Programa completo Mañanas BLU 16 de marzo de 2015

Video: Sexy cocinera se desnuda y causa revuelo en YouTube: Jenn, es una argentina de 24 años que es furor en YouTube con su canal "A fuego máximo" en el que se presenta desnuda mientras cocina.

Grupo de taxistas en Bogotá no entrará en paro; en Cali habrá protestas: Un grupo de taxistas de Bogotá, liderado por Fredy Contreras, llegó a un acuerdo para no entrar en paro.

Supuesto caso de posesión de tres mujeres tras manipular tabla ouija en Bogotá: Se registró un misterioso caso en Bogotá cuando tres mujeres manipulaban una tabla ouija y al parecer terminaron poseídas.

Sector de taxistas anuncia cese de actividades en Cali: Los taxistas en Cali están divididos. Mientras el fin de semana algunas asociaciones de propietarios lograron un acuerdo con las autoridades para no paralizar labores, hay un grupo denominado Poder Amarillo, que hace parte de los asalariados en el gremio, que manifestaron que cesarán sus actividades y protestarán en varias partes de la capital vallecaucana.

Detienen tres jóvenes británicos en Turquía al tratar de unirse al EI: La policía británica confirmó la detención en Turquía de tres jóvenes británicos que, presuntamente, trataban de cruzar a Siria para unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Detienen y acusan a sospechoso de disparar a dos policías en Ferguson: La policía detuvo este domingo a un joven afroamericano y lo acusó de ser el autor de los disparos que cuatro días atrás dejaron dos oficiales heridos y que reavivaron la tensión en Misuri (centro de EEUU), bajo un conflicto racial.

El Banco Madrid presenta suspensión de pagos tras escándalo de corrupción: Banco Madrid, entidad de banca privada filial del Banco Privat d'Andorra (BPA), presentó este lunes la suspensión de pagos, tras su "fuerte deterioro financiero", después de la intervención de su matriz por las autoridades andorranas.

Procurador rechaza regaño de Santos y dice que no depende de él para actuar: El procurador Alejandro Ordóñez rechazó el regaño del presidente Juan Manuel Santos, quien este fin de semana aseguró que el jefe del Ministerio Público está sobre-limitado, y dijo que no depende del presidente para actuar.

Investigan nombramientos de allegados de Jorge Pretelt en Fiscalía de Córdoba: El fiscal General, Eduardo Montealegre, ordenó llevar a cabo una vigilancia y acompañamiento especial por término indefinido a la seccional del ente investigador en Córdoba, para revisar los archivos de esa dependencia.

Emisora mexicana MVS despide a periodista Carmen Aristegui tras escándalo: La radiodifusora mexicana MVS anunció el domingo el despido de la conocida periodista Carmen Aristegui a raíz del cese de dos de sus reporteros, levantando una ola de indignación entre sus colegas, intelectuales y artistas, que denuncian un ataque a la libertad de prensa.

Una Comisión Asesora de Paz no es garantía de nada: Óscar Iván Zuluaga: El excandidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, defendió la postura del senador Álvaro Uribe de no participar en la Comisión Asesora de Paz propuesta por el Gobierno de Juan Manuel Santos, explicando que no garantizaría que sea un proceso de paz sin impunidad.

¡Gran gesto técnico! Lo que pudo ser el mejor gol en la carrera de Benzema: El delantero del Real Madrid protagonizó una jugada en el partido ante Levante por la Liga española que le dio la vuelta al mundo por la destreza técnica del francés.

Concejal Palacio denuncia falta de mantenimiento en patrullas y motos de Policía: El concejal Javier Palacio reveló un documento del Fondo de Vigilancia y Seguridad en el que según las cifras y los procesos de contratación, la Policía tiene actualmente sin mantenimiento 400 patrullas y 2500 motos de la institución.

Solo Santos está autorizado para manejar tema de paz en el exterior: Gobierno: El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró en BLU Radio que en la pasada reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez se reconstruyó el diálogo y que la nueva manifestación del Ministerio Público no significa un desencuentro.

No tiene lógica prolongar diálogos de paz: Santos responde a Álvaro Uribe: El presidente Juan Manuel Santos aclaró los alcances de la Comisión Asesora de Paz que comenzará gestiones a partir de este lunes y, con respecto a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, dijo que no tiene sentido prolongar los diálogos de paz.

MinTic me pidió la renuncia por no contratar abogado recomendado: directora RTVC: Lucy Osorno, actual directora de RTVC, se refirió en Mañanas BLU al pedido de renuncia que le realizó Diego Molano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Taxistas prestarán servicio gratuito en Bogotá para “disculparse” con ciudadanía: El líder de los taxistas en Bogotá, Hugo Ospina, anunció que entre las 10:00 y 11:00 de la mañana de este lunes, los taxis que tengan una cinta blanca en la parte delantera de sus carros prestarán servicio gratuito a la ciudadanía.

Regresó al país Víctor Pacheco, hombre clave en caso de corrupción en la Corte: El abogado Víctor Pacheco, quien denunció que el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt, le pidió 500 millones de pesos para favorecer en un fallo de tutela a Fidupetrol, empresa que representaba, regresó al país en medio del misterio por su reciente viaje.

