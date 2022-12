Programa completo de mañanas BLU 28 de julio de 2014

Ejército trabaja para restablecer agua a 16 mil personas tras atentado de Farc: Al menos 16.000 habitantes de un sector del departamento colombiano del Meta (centro) quedaron sin el servicio de agua potable luego de que guerrilleros de las Farc dinamitaran un tramo del acueducto, informaron hoy medios locales.

Incendio en Ciudad Bolívar deja cuatro viviendas afectadas: En la parte alta de la calle 71 c sur con carrera 17, localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, se presentó un grave incendio que dejó reducidas en cenizas cuatro viviendas.

Consejo de Seguridad de la ONU pide cese el fuego inmediato en Gaza: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó a primera hora del lunes una declaración unánime que pide un "cese el fuego humanitario, inmediato y sin condiciones" en Gaza, que permita asistir con urgencia a los civiles.

Taxistas de Barranquilla entrarán en paro este lunes: Los taxistas de la ciudad de Barranquilla anunciaron que este lunes realizarán un cese de actividades.

Hasta los zapatos les robaron a caminantes en cerros orientales de Bogotá: Hasta los zapatos les robaron a caminantes en los cerros orientales de Bogotá. Hombres con armas de fuego asaltaron a varias personas que paseaban por las montañas. Algunos lograron huir y dar aviso a las autoridades.

Taxistas deciden aplazar paro en Bogotá: Luego de una reunión en la parte externa del Coliseo El Campín, aproximadamente 40 representantes del gremio acordaron aplazar ocho días el paro anunciado para esta semana.

Diez consejos para alcanzar la felicidad, por el papa Francisco: Vivir y dejar vivir, jugar, ayudar a otros, cuidar la naturaleza, buscar la paz, respetar a los demás y olvidarse rápido de lo negativo son algunos de los diez consejos para alcanzar la felicidad que el papa Francisco dio en una entrevista publicada por una revista argentina.

La pataleta de empresaria peruana que dice ser hija de senador canadiense: En Perú, una empresaria vive una historia de telenovela: hablamos de Karen Duffy, quien asegura ser la hija del parlamentario de Canadá, Mike Duffy, uno de los hombres más poderosos del Congreso y prometedora figura política de ese país.

La circuncisión reduce el riesgo de contraer sida, dice estudio: La circuncisión también reduce el riesgo de que las mujeres contraigan el VIH/sida, según un estudio presentado en la Conferencia Internacional sobre esta enfermedad que concluyó en Melbourne, Australia.

Como un “milagro” calificó Maduro liberación de general Carvajal: El diplomático y exdirector de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal, detenido en Aruba desde el miércoles a pedido de Estados Unidos, que lo acusa de colaborar con el narcotráfico, fue liberado y llegó a Venezuela este domingo, informaron autoridades.

Derribo de avión en Ucrania podría considerarse "crimen de guerra", dice la ONU: El derribo del avión malasio en el este de Ucrania podría considerarse "un crimen de guerra", aseguró la ONU el lunes, e indicó que los combates entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos han dejado más de 1.100 muertos desde abril.

Medidas para enfrentar sequía, “paños de agua tibia” cuando hay poco por hacer: El periodista Juan Roberto Vargas se refiere a las medidas tomadas por el Gobierno nacional para enfrentar la difícil situación de sequía que enfrenta el país.

Exparamilitares desmovilizados buscarían crear un partido político: El exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco, dijo el fin de semana que es necesario que los desmovilizados de las Autodefensas tengan las mismas garantías jurídicas que se están pensando para los guerrilleros de las Farc para que la guerra no continúe.

“Farc no se arrepiente de sus actos”: Análisis de la frase de ‘Timochenko’: Los panelistas de Mañanas Blu discutieron acerca de la nueva postura que adoptó el líder guerrillero alias ‘Timochenko’, quien señaló en un comunicado que las Farc no se arrepienten de los hechos violentos en los que han incurrido a lo largo del conflicto armado en Colombia.

Miles de taxistas de Medellín y Barranquilla comienzan paro indefinido: Unos 15 mil conductores de taxis en Medellín realizan un paro en protesta por la llegada de Uber al país y la piratería.

Messi y su padre ad portas de juicio fiscal en España por presunta evasión: Un juez de Gavà (Barcelona) ha rechazado la petición de la fiscalía de archivar la acusación de fraude fiscal contra Leo Messi y ha ordenado seguir la causa, en la que el internacional argentino queda a las puertas de ir a juicio junto a su padre Jorge Messi por tres delitos contra Hacienda.

Restablecen provisionalmente servicio de agua en Meta tras atentado de Farc: Provisionalmente fue restablecido el servicio de agua en el municipio de Granada y Fuentedeoro, Meta, luego de que guerrilleros de las Farc atentaran contra el acueducto, afectando a más de 16 mil personas.

Israel reanudó bombardeos sobre Palestina pese a tregua declarada por Hamas: En los últimos minutos se reanudaron los bombardeos de Israel sobre Palestina, a pesar de la tregua que había sido declarada por Hamas y el llamado a la paz que lanzó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El conflicto en Gaza deja hasta el momento caso 1.100 personas muertas.

