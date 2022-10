Programa Completo Mañanas BLU 11 de diciembre de 2014

Reforma tributaria, aprobada por plenaria del Senado: Con una votación en bloque inició la aprobación de la reforma tributaria en la plenaria del Senado de la República. Fueron aprobados 56 de los 72 artículos de la reforma, que fueron votados en bloque al no tener ninguna modificación frente a lo que se había aprobado por las comisiones económicas en el debate anterior.

Video: Maduro predice un "gran terremoto" en Estados Unidos: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy de que puede haber un "gran terremoto" en EE.UU. por el uso de las técnicas de fracturación hidráulica (fracking, por su sigla en inglés) para extraer petróleo, método que, aseguró, "destroza" la corteza terrestre.

En medio de riña, hincha de Nacional fue asesinado en Bogotá: Un hincha de Atlético Nacional falleció en hechos de intolerancia al sur de Bogotá, en medio de una riña iniciada por otros seguidores del mismo equipo.

EE.UU. tendría mucho más que perder si aprueba sanciones: canciller venezolano: El canciller venezolano, Rafael Ramírez, dijo este miércoles que las sanciones que aprobó el Congreso estadounidense contra Venezuela para promover los derechos humanos se encuentran en manos del gobernante de EE.UU., Barack Obama, quien verá “hasta qué punto” quiere profundizar la confrontación con el país caribeño.

Investigaciones de caso Palacio de Justicia no pueden parar: Iglesia: El Estado actuó de manera irregular, ilícitamente y eso le mereció la sanción internacional por el holocausto del Palacio de Justicia.

Facebook lanza buscador de contenidos para su aplicación móvil: La mayor red social del mundo en número de usuarios, Facebook, lanzó una nueva herramienta diseñada específicamente para su aplicación móvil que permite buscar contenidos que los usuarios han compartido entre sí a partir de una palabra clave.

Hinchas de Nacional sufrieron accidente de tránsito en Neiva: En medio de las celebraciones por los resultados obtenidos por Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, tres jóvenes se desplazaban por la Avenida Circunvalar con Calle 7 en Neiva, Huila, a bordo de una motocicleta.

Nacional vs River: Los memes de la final de la Sudamericana: River Plate se impuso 3-1 ante Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana 2014 y, como es costumbre al término de un evento importante, los memes no se hicieron esperar.

Gobierno palestino acusa a Israel de matar a ministro: El Gobierno palestino considera a Israel "completamente responsable de la muerte" de Ziad Abu Ein, quien falleció el miércoles tras altercados con soldados israelíes en la Cisjordania ocupada, declaró el jueves el portavoz gubernamental, Ehab Besaiso, en Ramala.

Dos seguidores del PSG heridos de arma blanca tras partido contra el Barcelona: Dos seguidores del club francés París Saint-Germain fueron heridos de arma blanca el miércoles en dos sucesos distintos después del partido de Liga de Campeones contra el FC Barcelona en esta ciudad, informó este jueves la policía de la región.

Estado sí es responsable: Agencia de Defensa Jurídica sobre condena a Colombia: La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, reconoció que el Estado colombiano sí es responsable en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, como lo sentenció la Corte Internacional de Derechos Humanos.

¿Condena a Estado por Palacio de Justicia incidirá en caso Plazas Vega? Debate: Los panelistas de Mañanas Blu dieron su opinión sobre la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia y si la misma incidirá en el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por comandar la retoma.

Condena ratifica lo que desde un principio reclamamos: viuda de magistrado Urán: Ana María Bidegaín, viuda del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien murió en durante la retoma del Palacio de Justicia, dijo en Mañanas BLU que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia, no es más que la ratificación de lo que los familiares de las víctimas desde un inicio reclamaron.

Desaparecidos del Palacio de Justicia no serían 11 sino más de 90, dice Fiscalía: En la entrevista del próximo domingo 14 de diciembre con Los Informantes de Caracol Televisión, hecha al vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, se habla no de 11 desaparecidos sino de 92 desaparecidos en el caso del holocausto del Palacio de Justicia.

Sentencia de Corte IDH no puede causar sorpresa, pero sí dolor: Carlos Medellín: El exministro de Justicia Carlos Medellín Forero, hijo del magistrado Carlos Medellín, quien murió en la retoma del Palacio de Justicia, dijo que es “sorprendente que todavía haya sorpresa” con estos hechos, cuando era evidente la responsabilidad del Estado en las desapariciones.

Buscan a ocho universitarios perdidos en el Cerro de Guadalupe de Bogotá: Al menos 8 estudiantes universitarios se encuentran extraviados en la reserva forestal del Cerro de Guadalupe, en el suroriente de Bogotá

Petro no descarta ser candidato a la Presidencia de la República: El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en entrevista con la agencia Reuters, dijo que no descarta presentarse como candidato a la presidencia de la República en el año 2018.

Joven se lanzó desde el piso 20 de edificio en Medellín; sobrevivió sin lesiones: Las autoridades de Medellín investigan las circunstancias que rodearon la caída de un joven del piso 20 de un edificio del suroccidente de la ciudad, que sobrevivió al hecho.

