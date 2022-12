Programa completo de Mañanas BLU 28 de agosto de 2014

Incendio consumió cuatro bodegas en Sibaté: Al menos cuatro bodegas donde se almacenaba madera fueron consumidas por un incendio en la vía a Sibaté. Lo más preocupante fue que la máquina de bomberos de Soacha que atendía la situación, se quedó sin agua.

Sindicatos de Argentina inician huelga de 36 horas contra Gobierno: Sindicatos opositores, con el apoyo de movimientos de izquierda y sectores rurales, iniciaron hoy en Argentina una huelga de 36 horas en rechazo de las políticas del Gobierno, que considera que se trata de una protesta "política".

Madre de estadounidense secuestrado ruega a Estado Islámico por su hijo: La madre de un periodista estadounidense secuestrado por el Estado Islámico (EI) pidió el miércoles la liberación de su hijo amenazado con ser ejecutado, en un emotivo mensaje dirigido directamente al líder de ese grupo yihadista y proclamado califa del territorio conquistado en Siria e Irak.

Facebook prueba función que alerta sobre noticias falsas: Facebook reveló que desde hace aproximadamente un mes se encuentra probando una función que avisaría a los usuarios de la red social cuando estén leyendo una noticia falsa en su línea de tiempo.

Homero Simpson se suma al Ice Bucket Challenge: En las redes sociales se llevó a cabo el Ice Bucket Challenge (o el reto de la cubeta de hielo) más esperado por millones: el de Homero Simpson.

Político argentino propone deportar a extranjeros que delinquen: En Argentina hay polémica por una ley que el secretario de seguridad de ese país trata de sacar adelante en el Congreso: se trata de una norma para expulsar a los extranjeros que roban.

Maltrato a una empleada doméstica genera indignación en México: Se trata de unas imágenes que fueron subidas a las redes sociales por una mujer llamada Adriana Rodríguez de Altamirano, quien bajo la etiqueta “mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro”, muestra como ella insulta a su empleada doméstica, por llevarse una refractaria con comida de su casa, para dársela a su hijo.

“Si me pueden aprovechar para un posconflicto, puedo servir mucho”: Popeye: El hombre que durante varias décadas fue considerado el hombre más sanguinario del narcotráfico, John Jairo Velásquez, alias ´Popeye´, dijo antes de salir de la cárcel de Cómbita que es “un hombre nuevo”.

Sindicato de la DIAN suspendió paro programado para este jueves: El sindicato de la DIAN suspendió el paro que había sido convocado para este jueves, después de un acuerdo entre los trabajadores y el director de la entidad, Santiago Rojas.

Este jueves serían trasladados a Bogotá los capturados por vínculos con ‘paras’: En las próximas horas serán trasladados a Bogotá los 32 capturados en la región del Urabá antioqueño, quienes serán investigados por la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir, por estar presuntamente vinculados con las Autodefensas.

Reconocida modelo alemana se desnudó para el Ice Bucket Challenge: La modelo alemana Micaela Schäfer se desnudó para sumarse al Ice Bucket Challenge, la iniciativa solidaria para concientizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Hay 1.552 muertos y 3.069 casos de ébola, según nueva cifra de la OMS: La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves que hasta el 26 de agosto habían muerto 1.552 personas de las 3.069 que han contraído el ébola en cuatro países de África occidental.

Miles de personas en Huila y Caquetá están sin gas natural por daño en tubería: Los departamentos de Huila y Caquetá amanecieron este jueves sin el servicio de gas vehicular y domiciliario.

En confusos hechos fue herido de bala escolta de dirigente sindical de la CUT: El escolta del sindicalista Marco Aaron Suárez resultó herido en la noche del miércoles tras un confuso atentado en Villavicencio, Meta.

Petro compara el lío de la máquina ‘tapahuecos’ con la tragedia de Galileo: Como respuesta a la decisión de la Fiscalía a tres personas por los contratos de la máquina ‘tapahuecos’, el alcalde de Bogotá comparó el proceso con lo que llama la “tragedia de Galileo”.

