Programa completo Mañana BLU 14 de octubre de 2014

“El mismo general Guatibonza me dijo que era un explosivo”: Felipe Zuleta Felipe Zuleta, periodista de Mañanas BLU, relató detalles del falso explosivo que aparentemente había sido instalado cerca de su casa, el pasado viernes.

“Henry Acosta es mediador de actuales diálogos entre Gobierno y Farc”: Carlos Lozano Carlos Lozano, director del Semanario Voz, dijo en BLU Radio que Henry Acosta, el empresario que buscó un acercamiento entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las Farc, es el mediador en los actuales diálogos que se desarrollan en La Habana.

Por descuido, policías dejaron fugar peligroso delincuente en Arauca. Tras operativos de las autoridades en los últimos días en la capital araucana, fueron capturadas cinco personas con armas cortas, señaladas de sicariato en la ciudad.

Futbolista Antonio Valencia, en líos por fotos que lo muestran desnudo El diario británico The Sun publicó una polémica portada dividida en la que muestra al jugador ecuatoriano del Manchester United, Antonio Valencia, con el torso descubierto.

Por tortura, condenan a coronel (r) de la Policía Luis Gonzaga Enciso, un oficial retirado de la Policía fue condenado a 6 años de detención domiciliaria por el delito de tortura.

Colombia no puede negociar con un garrote en la mano: empresarios panameños Gabriel Diez, presidente de la Conep, agremiación que reúne a empresarios panameños, lamentó la decisión que tomó el Gobierno de Colombia de declarar paraíso fiscal a Panamá y dijo que en esas condiciones no se podrá negociar.

Bentley, el perro que corrió con suerte y no será sacrificado Las autoridades de Dallas (Texas) dijeron que no tienen entre sus planes sacrificar al perro de la trabajadora de salud contagiada de ébola en esa ciudad de Estados Unidos, ya que el animal no muestra evidencia alguna de estar enfermo.

Argentina golea 7-0 a Hong Kong con exhibición de Messi Argentina impuso la lógica ante Hong Kong y goleó este martes a la selección asiática por 7-0, con dobletes de Gonzalo Higuaín, Nico Gaitán y Lionel Messi, que en los últimos 30 minutos exhibió su categoría con dos goles y una asistencia para júbilo de los aficionados.

Las fotos desconocidas de Silvia Gette, cuando era modelo En las últimas horas han circulado unas fotografías de la argentina Silvia Gette, exrectora Universidad Autónoma del Caribe, en donde deja se ve su primera faceta en Colombia como modelo y bailarina exótica, trabajo en el cual conoció a Mario Ceballos, rector y fundador de la institución educativa.

Detienen en Bogotá a presunto violador de una niña de 4 años: El hombre fue identificado como Diego Armando Rozo Torres, alias ‘Jirafa’, quien es acusado de abusar de una menor en el barrio Tocaimita en el sur de la capital, el pasado 1 de octubre.

Levantan alerta de Tsunami tras terremoto de 7,3 en El Salvador: La alerta por Tsunami declarada en El Pacífico tras el terremoto que sacudió la noche del lunes amplias zonas de El Salvador y Nicaragua, fue levantada según autoridades estadounidenses.

Murió el enfermo de ébola hospitalizado en Alemania: El enfermo de ébola trasladado desde Liberia a Alemania para recibir tratamiento ha muerto en la clínica St. Georg de Leipzig (este del país), según informaron hoy los responsables del centro hospitalario.

Este sería el once inicial de la selección Colombia frente a Canadá: Las selecciones de fútbol de Colombia y Canadá se enfrentarán este martes por primera vez en catorce años con el objetivo de consolidar el buen momento de juego que atraviesan ambos y que ha llevado a los suramericanos a convertirse en uno de los equipos de moda tras el Mundial de Brasil.

Abatido 'Machomán', guerrillero responsable de coche bomba en Inzá: Cuatro presuntos guerrilleros de las Farc, entre ellos un jefe del sexto frente de la organización, murieron en combates con el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Silvia, departamento del Cauca.

Con el lote donde estaba Space, Lérida CDO pagaría deuda a Alcaldía de Medellín: El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria aseguró a Blu Radio que la administración municipal contempla recibirle como forma de pago a la constructora Lérida CDO el lote donde fue construido el complejo residencial Space.

Así fue el operativo en donde cayó la exreina Kelly Suárez por pederastia: Vicente Guzmán Herrera, director seccional de la Fiscalía de Bolívar, se refirió al operativo en Islas del Rosario en donde se capturaron a cinco personas por proxenetismo e inducción a la prostitución con varios menores de edad.

Video: líder política se ‘salió de la ropa’ y agredió a médicos de un hospital: A través de un video, que circula en redes sociales, se conoció el bochornoso escándalo que envuelve a la presidenta de la Asamblea Departamental del Casanare, Elizabeth Cutha Rodríguez.

Panamá estaría pensando en tomar retaliaciones contra empresas colombianas: Hay preocupación en empresas colombianas, tales como Bancolombia, Argos, y Conalvías por la decisión del Gobierno de Colombia de declarar paraíso fiscal a Panamá, país que estaría pensando en tomar retaliaciones en contra de la medida.

En diciembre el número de contagiados con ébola llegaría a 10 mil por semana: La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que a principios de diciembre el número de casos de ébola alcanzará una horquilla de entre 5.000 y 10.000 casos por semana, dijo hoy en rueda de prensa Bruce Aylward, director general adjunto del organismo internacional.

Yoga al desnudo: esta modelo practica la disciplina como Dios la trajo al mundo: Esta modelo lleva la disciplina del yoga a otro nivel al realizar diferentes posturas totalmente desnuda. En las fotografías se aprecia las diferentes contorsiones de la mujer y el escultural cuerpo que posee.

Cristiano Ronaldo rompería récord goleador esta temporada: El crack portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, vive una temporada de ensueño en este inicio de temporada con el ‘merengue’ en la que ha convertido 13 goles por liga en tan solo siete partidos. El luso además también ha marcado dos goles por Champions League.

“Sinceramente creo que me apresuré”: Gral. Guatibonza sobre falso explosivo: El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó por qué se originó el malentendido de un supuesto explosivo instalado cerca a la casa del periodista Felipe Zuleta, el pasado viernes.

Estas modelos llaman la atención por su belleza… y también por sus tatuajes: Estas modelos no contentas solo con su belleza y sus esculturales cuerpos lucen orgullosamente sus tatuajes marcados en diferentes partes de sus cuerpos.