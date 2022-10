Programa completo de Noticias De La Mañana 27 de septiembre de 2014

“A fiscal se le fue la mano en críticas a reforma política”:senador Rosero: El Senador del Partido de La U Manuel Enrique Rosero cuestionó las declaraciones que hizo el fiscal frente al tema de la reforma equilibrio de poderes.

Farc hostiga a militares que realizaban acciones contra minería ilegal: Un nuevo hostigamiento de las Farc se presentó en el municipio de Gucahené, departamento del Cauca, en el momento en que las fuerzas Militares adelantaban operaciones en contra de la minería ilegal en la región.

Ochenta niños resultaron intoxicados en Cesar por alimentos en mal estado: En el municipio de San Martín, Cesar, 82 niños resultaron con síntomas de intoxicación al consumir alimentos en mal estado en su colegio.

UNP analizará la próxima semana amenazas contra Gustavo Petro: La próxima semana, el director de la Unidad Nacional de Protección se reunirá con funcionarios de la alcaldía de Bogotá para analizar el tema de las amenazas denunciadas por el alcalde Gustavo Petro.

Santos pide a la Policía un mayor esfuerzo en materia de seguridad ciudadana: El presidente Juan Manuel Santos pidió a los comandantes de la Policía Nacional "un esfuerzo mayor" en materia de seguridad ciudadana.

Papa pide a Venezuela no tener miedo al diálogo: El papa Francisco envió un mensaje a Venezuela en el que pidió no tener miedo a la convivencia y al diálogo en el país, porque, afirmó, la reconciliación y la unión no son una derrota.

París acusa a los pilotos de Air France de impedir crear 1.000 empleos: El secretario de Estado de Transportes de Francia, Alain Vidalies, acusó a los pilotos de Air France que llevan en huelga desde el pasado día 15 para protestar por la estrategia para el desarrollo de Transavia, de impedir la creación de 1.000 empleos en la filial de bajo coste.