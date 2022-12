Programa completo Mañanas BLU 12 de junio de 2015

Desconocidos atentaron con una granada contra un local en el centro de Bogotá: Hacia la 1 de la mañana de este viernes, desconocidos arrojaron una granada de fragmentación contra un local comercial ubicado en la calle 13 con carrera 16, en el centro de Bogotá.

Yupi habría despedido 60 empleados por “restructuración interna” de la compañía: En un escueto comunicado, la compañía fabricante de snacks Yupi con sede enCali anunció el despido de varios de sus empleados sin especificar el número de personas desvinculadas.

Alemania archiva investigación sobre presuntas ‘chuzadas’ al celular de Merkel: La fiscalía federal alemana ha anunciado este viernes que archiva la investigación sobre el presunto espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense (NSA) a un teléfono móvil de la canciller Ángela Merkel. (Lea también: Merkel se abre a negociar para mantener a Reino Unido en la Unión Europea )

Tras 2 meses se reanudará juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero: Después de 2 meses este viernes se reanudará el juicio el proceso penal contra las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, registrada el 31 de octubre de 2010 en el sector delparque El Virrey en el norte de la capital de la República.

Cinco departamentos bajo fuego de las Farc: Continúa la arremetida de las Farc en el país. En las últimas horas se presentaron al menos dos atentados en los departamentos de Guaviare yNariño.

Con botellas rotas, delincuentes perpetraron atraco masivo en bus del SITP: En un nuevo caso de atraco masivo al interior de un bus SITP, delincuentes se valieron de los picos de varias botellas para intimidar a sus víctimas.

El aporte de Italia al posconflicto colombiano sería en materia agraria: Santos: El presidente Juan Manuel Santos agradeció el apoyo que Italia y la región han reiterado al proceso de Paz con las Farc.

Copiloto de avión de Germanwings vio a 41 médicos en 5 años: Andreas Lubitz, el copiloto que estrelló un avión de Germanwings el 24 de marzo en los Alpes franceses con 149 personas a bordo, consultó a "41 médicos en cinco años", generando una avalancha de críticas contra la compañía. (Lea también: Copiloto de Germanwings ensayó su suicidio en vuelo de ida )

Absuelven a Strauss-Kahn en proceso por proxenetismo: Un tribunal francés absolvió este viernes al ex director general del FMI Dominique Strauss-Kahn del delito de "proxenetismo agravado" que se le imputaba.

Rey de España retira el título de duquesa a su hermana, la infanta Cristina: El rey Felipe VI de España, determinado desde su proclamación hace un año a limpiar la desprestigiada imagen de la monarquía, decidió revocar el título de duquesa que su padre había otorgado a su hermana Cristina, imputada en un escándalo de corrupción.

Cancelan Concierto de Conciertos 2015 por incumplimiento de artista: A “causas exclusivamente atribuibles al incumplimiento por parte de Daddy Yankee”, atribuye la compañía Ricardo Leyva Producciones la principal razón para cancelar el ‘Concierto de Conciertos', inicialmente programado para el próximo 20 de junio.

Farc lanzó explosivos en calle llena de civiles en Calamar: Policía de Guaviare: El comandante de la Policía del departamento de Guaviare, coronel William Lemus, denunció que hombres del frente primero de las Farc lanzaron artefactos explosivos contra el batallón y puesto de Policía del municipio deCalamar, en Guaviare.

Crecimiento de economía en primer trimestre sería menor del 3%: Minhacienda: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nombrado por el presidente Juan Manuel Santos como ministro (e) de la Presidencia, dijo en Mañanas BLU que el crecimiento de la economía en el primer trimestre estaría por debajo del tres por ciento.

¿Qué debe hacer el Gobierno con el proceso de paz ante ataques de Farc? Debate: Ante los reiterados ataques de las Farc en diferentes regiones del país, el saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que los integrantes de las Farc tienen “mentalidad de burros”.

Más de 100 estudiantes marchan en rechazo a ataque con químico a Laura Lagos: Este viernes más de 100 estudiantes del colegio Toberín marcharon en rechazo al ataque a Laura Daniela Lagos, una menor de edad que fue atacada con un químico por una joven de 18 años.

Lo único que confirmo es que estoy separado: Mario Vargas Llosa: Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fueron fotografiados juntos hace algunos días a la salida de un restaurante en Madrid, lo que, según la revista ¡Hola!, demuestra que "su amistad se ha estrechado y fortalecido" tras la separación del escritor y la viudedad de ella.

¿Error de ortografía? Así le escribió la infanta Cristina al rey de España: La Vanguardia publicó este viernes la carta que la infanta Cristina envió a su hermano, el rey Felipe VI de España, para formalizar su renuncia, proceso que culminó el jueves en la decisión de este de revocar el título de duquesa que su padre había otorgado a Cristina, imputada en un escándalo de corrupción (Lea también: Rey de España retira el título de duquesa a su hermana, la infanta Cristina ).

¡Para dormirse! "El video viral más aburrido del mundo": La Fundación Arrels lanzó en YouTube un video para poder ayudar a los más necesitados que ya es considerado como el viral más aburrido del mundo. (Lea también: Video: Esta es la clave para salvar su vida en caso de ser atacado por un oso )

Interpol suspendió acuerdo de 20 millones de euros con la FIFA: Interpol, el organismo de cooperación policial internacional, anunció este viernes la suspensión de un programa de colaboración destinado a reforzar la integridad en el deporte por el que la FIFA pagó 20 millones de euros debido a las investigaciones por corrupción en la institución que dirige el fútbol.

