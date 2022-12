Programa completo de Mañanas BLU 25 de julio de 2014

Habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe se enfrentaron a las autoridades: La comunidad impidió que las autoridades se llevaran más de 30 vehículos que los habitantes del sector acostumbran a parquear en las calles.

Deportivo Cali superó 3-1 a La Coruña en partido amistoso: El mediocampista del Deportivo Cali, Jhon Viáfara, destacó el nivel que tuvo su equipo y dijo que aunque fue un partido amistoso, hace parte de los encuentros internacionales.

Hollande afirma que fue encontrada una caja negra del avión de Air Algérie: El presidente francés François Hollande indicó el viernes que fue encontrada una caja negra del avión de Air Algérie que se estrelló en Malí con 116 personas a bordo, y afirmó que "no hay lamentablemente ningún superviviente".

Incendio forestal en Ciénaga Grande ha consumido más de 90 hectáreas: Luis Barraza Escamilla, director de la oficina de Atención y Prevención de desastres en el Magdalena, lamentó el incendio que se registra en Ciénaga Grande el cual ha consumido más de 90 hectáreas de flora nativa.

Minsalud tomará medidas sanitarias especiales para afrontar crisis de sequía: Por efectos de la sequía el Gobierno anunció que tomará medidas para proteger la población con la presencia de vectores epidemiológicos como son el dengue y el virus chikungunya.

Trabajadores de Ecopetrol preocupados por decisión de no usar tecnología Star: Cerca de 11 mil trabajadores del sector petrolero manifiestan su preocupación ante la respuesta de Ecopetrol de detener el uso de tecnología Star de Pacific Rubiales en el campo Quifa en el Meta.

Estos son los 5 videos más repudiados en Youtube: La plataforma hizo un estudio en el que reveló los videos en los que los internautas más comentarios negativos realizaron y mayor desaprobación generaron en el público que visita el portal.

Banco Central Europeo denuncia chantaje tras robo de datos informáticos: El Banco Central Europeo (BCE) anunció el jueves un intento de chantaje después de que le robaran datos personales de personas que tienen relación con la entidad, almacenados en su sitio internet público.

Mindefensa liderará consejo de seguridad por racha de ataques en Putumayo: Luego de un nuevo ataque de las Farc contra la infraestructura petrolera en un hecho que ocurrió en la vereda de El Águila, donde obligaron a un carrotanque de la empresa Merisur a derramar 50 barriles de crudo que transportaba, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, llegará al lugar este viernes para liderar un consejo de seguridad y enfrentar la situación en la zona.

ONG se opone a que U. Nacional y ONU elijan representación de las víctimas: La ONG ‘Los que faltan’ expresó su descontento luego de conocerse que la Universidad Nacional y las Naciones Unidas elegirán a los cinco grupos de victimas que viajarán a Cuba el próximo del 16 de agosto.

Ataques en la Franja de Gaza superan los 813 muertos y los 5.200 heridos por ofensiva israelí: El Ministerio de Sanidad en Gaza elevó hoy la cifra de fallecidos en la operación militar de Israel, que dura ya dieciocho días, a 813 y la de heridos a 5.237, después de los últimos bombardeos del Ejército israelí.

Alcaldía de Medellín no descarta necesidad de evacuar edificio Punta Luna: Aunque en un principio la Alcaldía de Medellín había dejado claro que el edificio Puntaluna no sería evacuado, este viernes las autoridades dijeron que es mucho más fácil construir que repotenciar una edificación

Hoy arranca oficialmente la rumba extendida en Bogotá: El permiso para extender la fiesta será de viernes a sábado y de sábado a domingo a partir de hoy en algunas zonas de la capital.

General Carvajal tenía nexos con alias Jabón y era el enlace de las Farc: EE.UU.: La Fiscalía federal del distrito sur de la Florida en Estados Unidos reveló la acusación contra el general retirado Hugo Carvajal, quien fue director de inteligencia en la época del Gobierno de Hugo Chávez.

Hoy se decidirá si la captura del general Carvajal fue legal, reveló su abogado: Chris Lejuez, abogado del general retirado Hugo Carvajal, reveló en diálogo con Blu Radio que en la tarde de este viernes ‘El Pollo’ debe ser presentado ante un juez, quien decidirá si la captura fue legal o ilegal.

