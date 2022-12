Programa completo de Mañanas BLU 22 de septiembre de 2014

Dos muertos y un herido dejó aparatoso accidente en La Conejera, Bogota: Sobre la 1: 30 de la madrugada, un conductor de un Reanault Megan que salía de la localidad de Suba perdió el control de su auto en la curva del barrio San José de Babaria, el carro rodó más de 50 metros y quedó totalmente destruido.

Video: el emotivo encuentro de “Paty” y el “Señor Barriga”, muchos años después: La bella Ana Lilian de la Macorra, quien interpretaba a la Paty en El Chavo del Ocho, se reencontró después de muchos años con el Señor Barriga (Édgar Vivar), gracias a un programa realizado por la televisión brasilera.

Cuba envió a Venezuela médicos expertos en guerra bacteriológica, dice Maduro: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el domingo que Cuba envió al país médicos expertos en guerra bacteriológica para investigar las sospechas del Gobierno de que la oposición planeaba sembrar algún tipo de virus en un hospital de la localidad de Maracay en el estado Aragua (centro).

Papa Francisco denuncia los excesos del extremismo religioso: El papa Francisco advirtió este domingo durante una visita a Albania que no se puede usar la religión como "pretexto" para matar como lo hacen los movimientos yihadistas en Oriente Medio y África.

Cien mil kurdos sirios han huido a Turquía por el avance del EI, según Acnur: El número de kurdos de Siria que han atravesado la frontera turca para huir del avance de los yihadistas del Estado Islámico (EI) en su país ya ha alcanzado los 100.000, anunció hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Alarma por asesinato de dos profesores, uno en Antioquia y otro en Huila: Este fin de semana, en el municipio de Tarso – Antioquia, fue asesinado Andrés Jiménez Portilla quien era un reconocido docente orientador.

Menor de 17 años asesinó a uno de 15 por presunto ataque de celos en Bogotá: El hecho ocurrió en el barrio Girardot, donde un joven de 17 años ingresó a la vivienda de un menor de 15 y lo agredió con un cuchillo por un ataque de celos, según reportaron las autoridades.

Paz y lucha contra las drogas, los temas de reunión Santos Ban Ki-moon: El presidente Juan Manuel Santos y el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, se reunirán este lunes para hablar de paz y lucha contra las drogas. Este es el inicio oficial de la agenda política del mandatario en New York.

Autoridades incautaron 120 kilos de cocaína en Puerto Wilches, Santander: Las autoridades en Santander lograron la incautación de 120 kilos de cocaína que estaban camuflados dentro de un vehículo pesado. La droga estaba escondida en tanques de doble fondo y en las llantas del carro.

Este lunes, Gobierno presenta proyecto de ley para garantizar viviendas seguras: En vísperas de la implosión definitiva del edificio Space, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, presentará nuevamente este lunes 22 de septiembre ante la Cámara de Representantes, el proyecto de ley ‘Viviendas seguras’ con el cual se busca que las edificaciones cuenten con los más altos estándares de calidad y garantías para evitar así que se repitan casos como este.

Misionero español repatriado está grave y no recibirá el fármaco contra el ébola: El religioso español Manuel García Viejo, repatriado esta madrugada desde Sierra Leona a consecuencia de la enfermedad del ébola que padece, se encuentra en estado "grave" en un hospital de Madrid y no podrá recibir el suero experimental Zmapp por estar agotadas sus existencias.

EI insta a matar a ciudadanos de los países de la coalición antiterrorista: El grupo extremista Estado Islámico (EI) instó hoy a matar a los ciudadanos de los países que se han sumado a la alianza impulsada por Estados Unidos contra los yihadistas, en una grabación difundida en Internet.

Torre Eiffel, dolor de cabeza del examen de admisión a la Universidad Nacional: El pasado domingo 22 de septiembre se realizó el examen de admisión de la Universidad Nacional en donde más de 63.000 personas presentaron las pruebas en todo el país.

Fotos: la criminal más sexy del mundo: Nadie hubiera pensado que una delincuente podía ser tan admirada en las redes sociales por su belleza. Pues stephanie Beaudoin, una canadiense que tiene unos 144 cargos penales en contra de ella por robo y posesión de armas de fuego, es considerada por muchos como la criminal más sexy del mundo.

Una cosa son las palabras y otra los hechos: Policía ratifica alianza Farcrim: El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, dijo en Mañanas BLU que “una cosa son las palabras y otra los hechos”, en relación con el comunicado de las Farc en el que niegan relación con el clan de los Úsuga.

Versiones encontradas por supuesta cumbre del narcotráfico en Medellín: Hace dos semanas se habría presentado una reunión de importantes narcotraficantes del cartel de Sinaloa, de México, y un sector de la ‘Oficina’, además de delegados de reconocidos grupos de narcotráfico en el Continente, reveló el periódico El Tiempo.

“Reunión Santos - Ban Ki moon será definitiva para diálogos”: María Emma Mejía: La embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, reveló detalles de la reunión que sostendrá este lunes el presidente Juan Manuel Santos y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Fuertes lluvías en Barranquilla cobraron una nueva víctima: Se trata de un hombre que falleció electrocutado tras la caída de un cable de energía eléctrica tras un fuerte aguacero que volvió a formar grandes arroyos en la capital del Atlántico.

