo en las noches, la mercancía sigue entrando.

Publicidad

Sabía que contrato de ‘tapahuecos’ sería cuestionado: exfuncionaria del Distrito: María Constanza Aguja Zamora, exsecretaria general de la Unidad de Mantenimiento Vial de la Alcaldía de Bogotá, se refirió en BLU Radio a las grabaciones reveladas por El Tiempo en las que revelan lo que hubo detrás de los contratos de la máquina ‘tapahuecos’ y admitió que de antemano se sabía que había irregularidades.

“Me tocó firmar el contrato”: actor representante de máquina ‘tapahuecos’: El actor Juan Pablo Posada, representante legal de la firma Green Patcher Colombia SAS, compañía gestora de la máquina ‘tapahuecos’, dijo fuera de micrófonos a BLU Radio que se retiró hace dos meses de la compañía y que “le tocó hacer el mandado de firmar el contrato.

Publicidad

"Me acusan de un tema de corrupción que no hay”: asesor de máquina ‘tapahuecos’: El abogado Ernesto Matallana, quien fue contratado por la Unidad de Mantenimiento Vial para asesorar la polémica contratación directa de la máquina ‘tapahuecos’ en Bogotá, aseguró que "en el negocio no se ha gastado ni un solo peso, la plata está ahí porque no han cumplido".

Publicidad

Por tercera vez, secuestran a familiar de exalcaldesa de Uribia, en La Guajira: En el municipio de Uribia, en La Guajira, secuestraron por tercera vez a un miembro de la familia de la exalcaldesa de la población Cielo Redondo.

“Se aglutinó en cuatro cabezas la responsabilidad de muchos consejeros”: Vargas: El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, recordó que desde hace ya varios meses el presidente Juan Manuel Santos ya había advertido que quería modificar las funciones del vicepresidente.

Publicidad

“No tendré ningún interés particular": Ministro de la Presidencia: El designado ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo en BLU Radio que se “debe acabar con el paradigma que lo público es lo privado de los políticos” y que por su talante y su pasado “el país puede tener la certeza que no se va empoderar de un interés particular”.

Publicidad

Cristiano Ronaldo se empina en las fotos para verse más alto: Fotografías de la final de la Supercopa en Europa mostraron a Cristiano Ronaldo empinándose cuando lo estaban retratando al haber ganado el torneo.

Fifa mantiene cuatro meses de sanción a Luis Suárez: El tribunal de arbitraje del deporte mantuvo la sanción de cuatro meses al delantero uruguayo Luis Suárez, por morder al italiano Giorgio Chiellini en el pasado Mundial Brasil 2014.

Publicidad

José Portolés interpondrá demanda laboral contra Millonarios: Continúa la novela José Portolés – Millonarios, que perdió este miércoles con Santa Fe. Se conoció que el despedido director deportivo del equipo interpondrá una demanda laboral contra el club, por lo que el conjunto azul ya prepara sus asesores jurídicos para responder.

Publicidad

Distrito cita a reunión extraordinaria por polémica máquina ‘tapahuecos’: En la Secretaría de Gobierno en cabeza del secretario Hugo Ernesto Zárrate se lleva a cabo una reunión con el director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Juan Carlos Abreu, donde se discuten los puntos sobre la contratación de la máquina ‘tapahuecos’.

Hija de Chávez, designada embajadora alterna de Venezuela ante la ONU: La hija del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) María Gabriela Chávez fue designada como embajadora altera de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua.

Publicidad

BLU Radio presionó a Julio Gómez para que dijera que yo era corrupto: Petro: A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, afirmó que BLU Radio presionó al contratista Julio Gómez para que lo acusara a él de corrupción.

Publicidad

Ya se eligió la lista de víctimas que viajarán a diálogos en La Habana: El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor José Daniel Falla, confirmó que ya se tiene el listado de las 12 personas que representarán a las víctimas en mesa de diálogos de La Habana, Cuba.

Interpondrán 50 querellas ante MinTrabajo por subcontratación en Ecopetrol: Edwin Castaño, presidente de la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo, USO, aseguró que se van a interponer conjuntamente 50 querellas por el tipo de contratación que realiza Ecopetrol. Mencionó que existen alrededor de 37 mil trabajadores tercerizados.

Publicidad

San Lorenzo llevará la Copa Libertadores al papa Francisco: Según informó radio La Red, una comitiva del San Lorenzo viajará la próxima semana a Roma para ofrecer el trofeo al Papa.

Publicidad

Neymar reaparecería ante el León mexicano por el Trofeo Joan Gamper: Por segundo día consecutivo, el delantero del Barcelona Neymar da Silva se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y en breve podría recibir el alta médica que le permitiría reaparecer el próximo lunes, contra el León mexicano, en el Trofeo Joan Gamper.

Pacific Rubiales se asociaría con Alpek para comenzar a posicionarse en México: La filial del Grupo Alfa, Alpek, anunció su intención de asociarse con la petrolera canadiense Pacific Rubiales, lo que evidencia la idea de la petrolera de comenzar a posicionarse en México.

Publicidad

Ya entraron en vigencia multas para quieres derrochen agua: La medida para cobrar un mayor valor a los usuarios que consuman más metros cúbicos mensuales de los permitidos de agua, establecido para cada piso térmico, ya entró en funcionamiento y se está midiendo cuanto está consumiendo cada hogar.

Publicidad

“Eliminación de estratos permitiría personalizar sistema de subsidios”: Distrito: El secretario de Planeación del Distrito, Gerardo Ardila, explicó que eliminar los estratos en Bogotá busca identificar las diferencias “en los bloques de viviendas” que hay con un estrato u otro.

Acciones de Celsia reportan la mayor alza de este jueves por plan de expansión: Después del nuevo plan de Celsia de expandirse y las adquisiciones de las últimas horas en Costa Rica y Panamá, las acciones de la empresa subieron, reportando un crecimiento de 2,41 por ciento.

Publicidad