Santos alista reunión con presidente de Panamá por caso de Hurtado: El presidente Juan Manuel Santos buscará hoy ajustar los mecanismos para la extradición de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, durante el encuentro que sostendrá con su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela.

Mauricio Arroyave denuncia censura de Hollman Morris en Canal Capital: El periodista Mauricio Arroyave, exdirector del programa El Primer Café de Canal Capital, dijo en diálogo con Blu Radio que Holman Morris lo censuró.

Debate: ¿Canal Capital es de todos los bogotanos o de Gustavo Petro?: El periodista director del programa ‘El Primer Café’ comunicó que Hollman Morris de Canal Capital lo censuró.

Policía de Bogotá comenzará a usar pistolas eléctricas “principalmente en riñas”: El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la entrada a la capital de pistolas eléctricas Taser para uniformados que recorren las calles.

Debate: ¿es pertinente el uso de la pistola eléctrica por parte de la Policía?: Ante la confirmación de la entrada a la capital de pistolas eléctricas Taser para uniformados que recorren las calles, los panelistas de Mañanas BLU comentaron acerca de esta nuevo instrumento que empleará la Policía, sobretodo en situación de riñas.

Mancha de crudo está a punto de llegar al río Putumayo tras atentados de Farc: Crece la emergencia ambiental en el sur del país por cuenta de los recientes atentados de las Farc, que en los últimos días obligaron el derrame de miles de galones de petróleo en las vías del Putumayo.

Petro propone que los taxis presten servicio colectivo para competir con Uber: El alcalde Gustavo Petro, en entrevista exclusiva con Blu Radio, dijo que la administración distrital estudia legalizar el permiso para que las taxis amarillos puedan prestar servicio colectivo, aumentando las tarifas pero dividiéndolas entre los usuarios.

Estas son las medidas que anunció el Gobierno para enfrentar crisis de sequía: ras un consejo de ministros adelantado en Soledad, Atlántico, el Jefe de Estado advirtió sobre la severidad de la temporada seca que tendrá que afrontar el país hasta abril de 2015.

Exmagistrado Alberto Rojas estuvo a punto de quedarse en la Corte Constitucional: Blu Radio conoció que dos magistrados de la Corte Constitucional habían propuesto a Alberto Rojas como magistrado encargado de la Corte, en reemplazo de él mismo.

Unidad de Protección me pidió quedarme con la camioneta del Congreso: Avellaneda: Trece excongresistas no han devuelto los vehículos que les habían dado durante su representación en el Congreso. Sin embargo, pese a que ya salieron del Legislativo, no han devuelto las camionetas.

En ningún caso se pueden mantener los vehículos del Congreso: director de UNP: El exsenador Luis Carlos Avellaneda, dijo en diálogo con Blu Radio que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le pidió quedarse con la camioneta del Congreso mientras le entregaban una de esa entidad.

Plazo para devolver carros es hasta el lunes antes de empezar acciones: Congreso: La directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, dijo que tienen “un contrato con la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de los senadores”. En ese sentido, explicó que los vehículos son para quienes ejerzan y no para los excongresistas.

Exjuez venezolano Palmeri Bacchi, fue detenido en Miami: El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi se declaró el jueves no culpable en un tribunal federal de Miami (EE.UU.) del delito de haber dado supuestamente protección a un narcotraficante colombiano convicto que enviaba cocaína de Venezuela a Estados Unidos, informó hoy un medio local.

Blu Radio revela correos electrónicos que involucran a general Carvajal con Farc: Blu Radio tiene en su poder nueve correos electrónicos que estaban reseñados en los computadores de alias ‘Raul Reyes’

Wall Street abre a la baja y el Dow Jones pierde los 17.000 puntos: Wall Street abrió a la baja y el Dow Jones de Industriales perdía la barrera de los 17.000 puntos, pocos días después de haber alcanzado un nivel histórico a pesar de las turbulencias políticas internacionales.

Domicilios por internet y dispositivos móviles se consolidan en Colombia: La empresa Click Delivery se ha hecho líder en ese mercado, con sus plataformas de internet domiciliosbogota. com, domiciliosmedellin.com y domicilioscali.com; el éxito ha sido tal que ahora buscan expandirse en Lima y Buenos Aires.