Fernando Montaño, del Valle al Royal Ballet, ejemplo de persistencia y voluntad: El colombiano Fernando Montaño, más conocido como "Billy Elliot" es una de las figuras del Royal Ballet de Londres y fue el responsable de la reinauguración del Teatro Colón, junto a otros nueve bailarines, en un espectáculo conformado por fragmentos de obras como "Manon", "Rhapsody" o "The spectre of the rose".

Vincet Pellaurd, el francés que le robo el corazón a Mariana Pajón: Él es Vincet Pelluard, e igual que Mariana Pajón, es profesional del BMX.

Estados Unidos, “decepcionado” por libertad para el general Carvajal: A través de un comunicado, el Departamento de Estados Unidos, se declaró profundamente “decepcionado” por la liberación, por parte de Holanda, del general Hugo Carvajal, quien es acusado de tener vínculos con las Farc y el narcotráfico.

El Arsenal presentó al colombiano David Ospina como su nuevo portero: En su cuenta oficial de Twitter, el equipo inglés publicó unas fotos en la que aparece el jugador vestido con la camiseta de la escuadra.

Autoridades de Aruba temían por ofensiva militar para liberar a Hugo Carvajal: Según versiones de diarios en Aruba, las autoridades locales temían por una intervención militar venezolana para liberar al general Hugo Carvajal, quien se encontraba preso desde el pasado miércoles a pedido de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Gran responsabilidad y un reto muy bonito”: David Ospina al llegar al Arsenal: Este lunes se confirmó la llegada del arquero David Ospina al Arsenal. En diálogo con Blu Radio, se mostró satisfecho y dijo que “es una gran responsabilidad pero a la vez es un reto muy bonito”.

Polémica por declaración racista de integrante de Federación Italiana de Fútbol: La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol solicitó a la Federación Italiana de Fútbol que investigue y decida al respecto de los comentarios racistas pronunciados por Carlo Tavecchio, uno de los candidatos a este organismo.

Habitantes de Orito, Putumayo, marchan para rechazar atentados terroristas: Este lunes habrá una marcha en el municipio de Orito para rechazar los recientes atentados de la guerrilla en ese municipio, que mantienen en alerta a las autoridades ambientales.

Morelli cumple nueva citación de la Fiscalía por caso de sede de la Contraloría: La contralora Sandra Morelli cumple su segunda cita en la Fiscalía sobre presuntos sobrecostos en el arriendo de la nueva sede de la Contraloría.

Una descomprensión explosiva” sufrió avión derribado en Ucrania: El avión malasio que se estrelló en el este de Ucrania sufrió una "descompresión" debido a una "fuerte explosión", afirmó el lunes el Consejo nacional de seguridad y defensa ucraniano, refiriéndose a las conclusiones del comité encargado de investigar la tragedia.

“Uber puede entrar siempre y cuando cumpla los requisitos”: MinTransporte: La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, reveló en Blu Radio que el servicio de Uber podrá prestarse en el país después de que cumplan varios requisitos, entre ellos tener una póliza de responsabilidad civil que cubra a los pasajeros.

¿El síndrome de Asperger es el responsable del bajón de Lionel Messi?: El periodista argentino Ernesto Morales describió en un texto las consecuencias que tiene a nivel emocional y futbolístico para Lionel Messi el sufrir del llamado ‘Síndrome de Asperger’, que según los especialistas, es una condición d eleve autismo que centra su concentración únicamente para un asunto, en el caso de ‘La Pulga’, sería claramente el fútbol.

Liberales se retirarían de Unidad Nacional si no nombran ministro a Cristo: El Partido Liberal podría retirarse de la Unidad Nacional, si el Gobierno no nombra a Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior.

Niegan ingreso a Colombia a puertorriqueño que se burló de las casas de pique: El cantante puertorriqueño Cano Estremera no pudo ingresar a Colombia a cumplir con un concierto para el que había sido contratado en Cali. Al momento de llegar al aeropuerto de Cali, Inmigración Colombia le negó la entrada.

‘Los Pepes’ mataron a Pablo Escobar: coautor de ‘Así matamos al patrón’: El coautor del libro ‘Así matamos al patrón’, Camilo Santacoloma, aseguró que fue el hermano del narcoparamilitar ‘Don Berna’, Rodolfo Murillo Bejarano, quien asesinó a Pablo Escobar.

Versión de ‘Don Berna’ falta a la verdad: Gral. Martínez sobre muerte de Escobar: El general Hugo Martínez, quien fue comandante del Bloque de Búsqueda que dio de baja a Pablo Escobar, dijo que la versión de ‘Don Berna’ sobre la muerte del capo del Cartel de Medellín “no corresponde a la verdad” y aseguró que desconoce por qué ahora el exparamilitar afirma que al narcotraficante no lo mató la Policía, sino su hermano, alias ‘Semilla”.

Electrificadora Celsia, en proceso de internacionalización: La electrificadora colombiana Celsia busca concretar su proceso de internacionalización en países como Chile y Perú.

Reactivan proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá: Colombia y panamá reactivaron el proyecto de interconexión eléctrica entre los dos países, que contempla una línea de transmisión de 600 kilómetros desde Córdoba hasta una estación en Panamá.

“Lo único relevante es lo hablado en La Habana, el resto es puro ruido”: MinDefensa: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió ante el reciente comunicado de alias ‘Timochenko’ en el que el líder de la guerrilla cuestiona las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz, y en el que también asegura que las Fuerzas Militares estarían doblegando a la guerrilla.

