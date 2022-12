Programa completo Mañanas BLU 17 de abril de 2015

Del piropo a la violación: Denuncia sobre acoso callejero estremece a Argentina: Desde hace unas semanas hay un video muy viral que estremece a Argentina. Se trata de una joven de 20 años, Aixa Rizzo, que cansada del acoso sexual del que era víctima por parte de unos trabajadores de la construcción, decidió hacer la denuncia pública a través de la red social YouTube.

Por robarle una gorra, asesinan a joven de 16 años en portal de TransMilenio: Hacia las 9 de la noche de este jueves 16 de abril, el joven Jonathan Alexander Vaquero Páez de 16 años y su hermano de 17, acompañados de varios amigos, se bajaron de un bus alimentador en la plataforma de Villa del Cerro en el costado suroriental del Portal 20 de Julio de Transmilenio y, según cuentan testigos, se encontraron con un grupo de jóvenes que intentaron robar a Jonathan la gorra que llevaba.

El legado de ‘Gabo’; de Aracataca al mundo: La vida y obra del nobel Gabriel García Márquez, el más universal de los colombianos, es celebrada desde este viernes en Colombia con diversos homenajes en vísperas del primer aniversario de su fallecimiento, tributos que alcanzarán su cenit en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá, dedicada a Macondo.

Dos muertos y 12 heridos en Chile tras derrumbe de gradas en concierto: Dos muertos y al menos 12 personas heridas dejó esta noche el derrumbe de unas gradas mientras se realizaba una tocata de 'crust-punk' a cargo de la banda británica Doom en un local de la capital chilena, según informó la policía.

WikiLeaks publicó más de 30 mil archivos de Sony: Cinco meses después del escándalo de piratería de Sony Pictures, WikiLeaks publicó el jueves 30.287 documentos de archivos de la compañía, con la posibilidad de realizar fácilmente búsquedas por nombre o palabras clave.

El papa Francisco estudia viajar a Cuba en septiembre: El papa Francisco estudia visitar Cuba en septiembre con ocasión de su viaje a Estados Unidos, en un claro apoyo al proceso de normalización entre ambos países en el que ha tenido un papel clave.

La UE considera ataque de Farc un "obstáculo" para la reconciliación: La alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, ha calificado hoy de "obstáculo para la reconciliación" el ataque llevado a cabo por las Farc en la madrugada del miércoles, en el que murieron once miembros del Ejército Colombia y 24 resultaron heridos.

Exdirector del FMI quedó en libertad tras ser detenido por fraude y lavado: El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato, quedó esta noche en libertad tras haber concluido los registros realizados por los agentes de Aduanas y de la Agencia Tributaria en el domicilio y despacho del exbanquero.

Por primera vez, uso de cigarrillo electrónico supera al convencional en EE.UU.: El uso del cigarrillo electrónico se triplicó entre los jóvenes estadounidenses en apenas un año, y superó por primera vez el uso de los cigarrillos convencionales, alertó el jueves la agencia oficial de salud CDC.

Uribe canceló viaje a Brasil para ir a sepelio de soldado asesinado en Cauca: El senador Álvaro Uribe Vélez canceló un viaje programado a Brasil para asistir en la mañana de este viernes al sepelio de uno de los soldados asesinados en Buenos Aires, Cauca, durante un ataque de las Farc. Vea también: Once militares murieron en ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca

Un directivo de Turkish Airlines sugiere a los pilotos casarse para evitar casos: Temel Kotil, quien actualmente es director ejecutivo de la aerolínea Turkish Airlines, declaró que una forma para evitar incidentes lamentables como el caso del avión A320 de Germanwings que se estrelló en Los Alpes franceses e iba pilotado por Andreas Lubitz es contrayendo matrimonio.

MinInterior plantea la necesidad de poner plazos al proceso de paz con las Farc: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, planteó la posibilidad de que se ponga un plazo exacto para el proceso de paz, luego de las críticas que ha recibido el Gobierno por el asesinato de 11 militares en el Cauca.

Vicefiscal criticó la creación de fueros para procurador, contralor y defensor: Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que no está de acuerdo con el proyecto de reforma al equilibrio de poderes, que cursa actualmente en el Congreso de la República, especialmente con la creación de fueros para el contralor general, el procurador general y el defensor del pueblo, pues advirtió que ellos tienen su propio fuero, dado a que es el Fiscal General el quien los investiga y es la Corte Suprema de Justicia quien que los juzga. Lea también: Crece tormenta política por aprobación de fuero para el procurador

¿Hay que ponerle límites al proceso de paz con las FARC?: Luego del ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, en que el grupo guerrillero asesinó a 11 soldados en la madrugada del pasado miércoles, el presidente Juan Manuel Santos decidió reanudar bombardeos a los campamentos de las Farc; sin embargo, diversos sectores de la sociedad colombiana consideran que la medida no es suficiente pues se debería tomar la determinación de dar un ultimátum al proceso de paz con el grupo guerrillero en La Habana, Cuba. Vea también: Choque entre Martín Santos y Jerónimo Uribe en Twitter por masacre de soldados

MinDefensa invita a la Carrera de los Héroes en homenaje a militares muertos: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo una invitación a todos los bogotanos a que participen en la Carrera de los Héroes de este domingo 19 de abril, así no hayan comprado la boleta de contribución. Lea también: Uribe canceló viaje a Brasil para ir a sepelio de soldado asesinado en Cauca

Policía borracho causó accidente en sur de Bogotá dejando dos personas heridas: Un policía, al parecer en estado de embriaguez, causó un accidente en el sur de Bogotá dejando a dos personas heridas.