Fernando Alonso vuelve a McLaren después de siete años: El doble campeón mundial español Fernando Alonso es el nuevo piloto de McLaren y formará pareja con el británico Jenson Button, que conserva su plaza en el equipo, anunció el jueves la escudería británica de Fórmula 1.

Estos son los contenidos más compartidos en Twitter durante 2014: Twitter elaboró un balance de los contenidos más difundidos durante el último año a nivel mundial.

Denuncian desorganización para sacar libreta militar en Bogotá: Largas filas se registran desde las 2:00 de la mañana de este jueves en el Palacio de los Deportes de Bogotá en donde miles de jóvenes buscan sacar la libreta militar.

En reforma tributaria “no hubo micos”: MinHacienda: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó en Mañanas BLU que en lo aprobado por la plenaria del Senado no hubo ningún mico y explicó de manera pormenorizada las nuevas reglas en materia tributaria.

Colombia tendrá cinco jugadores en octavos de la Champions League: Los colombianos James Rodríguez (Real Madrid), Jackson Martínez (Porto), Juan Fernando Quintero (Porto), Adrián Ramos (Borussia Dortmund) y David Ospina (Arsenal) disputarán con sus respectivos equipos los octavos de final de la edición número 60 de la Uefa Champions League.

A Avianca casi le regalan $10 mil millones: Claudia López y los micos en reforma: La senadora de la Alianza Verde Claudia López, denunció que lobistas y congresistas intentaron introducir decenas de exenciones en los últimos minutos del debate para aprobar la reforma tributaria en la plenaria del Senado.

De “alucinaciones” calificó Farc trinos de Uribe sobre nuevas reglas en diálogos: A través de un comunicado, la guerrilla de las Farc respondió a los trinos del expresidente Álvaro Uribe sobre las supuestas nuevas reglas que el grupo guerrillero había impuesto en el proceso de paz que se adelanta con el Gobierno.

Por lo alto, así fue el cumpleaños de la espectacular novia de Götze: La despampanante modelo y cantante Ann-Kathrin Brömmel, novia del talentoso delantero alemán Mario Götze, quien anotará el gol que le dio el título mundial a los europeos en Brasil, festejó su cumpleaños número 25 junto al crack del Bayern Munich.

No descartan sesiones extra en la Cámara para aprobar reforma tributaria: Pese a que la reforma tributaria está en el orden del día en la Cámara de Representantes, muy seguramente este jueves no se alcanzará a discutir la iniciativa, luego de que se levantara la sesión por falta de cuórum.

Google News dejará de funcionar en España: Google anunció que cerrará el próximo 16 de diciembre su servicio de noticias Google News en España, debido a una nueva ley que le obliga a pagar a los medios cuyo contenido reproduce total o parcialmente.

Capturan agresor de Nacional que acabó con la vida de hincha de Millonarios: La Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles del asesinato de un joven de 16 años quien fue ultimado por otro joven de 19 tras una riña que se registró en el barrio Santa Clara de Ciudad Bolívar, luego de culminar el partido entre Atlético Nacional y River Plate por la final de la Copa Sudamericana.

El Gobierno y no privados tendría monopolio de marihuana: Juan Manuel Galán: En entrevista con Mañanas BLU, el senador Juan Manuel Galán, proponente del proyecto que busca legalizar la marihuana con fines medicinales, manifestó que aún no están establecidas las reglas para regular los cultivos, pero aclaró que la propuesta se encamina a que el monopolio y comercialización esté en manos del Gobierno.

Estos son los nominados a los premios Globos de Oro al cine y la TV en EE.UU.: "Birdman", de Alejandro González Iñárritu, y "El libro de la vida", producida por Guillermo del Toro, están entre las cintas nominadas este jueves a los Globos de Oro, que premian la producción fílmica y televisiva y distinguen sus categorías entre drama y comedia.

Dólar supera la barrera de los 2400 pesos: El dólar sube casi 50 pesos en la jornada de este jueves.

Judicatura no pagará sueldo a quienes no hayan trabajado en paro judicial: Ante el paro de la Rama Judicial, la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura advirtió a los trabajadores que no van a pagar salarios ni prestaciones sociales a los que no hayan laborado.

Empresas de ropa en Colombia mejorarán entrega de pedidos y control de calidad: El negocio de la logística se refuerza en Colombia con la llegada de la compañía española Logisfashion, que prestará servicios de transporte y reparto de mercancía a nivel nacional en lo que denomina externalizar la cadena de suministro de las empresas de los sectores de la moda y textil.

Monserrat Mayol lidera campaña que exige justicia en caso de Andrés Camargo: Monserrat Mayol lidera una campaña, que ya tiene el apoyo de más de 21 mil personas, en la que piden a la Corte Suprema de Justicia que revise el caso de su esposo Andrés Camargo, director del IDU hace 15 años, y quien fue condenado por peculado culposo y celebración indebida de contratos, por el tema de las losas de TransMilenio en la Autopista Norte.