En el sorteo de la Champions League se definiría el futuro de Falcao: Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League y según el diario AS, durante el evento se definirá el futuro de Falcao debido a la presencia de su agente, Jorge Mendes, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Detenidos en Urabá se reunían con paramilitares para hacer escuelas: abogado: El abogado defensor de al menos 20 de los capturados en el Urabá antioqueño por presuntos vínculos con grupos paramilitares, Gustavo Salazar, aseguró que los capturados no tienen responsabilidad jurídica porque no se reunían con grupos paramilitares para planear asesinatos sino estrategias que ayudaban a la sociedad.

Con exposición, la señora busca decir que “mi Dios es una vagina”: Voto Católico El presidente de la organización Voto Católico, Jesús Herrera, aseguró que la artista colombiana María Eugenia Trujillo, a través de la exposición ‘Mujeres Ocultas’, busca expresar que su dios “es una vagina”.

Vicepresidente del Concejo pide suspender vacuna contra el papiloma humano: El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Roger Carrillo, hizo una petición a la Alcaldía para que suspendan de manera provisional las jornadas de vacunación contra el virus del papiloma humano en los colegios públicos de la capital.

“Desmayos por vacuna del papiloma son sicológicos”: patóloga Nubia Muñoz: En diálogo con BLU Radio Nubia Muñoz, una patóloga que trabajó muchos años en la Organización Mundial de la Salud, aseguró que los desmayos que sufren niñas en el departamento de Bolívar tras recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano podrían deberse a razones sicológicas.

CNE confirma que no hay congresistas investigados y pueden votar: Ante la Secretaría de Senado, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pablo Gil de la Oz, radicó el documento solicitado con el listado de congresistas que presuntamente tienen indagaciones en el organismo.

Presidente del senado aplaza elección de magistrados del CNE en el Congreso: Este miércoles, día en que se debía elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del Congreso de la República, en medio de reclamos por parte de los congresistas, el presidente del Senado, José David Name, decidió levantar la sesión y aplazar la elección de los magistrados.

Autoridades siguen la pista a responsables de robo de a convento en Bogotá: Las autoridades siguen tras la pista de los responsables de un atraco en un convento del barrio La Candelaria de Bogotá, que está a dos cuadras de la Casa de Nariño.

Video registró cuando niña mató accidentalmente con un fusil a su instructor: Una niña de nueve años mató con una pistola ametralladora Uzi a su instructor en una escuela de tiro en Arizona, en el último accidente con arma de fuego que involucra a menores de edad en Estados Unidos.

En Estados Unidos es común entrenar a niños en el uso de armas de fuego: "Para los menores de una cierta edad, en general 18 años, cada estado estipula cuáles pueden disparar con la supervisión de un adulto o un instructor", explicó a AFP Michael Bazinet, portavoz de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro.

Inconformismo entre asistentes a concierto de Joss Stone en Bogotá: Hubo inconformismo entre los asistentes al concierto de Joss Stone en el Royal Center de Bogotá.

“Suspensión de ‘Mujeres ocultas’ no es más sino censura”: María Eugenia Trujillo: La artista plástica María Eugenia Trujillo, autora de la obra “Mujeres ocultas”, dijo que la orden provisional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la explosión no es más que una censura y agregó que eso no es más que la “punta del iceberg” de lo que podría pasar en el futuro.

Hombres amordazaron a mujer buscando caleta en barrio donde murió Pablo Escobar: El vicealcalde de gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez, afirmó que las autoridades investigan la relación que existe entre dos hombres que ingresaron a una casa, muy cerca de donde murió Pablo Escobar, con lo dicho por alias ‘Popeye’ antes de salir de la cárcel sobre la existencia de una caleta con armas, propiedad del desaparecido Cartel de Medellín.

“Sesión no se levantó no para evitar derrota de Unidad Nacional”: José D. Name: El presidente del Congreso de la República, José David Name, negó en BLU Radio que haya levantado la sesión en el Congreso para evitar que la Unidad Nacional fuera derrotada en la elección de los magistrados del Consejo Nacional electoral.

Después de mucha especulación, Shakira confirma que está embarazada: En una entrevista con la edición mexicana de la revista Cosmopolitan la estrella colombiana Shakira confirmó que espera su segundo hijo con el futbolista español, Gerard Piqué.

Impuesto del 4 por mil comenzaría a desmontarse en 2018: En una reunión en la que se debate una posible próxima reforma tributaria con la que se financiará el presupuesto del 2015, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el impuesto del 4 por mil sería desmontado gradualmente en el año 2018.