Documento filtrado no es prueba y técnicamente no tiene reserva: Jorge Pretelt: Fuera de micrófonos, el magistrado Jorge Pretelt dijo que el documento filtrado en la Comisión de Acusación de la Cámara no es prueba y técnicamente no tiene reserva.

Adelantan operativos para esclarecer presunto secuestro del ELN en Chocó: Guerrilleros del ELN serían los responsables del secuestro de dos civiles que trabajan en la reparación de un puente sobre el río Iro a 100 kilómetros deQuibdó. Por tal motivo, las autoridades están adelantando los operativos correspondientes para determinar el paradero de los retenidos. (Lea también: Farc y ELN se unirían para atacar tras suspensión del cese: Paz y Reconciliación )

Consejo de Estado lamentó aprobación de Equilibrio de Poderes en el Congreso: En dialogo con Blu Radio, el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, lamentó que el Congreso de la República haya aprobado en su totalidad la reforma de equilibrio de poderes y aseguró que es un “tema democrático y que debe respetarse”.

Mantenimiento Vial no contrató ningún chamán: Gustavo Petro: Este viernes a través de su cuenta de Twitter el alcalde mayor de Bogotá,Gustavo Petro, respondió a un cuestionamiento hecho por Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, quien escribió: “Ya entendí: La Unidad de Movilidad Vial del distrito no tenía necesidad de planificar porque contrataba un buen chamán para que la rezara” (Lea también: Chamán acusado de violar a unas 50 mujeres tuvo contratos con Alcaldía de Bogotá ).

Policía controló protestas de trabajadores en Santiago: La Policía de Santiago controló un grupo de manifestantes que intentó tomarse una línea del metro de la ciudad. (Lea también: Continúan protestas en Chile a menos de un día de la Copa América )

Farc quiere mantenernos atados al pasado: Santos: Como actos reprochables desde todo punto de vista, calificó el presidenteSantos los ataques terroristas de las Farc perpetrados en las últimas horas y dijo que el grupo guerrillero quiere mantener a Colombia atada al pasado.

Mi administración es la única que ha regulado a cocheros: alcalde de Cartagena: Luego de que la Procuraduría llamara a un juicio disciplinario al alcalde deCartagena, Dionisio Vélez, por presuntamente haber incumplido las condiciones de seguridad, salubridad y protección animal en el servicio de los choches de tracción animal, el mandatario local explicó en entrevista conMañanas BLU que está “presto para atender esa solicitud”.

Al menos ocho personas estarían atrapadas por derrumbe en vía a Toribío, Cauca: Al menos 8 personas se encontrarían atrapadas en un derrumbe que se presentó en la vía que conduce a Toribío, en el departamento del Cauca.

Vetra suspenderá trabajos petroleros en Putumayo si siguen bloqueos y atentados: Humberto Calderón Berti, presidente de Vetra, empresa dedicada a la exportación y producción de petróleo y gas, anunció que la compañía va a suspender las operaciones, algo que afectaría la producción de crudo a nivel nacional.

Las ciudades con mejor calidad de vida del mundo; ninguna de América Latina: Tokio encabeza la lista de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo elaborada por la revista de tendencias "Monocle" y divulgada hoy, en la queMadrid y Barcelona ocupan los puestos decimosexto y vigesimocuarto, respectivamente.

Hombre se subió a árbol para evitar que lo talen en localidad de Suba de Bogotá: Un hombre amenaza con lanzarse de uno de los árboles que se están talando en el humedal La Conejera, noroccidente de Bogotá. (Lea también:

Grupo armado libio secuestró a 10 diplomáticos de embajada de Túnez en Trípoli: Un grupo armado libio secuestró hoy a diez diplomáticos tunecinos en la embajada de Túnez en Trípoli, informó el ministerio tunecino de Asuntos Exteriores, que calificó el incidente como "un ataque a la soberanía" del país.

Fallo ordena suspender reubicación de familias del jarillón del río Cauca: Un fallo del Consejo de Estado obliga la suspensión del proceso de reubicación de familias invasoras del jarillón del río Cauca, en el oriente de Cali. (Lea también: Mientras en algunas zonas se desbordan los ríos, en Cauca y Magdalena se secan )

No entorpecemos la investigación contra Pretelt: abogado del magistrado: Carlos Arturo Gómez, abogado del magistrado Jorge Pretelt –investigado por el escándalo de Fidupetrol-, indicó en diálogo con Blu Radio que no conoce eldocumento que circularon a la Cámara de Representantes para entorpecer lainvestigación a Pretelt (Lea también: Polémica por documento filtrado de la Comisión de Acusación en caso Pretelt ).

No entregué documento sobre investigación a Pretelt: Gregorio Eljach: El secretario General del Senado niega que haya filtrado información privilegiada de la investigación que se sigue contra el magistrado Jorge Pretelten la Comisión de Acusación del Congreso.

Con huelga de hambre, ex presos políticos piden a Bachelet acceso a la pensión: En el Palacio de La Moneda, en Santiago, siguen las protestas en medio de la fiesta de la Copa América.

Comercio electrónico brinda oportunidades de negocio en Colombia, según estudio: Según un estudio comparativo para América Latina realizado por International Data Corporation (IDC), que es una firma de análisis e inteligencia enfocados en la industria de la informática y las telecomunicaciones, el cual abarca Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, indica que el comercio electrónico en el país ha tenido un crecimiento acelerado.