Habitantes de la localidad de Engativá protestan por cobro de impuesto predial: Un grupo de aproximadamente 60 personas de la localidad de Engativá protestan en la Avenida Boyacá entre calles 53 y 63, debido a las irregularidades que se han presentado en el cobro del impuesto predial.

Ibrahimovic llamó a Francia "país de mierda” y ahora se enfrenta sanciones: El atacante sueco del París Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic tendrá que pasar ante la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) el próximo jueves tras haber tratado a Francia de "país de mierda" y haber criticado a los árbitros, indicó hoy este organismo.

Nicanor libró cruzada para que sociedades no cayeran en mafias: José A. Vélez: José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, se refirió en Mañanas BLU al legado que dejó su compañero, el empresario Nicanor Restrepo, quien falleció el pasado sábado a los 73 años en Medellín.

Sismo de 4.2 grados sacudió la frontera colombo-venezolana: A través de su cuenta de Twitter, la Red Sismológica Nacional informó que un sismo de 4.2 grados sacudió la frontera con Venezuela.

¿Quiere terminar la relación con su pareja? 5 razones para hacerlo por WhatsApp: El diario El Mundo publicó cinco de las principales razones para acabar la relación con su pareja a través del servicio de mensajería WhatsApp.

Taxistas deben entender que somos clientes y no enemigos: líder de Día sin taxi: Lorena Salamanca, quien impulsa el día sin taxi en Bogotá, dijo que en la actualidad unas 25 mil personas se han unido en Facebook a la iniciativa y agregó que los taxistas deben entender que los usuarios son clientes y no enemigos.

SuperFinanciera revisará contratos de Fidupetrol: Un grupo de Policía Judicial será conformado por la Superfinanciera para revisar contratos, libros contables y estados financieros de Fidupetrol. Así lo informó Julián Bedoya, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el marco de las investigaciones que se adelantan por el escándalo de supuestos sobornos al magistrado Jorge Pretelt.

La tecnología me atropella: Salud Hernández se retracta por denuncia contra ETB: La periodista Salud Hernández-Mora, quien en el domingo denunció que técnicos de la ETB le habían robado información de su computador personal, se retractó este lunes.

Fiscalía pide a Comisión de Acusación abrir nueva investigación contra Pretelt: Ante los escándalos de corrupción destapados en la seccional de Fiscalía en Córdoba y que llevó a la destitución de la fiscal Gilma Londoño, el organismo investigador compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue al magistrado Jorge Pretelt por su posible injerencia en nombramientos y contratos para familiares y amigos en esa entidad.

Ecopetrol está en la capacidad de operar Campo Rubiales: Javier Gutiérrez: Javier Genaro Gutiérrez, presidente saliente de Ecopetrol, se refirió en Mañanas BLU a la reciente decisión de no conceder la prórroga del contrato de operación del Campo Rubiales a la petrolera canadiense Pacific Rubiales.

Gobierno y Farc definirán desde este martes fecha de inicio de desminado: Blu Radio pudo establecer que en el ciclo de conversaciones entre el Gobiernoy las Farc que inicia este martes 17 de febrero se ultimarán los detalles del acuerdo desminado.

MinInterior y Fiscal General se reunirán para evaluar amenazas de Águilas Negras: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunirá con el fiscal general, Eduardo Montealegre, para revisar los avances en investigaciones sobre amenazas contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, la senadora Claudia López, y otros líderes de izquierda.

Elton John llama a boicotear a Dolce & Gabbana por críticar adopción gay: La leyenda del pop británico Elton John llamó a boicotear a Dolce & Gabbana este domingo, después de que uno de los diseñadores de la firma de moda italiana se posicionara en una entrevista en contra de los niños 'probeta', calificándolos de "sintéticos".

No es posible amnistía para crímenes de lesa humanidad: ONU: La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos público su informe anual sobre Colombia en que asegura que el país está en la obligación de desarrollar medidas judiciales y no judiciales para hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos y el, Derecho Internacional Humanitario.

Capturan a la ‘Barbie morena’, utilizaba sus encantos para robar: La mujer de 26 años, identificada como Chelsy María Ditta, habría hurtado más de 60 viviendas en Bogotá. Según las autoridades, utilizaba su llamativo cuerpo y se hacía pasar como una humilde provinciana que venía a la capital del país en búsqueda de oportunidad de trabajo.

Nairo Quintana se mantiene como líder de la Tierreno-Adriático: El eslovaco Peter Sagan se estrenó este lunes con el equipo Tinkoff tras una racha de segundas posiciones que llegó a su fin en el esprint que decidió la sexta y penúltima etapa del Tirreno-Adriático (Italia), de 210 kilómetros entre las localidades de Rieti y Porto Sant'Elpidio.

Estoy dispuesto a declarar cuando me llamen: abogado Víctor Pacheco: Tras su regreso al país, el abogado Víctor Pacheco, manifestó que sale constantemente del país y que a pesar de lo que se ha dicho “no se siente perseguido”.

Precandidato a la Alcaldía de Bogotá Antonio Sanguino defiende uso de Uber: Antonio Sanguino, precandidato a la Alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde, en conversación con Blu Radio dijo que el Gobierno en vez de perseguir a Uber, debería mejor buscar la forma de regular su uso pues se trata de una innovación tecnológica que de alguna forma evidencia la sincronía con lo que está sucediendo en otros países del mundo.