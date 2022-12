Programa completo Mañanas BLU 13 de mayo de 2015

Es urgente que el ELN se vincule a los diálogos de paz: ‘Timochenko’: En las últimas horas, el máximo jefe de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, publicó un comunicado en el que revela detalles de su conversación en La Habana con Nicolás Rodríguez, comandante del ELN donde habla que esta última guerrilla inicie un proceso de paz con el Gobierno.

Cristian Castro dijo que tiene mejor arma que Luis Miguel y lo comparó con Ñoño: El cantante Cristian Castro sigue dando de qué hablar. Esta vez indicó que el “Sol de México”, como llaman a Luis Miguel, se parece a 'Ñoño', el personaje interpretado por Edgar Vivar en “El chavo del 8”.

Corea del Norte ejecutó a ministro por quedarse dormido en acto público: El ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyon Yong-Chol, fue ejecutado por insubordinación y por haberse dormido en un desfile frente al líder Kim Jong-Un, informó este miércoles la agencia de inteligencia de Seúl, lo que proyecta una escenario de inestabilidad política en Pyongyang.

Socorristas buscan a los supervivientes del nuevo terremoto en Nepal: Los servicios de socorro intentaban encontrar este miércoles a supervivientes de un nuevo terremoto en Nepal, mientras sigue la búsqueda de un helicóptero militar estadounidense que desapareció cuando llevaba ayuda.

Murió mujer tras ser arrollada por bus SITP en Bogotá: Sobre la carrera Séptima con calle 52, una mujer a bordo de una bicicleta intentó sobrepasar un bus que estaba estacionado, sin embargo no se percató del paso de un SITP que finalmente la arroyó.

Venezuela ayudó a trasladar a ‘Gabino’ y ‘Timochenko’ a Cuba: En ningún territorio de Colombia hubo despeje para la salida de ‘Timochenko’ y ‘Gabino’ hacia Cuba.

Nuevo atraco masivo en bus de SITP al sur de Bogotá: Se presentó un nuevo asalto a un bus del Sistema Integrado de Transporte, esta vez en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.

Seis muertos y decenas de heridos al descarrilar un tren en Filadelfia: Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas el martes cuando un tren que iba de Washington a Nueva York descarriló cerca a Filadelfia, en el este de Estados Unidos.

Real Madrid de James Rodríguez se juega la temporada ante Juventus: El Real Madrid, vigente campeón de Europa, tendrá que remontar el miércoles en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones el resultado adverso de la ida (2-1) ante la Juventus en Turín, que quiere volver a una final continental doce años después.

Al menos 43 muertos deja en un atentado en Pakistán: Al menos 43 personas murieron este miércoles en un ataque contra un autobús que transportaba a musulmanes chiitas en Karachi, la principal ciudad del sur de Pakistán, víctima de la violencia comunitaria que azota el país.

La economista francesa Esther Duflo, Premio Princesa de Ciencias Sociales: La francesa Esther Duflo, considerada la economista de la pobreza, obtuvo hoy el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2015 al que optaban veintiséis candidaturas procedentes de once países.

Transportadores protestan en Cali porque afirman quedaron por fuera del sistema: Un grupo de conductores y propietarios de buses adelantan una protesta frente a la catedral de San Pedro en Cali.

González, Cardoso, Lagos y Pastrana llegarán a Caracas el próximo lunes: Los expresidentes de España Felipe González, de Brasil Henrique Cardoso, de Chile Ricardo Lagos y de Colombia Andrés Pastrana llegarán el próximo lunes a Caracas para apoyar a los opositores presos, informó hoy a Efe Omar Estacio, abogado del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

La ‘Barbie humana’ dice que ya no le gusta su cuerpo y esta es su nueva apuesta: La moldava Valeria Lukyanova, más conocida como la ‘Barbie humana’, expresó su deseo de convertirse en una guerrera amazónica, pues ya no le gusta su cuerpo.

Cadena alemana de artículos para el hogar retira el glifosato de sus tiendas: La cadena Rewe Group, dueña de las tiendas Baumarkt retiró de sus sucursales el glifosato, producto del informe de la Organización Mundial de la Salud.

Secretario de Uribia secuestrado fue amenazado en 2013: gobernador de La Guajira: El gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, habló en entrevista con Blu Radio sobre el secuestro del secretario de Gobierno de Uribia, Rubén Almazo, en la zona fronteriza con Venezuela.

‘Simón Trinidad’ debería hacer parte del acuerdo de paz: Sergio Jaramillo: El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, manifestó en entrevista con la BBC que Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’ debería hacer parte de los diálogos de paz de La Habana.

Esta prueba, avalada por científicos, le ayudará a descubrir si necesita gafas: La ilusión óptica creada por el Instituto de Massachusetts en la que aparece una imagen de Marilyn Monroe superpuesta en una de Albert Einstein, podría revelar si usted necesita o no usar gafas, según reveló un estudio de la doctora Aude Oliva.