"Es falso que haya tenido relación o contacto con ‘prepagos’": alcalde de Cúcuta: En diálogo con BLU Radio, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez París, desmintió las versiones entregadas por la columnista Salud Hernández-Mora de una supuesta fiesta de miembros de la administración distrital con prostitutas.

Teófilo Gutiérrez, goleador del torneo argentino con el River Plate: River Plate se impuso el domingo por 4-1 ante Independiente y ratificó su condición de líder absoluto de la Liga argentina.

Récord: Apple vendió 10 millones de iPhone 6 en tres días : Apple vendió más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo de su nuevo iPhone, el iPhone 6, durante su primer fin de semana de lanzamiento, marcando un récord de ventas para la empresa, informó este lunes el grupo informático en un comunicado.

James Rodríguez elegido en la selección europea de jugadores americanos: El talentoso jugador colombiano del Real Madrid fue destacado junto a Messi y Di María en la selección de jugadores americanos de las ligas europeas. El colombiano se reportó con gol y asistencia en la goleada que le propinó el conjunto ‘merengue’ el pasado sábado 8-2 al Deportivo La Coruña.

Prestigioso club de golf St Andrews admitirá a mujeres por primera vez: El prestigioso club de golf escocés Royal and Ancient de St Andrews, considerado como la 'Casa del Golf', autorizó su apertura a las mujeres, por primera vez en 260 años de existencia.

Procuraduría investigará caso de venezolanos expulsados: La Procuraduría General de la Nación investigará en el caso de los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, quienes fueron expulsados del país recientemente, y si se les violó el debido proceso.

Exconejita Playboy cautivó al presidente de la confederación brasileña de fútbol: La hermosa Katherine Fontanele es una modelo brasileña, exconejita Playboy, que sostiene una relación con el presidente electo de la Federación Brasileña de Fútbol, Marco Polo del Nero.

Evalúan daños tras cinco nuevos atentados contra el Oleoducto Transandino: Las autoridades del Putumayo evalúan los daños ocasionados por al menos cinco nuevos atentados contra Oleoducto Transandino, en el transcurso de la madrugada de este lunes.

Policía desmanteló organización dedicada al microtrafico en cárceles de Bogotá: La Policía de Bogotá dio un duro golpe contra una organización dedicada al microtrafico, que además de contar con ollas en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, también delinquía con un sistema de ingreso de estupefacientes a las cárceles como La Picota y Modelo.

Difunden nuevas fotos de famosas desnudas: Más fotos de celebridades desnudas, que supuestamente incluyen a la estrella televisiva Kim Kardashian, circulan en las redes sociales, en lo que parece ser la segunda filtración masiva de imágenes en menos de un mes, informaron medios estadounidenses.

Sentencia de juez y error en formulario enredan candidatura de Rojas en la Corte: El conjuez ponente, José Gregorio Hernández, en la sentencia del 18 de septiembre de 2014, le negó al exmagistrado Alberto Rojas Ríos las medidas provisionales a pesar de que se admite la tutela presentada por el exmagistrado.

Concejal denuncia que durante alcaldía de Petro se disparó contratación directa: El Concejo de Bogotá reveló un estudio que evidencia el incremento de la contratación directa en la alcaldía de Gustavo Petro.

Candidato a la Corte Constitucional aceptó Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol: El inscrito como candidato a reemplazo del exmagistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional, Alejandro Linares, aceptó la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol, por lo que se descartaría directamente su candidatura al alto tribunal.

Economista José Manuel Restrepo, nuevo rector de la Universidad del Rosario: El economista José Manuel Restrepo fue elegido como el nuevo rector de la Universidad del Rosario por la junta directiva de la institución.

“Decimos no al impuesto al patrimonio, pero sí al cobro por renta”: Andi: El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo en Mañanas BLU que el impuesto al patrimonio no le “gusta” al gremio industrial, pero que en una reunión con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le propusieron cobrarlo por renta porque finalmente no terminaría afectando la inversión.

Tras implosión de Space quedará el lote que serviría de pago: liquidador de CDO: Este martes 23 se septiembre se llevará a cabo la implosión de las torres 1 a 4 del complejo de edificios Space en Medellín, confirmó Marco Tulio Zapata, liquidador de la firma Lérida CDO y explicó que el lote podría usarse para asumir deudas con los copropietarios afectados.

Exministro Rubén Darío Lizarralde, nuevo presidente de Campetrol: El exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, será el nuevo presidente ejecutivo de Campetrol, Cámara Colombiana de Servicios Petroleros.

"Aquí no hubo gallo tapado": testigo en proceso por máquina tapahuecos: En la audiencia que se adelanta en contra María Gilma Gómez, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá, por el escándalo del contrato de la máquina tapahuecos de la capital, el exjefe de la oficina jurídica de la UMV, Francisco Antonio Coronel, aseguró que los estudios previos que se realizaron fueron suficientes para demostrar las cualidades de las máquinas de reparcheo y que no hubo improvisación.