Por protestar por muerte de soldados, habrían ordenado desalojar casas fiscales: El brigadier general Wilson Neyhid Chawez Mahecha, comandante de la Tercera Brigada del Ejército que despacha desde Cali, habría dado un plazo de 10 días a las familias de militares que viven en casas fiscales del Cantón Militar Pichincha, luego de que realizaran un plantón en homenaje a los uniformados asesinados en un ataque de las Farc en Cauca.

No hemos recibido mensajes del Gobierno: padre de soldado asesinado por Farc: Este viernes en el barrio 8 de Junio del municipio de El Carmen de Bolívar,Bolívar, se llevará a cabo el sepelio del soldado Óscar David Blanco Díaz - fallecido en el ataque de las Farc en Cauca -, en compañía del expresidente Álvaro Uribe , según él mismo reveló en un mensaje a Néstor Morales, director de Mañanas Blu .

Insinuar que no se prestó apoyo a soldados en Cauca es una canallada: MinDefensa: En el marco de la preparación de la Carrera de los Héroes , en la mañana de este viernes, desde la Escuela Militar de la Calle 80, al noroccidente de Bogotá, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón , afirmó que la versión que circuló los últimos días sobre la supuesta falta de apoyo por parte de la Fuerza Aéreaal momento del ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, es “una canallada”.

Protestamos porque no queremos más viudas: Milena Vega: Milena Vega, una de las personas que protestó el pasado miércoles por la muerte de soldados en el Cauca, y que junto a otras, denunció que el Ejército dio la orden de desalojar a sus familias de las casas fiscales, dijo en Mañanas BLU que desde el inicio de la marcha tuvieron problemas para realizar el evento y explicó las razones por las que protestaron.

Esta promo sugeriría que Falcao podría quedarse en el United: Mucho se ha dicho sobre el futuro del delantero colombiano Radamel Falcao García: que se va para la Juve, el Real Madrid o hasta para River Plate; sin embargo, se reabre la posibilidad de que el ariete esté con los ‘Red Devils’ en la próxima temporada.

No estoy de acuerdo con aparente desalojo de casas fiscales: MinDefensa: En diálogo con Blu Radio el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a la denuncia del posible desalojo de varias familias de militares que protestaron en contra del presidente Juan Manuel Santos tras el asesinato de sus familiares en Buenos Aires, Cauca, declarándose en desacuerdo, aunque aclaró desconocer la situación, pues cuando visitó el lugar en compañía del primer mandatario no vio la manifestación, “y si hubiera visto la protesta, hasta me bajo y comparto con ellos”, indicó.

Habrá ley seca en todo el país por jornada electoral, según la Policia: Cuarenta y ocho horas de ley seca en todo el país, como medida para garantizar la tranquilidad en Colombia durante las consultas internas de los partidos, decretaron las autoridades para este fin de semana.

Se filtra el esperado tráiler de la película Batman vs Superman: En la noche de este jueves se filtró en Internet el primer tráiler de la esperada película de Batman vs Superman, secuela de la taquillera ‘El Hombre de Acero’ y que supone la configuración del universo DC para dar inicio al megaproyecto de la Liga de la Justicia, que busca competir con Los Vengadores y los demás largometrajes de Marvel. Vea también: Trailer de la nueva película de Dragon Ball causa furor en internet

No tendré la misma cara pero sí la misma esencia: Natalia Ponce de León: Natalia Ponce de León, la joven que fue atacada con ácido y sufrió la desfiguración de gran parte de su cara, abdomen, brazos y piernas, contó a Blu Radio cómo ha sido su vida durante la recuperación física y mental. Lea también: Del drama al perdón: Natalia Ponce de León presenta libro sobre su recuperación

Vargas Lleras asistirá a sepelio de soldado Blanco, el mismo al que irá Uribe: Luego de que Blu Radio informara que el senador Álvaro Uribe Vélez canceló un viaje programado a Brasil para asistir en la mañana de este viernes al sepelio de Óscar David Blanco, uno de los soldados asesinados en Buenos Aires, Cauca, durante un ataque de las Farc, Felipe Zuleta dio a conocer que el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, también asistirá al acto, que tendrá lugar en el municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar, este mismo viernes.

Sabas Pretelt, recluido en Base Naval del Caribe, en Cartagena: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que el exministro Sabas Pretelt de la Vega llegó esta mañana al Centro de Reclusión Militar de Cartagena número 9024 ubicado en el Batallón de Infantería de Marina número 12 de la Base Naval del Caribe, establecimiento designado para su reclusión, tras ser condenado a 80 meses de prisión por el caso de la ‘Yidispolítica’. Lea también: Sabas Pretelt llegó a Bogotá para responder por condena

Falcao, sin nada que envidiarle a Asprilla según esta foto: El diario mirror.co.uk publicó una foto en la que se le ve a Radamel Falcao García caminando con unos zapatos color rosa y una sudadera negra.

Grupo Argos adquiere el 24,8% de participación de Odinsa: El Grupo Argos informó que adquirió en la Bolsa de Valores de Colombia 48’619.611 acciones de la Organización de Ingeniería Internacional S.A. (Odinsa), que equivale al 24,8% de las acciones en circulación de la compañía.

Todo listo para consultas de partidos y movimientos políticos: Este domingo se llevarán a cabo las consultas de partidos y movimientos políticos en Colombia, para elegir los candidatos que participarán en las elecciones de autoridades locales de octubre. En esta jornada el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Centro Democrático y el Polo Democráticorealizarán sus consultas en diferentes municipios del territorio nacional.