Juez ordena trasladar a María del Pilar Hurtado a una guarnición militar: El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, reveló que en las próximas horas la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, será traslada a una guarnición militar donde deberá pagar la condena de 14 años de prisión proferida en su contra por el escándalo de las chuzadas del DAS.

Joven estuvo a punto de perder sus piernas al intentar colarse en TransMilenio: En el Hospital El Tunal permanece internado un joven de 17 años que estuvo a punto de perder sus piernas cuando intentaba colarse en TransMilenio.

Grandes medios empiezan a publicar sus artículos directamente en Facebook: Facebook anunció que nueve medios de comunicación, entre ellos "The New York Times" y "The Guardian", empezarán a publicar algunos de sus contenidos directamente en la red social de manera que no será necesario salir de Facebook para acceder a ellos.

Ter Stegen y su espectacular atajada ante Bayern que le da la vuelta al mundo: El arquero alemán Marc André ter Stegen fue clave en la clasificación de Barcelona a la final de la Champions League que se disputará el próximo 6 de junio en Berlín.

Fiscalía pedirá orden de captura contra Luis Alfonso Hoyos por caso hacker: La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará el próximo martes ante un juez de control de garantías una orden de captura contra Luis Alfonso Hoyos y que se le cobije con detención preventiva por la investigación que se adelanta en su contra relacionada con el caso del hacker Sepúlveda.

‘La pelea del siglo’ generó un ingreso récord de 440 millones de dólares por PPV: La 'Pelea del Siglo', que el 2 de mayo ganó el campeón invicto Floyd Mayweather Jr. al filipino Manny Pacquiao, motivó a 4,4 millones de personas en Estados Unidos a pagar cada una 100 dólares para recibir la señal en casa, lo que generó al sistema 'pague por ver' (PPV) un ingreso récord de 440 millones de dólares, informaron hoy Showtime y HBO.

Cuatro heridos dejó ataque a patrulla de la Policía en el norte del Cauca: En la zona rural de Mandivá, en Cauca, una carga explosiva fue activada al paso de una patrulla de la policía de carreteras, el balance preliminar, cuatro personas heridas.

María Roa, la empleada doméstica que hizo llorar a asistentes en Harvard: María Roa Borja, una líder de empleadas domésticas colombianas que participó en un evento en Harvard, dijo en Mañanas BLU que sí es cierto que su discurso fue impactante. ( Vea aquí el video de la intervención ).

No podrá haber suspensión total de penas para crímenes de guerra, advierte CPI: Este miércoles se realiza un foro en la Universidad El Rosario donde se analiza el futuro de la Justicia Transicional en el país en el marco del proceso de paz.

Mi hijo volverá a ser el de siempre, un goleador: Carmenza Zárate: Carmenza Zárate, madre del delantero colombiano Falcao García, en entrevista con El Espectador se refirió al futuro cercano del ‘Tigre’ y aseguró que muy pronto “volverá a ser el de siempre, un goleador”.

Colombia nuevamente se raja en pruebas de la OCDE: Colombia nuevamente se raja en indicadores educativos de la OCDE, organismo al que aspira pertenecer.

Es un hecho que clase media en Colombia ha aumentado: gerente de BanRepública: El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, se mostró de acuerdo con la afirmación del presidente Juan Manuel Santos en torno a que la mayoría de colombianos están en clase media.

Renunció Genaro Muñoz, gerente de la Federación de cafeteros: Fuentes de la Federación de Cafeteros aseguraron a BLU Radio que Genaro Muñoz renunció a la gerencia de ese gremio.

Analistas coinciden en crecimiento de economía entre 3 y 3,6%: BanRepública: El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que al Emisor no se le “fue la mano en pesimismo” en cifra proyectada de crecimiento económico para Colombia en 2015, como lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos.

Prohíben salir de Venezuela a directores de tres medios de comunicación: Una juez de Caracas impuso la prohibición de salir del país a los directores de los medios venezolanos El Nacional, Tal Cual y La Patilla, a los que el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, había demandado por difamación, informó hoy la primera de las publicaciones.

Vaticano reconoce oficialmente a Palestina como Estado: El Vaticano anunció un acuerdo con "el Estado de Palestina" en el que se apoya la solución de "dos Estados" para el conflicto con Israel y del que dijo que podría ayudar al reconocimiento de una Palestina "independiente".

Antioquia descarta presencia de jefes guerrilleros en inicio de desminado: La Gobernación de Antioquia descartó la presencia de jefes guerrilleros en el municipio de Briceño para ayudar con las labores de desminado humanitario acordado entre el Gobierno y las Farc en Cuba.

Uribe recibirá premio de liderazgo en Estados Unidos: El expresidente Álvaro Uribe recibirá este miércoles el premio de Liderazgoque cada año otorga el Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) en su gala anual.

Pan Pa’ Ya le apuesta ahora al negocio de los restaurantes: La cadena de panaderías Pan Pa’ Ya ahora se mete en el negocio de los restaurantes en el país.