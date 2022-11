Programa completo Mañanas BLU 2 de febrero de 2015

No es cierto posible anuncio de diálogos de paz con ELN: presidente Santos: El presidente Juan Manuel Santos desmintió versiones sobre un próximo anuncio del inicio formal de negociaciones de paz del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Publicidad

Inicia en Cuba nuevo ciclo de diálogos de paz con las Farc: El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC retoman sus diálogos de paz en La Habana e inician el primer ciclo de negociaciones de 2015 para seguir debatiendo el punto sobre las víctimas del conflicto.

Bolsa de Atenas sube un 5,80% tras declaraciones de ministro de Finanzas: La Bolsa de Atenas abrió este lunes con fuertes alzas tras las declaraciones del ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, de que el Gobierno griego tiene intención de buscar un consenso con sus socios, y en los primeros compases de la negociación el índice general subía un 5,80 %.

Publicidad

Falleció Beatriz Linares, directora de la Anspe: La directora de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), Beatriz Linares Cantillo, falleció hoy, informó el presidente Juan Manuel Santos.

Publicidad

Strauss-Kahn, a responder ante la justicia por proxenetismo: Casi cuatro años después de que su brillante carrera se viera arruinada por un escándalo sexual en Estados Unidos, el ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, comparece el lunes ante un tribunal del norte de Francia por proxenetismo agravado.

Evacúan sede del Parlamento Europeo en Bruselas por amenaza de bomba: La sede del diario belga Le Soir, que publicó las viñetas del semanario francés Charlie Hebdo sobre Mahoma, fue evacuada el domingo en Bruselas tras "una llamada anónima" que amenazó con un atentado con bomba, anunció su redacción.

Publicidad

Memes se burlan de presentación de Katy Perry en el Super Bowl: El show de medio tiempo del Super Bowl 49 estuvo a cargo de la cantante californiana Katy Perry, después de que los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle iniciaran el incendio en el campo con una serie de jugadas que a la mitad del partido estaba empatado a 14-14.

Publicidad

Chuzadas: Fiscalía pide a Corte Suprema decidir si investiga a José O. Gaviria: En diálogo con Mañanas BLU, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, aseguró que hubo una compulsa de copias contra el senador José Obdulio Gaviria por el escándalo de las chuzadas.

Si Hurtado colabora, se podría beneficiar de libertad condicional: Fiscalía: El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, detalló en entrevista con Mañanas BLU los beneficios que podría tener la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, si decide colaborar con la justicia.

Publicidad

Capturan dos militares implicados en el robo de 300 armas de Batallón de Pereira: El CTI de la Fiscalía y la Sijin capturaron este lunes a un sargento segundo y un soldado profesional en Pereira, presuntamente relacionados con el robo de 300 armas en el Batallón de esa ciudad y posterior venta a bandas criminales.

Publicidad

Fueron 42 y no 7 los heridos por caída de puente peatonal: Secretaría de Salud: La Alcaldía de Bogotá anunció investigaciones en torno a posible negligencia de los constructores del puente peatonal que se desplomó en la 11 con calle 103 en Bogotá.

Uribe ha tratado de amedrentar denunciando por calumnia: exmagistrado Valencia: César Julio Valencia Copete, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2007 y 2008, momento en que el alto tribunal fue víctima de las chuzadas del DAS, lamentó que el expresidente Álvaro Uribe lo “amedrentara” con una denuncia penal en su contra.

Publicidad

Ejército dice que construcción de puente que colapsó se hizo sin licitación: El general Fernando Pineda, jefe de Ingenieros del Ejército, aseguró que es responsabilidad de la empresa constructora aclarar lo que sucedió con la caída del puente en la carrera 11 con 103, en el norte de Bogotá y reveló que el contrato se entregó sin licitación.

Publicidad

ELN propone a FF.MM. “acuerdos básicos de no agresión”: En un documento publicado en la página del ELN, esta guerrilla invita a los integrantes de las Fuerzas Militares, especialmente a los de orden público, a que cuando terminen su servicio pueden unirse a sus filas, según el ELN, porque saben que no son enemigos si no que están siguiendo órdenes.

Santos se reunirá con Ordóñez cuando negociadores acaben nuevo ciclo de paz: Durante el programa Agenda Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la reunión que sostendrá con el procurador general Alejandro Ordóñez.

Publicidad

Vicefiscal dirige banda criminal para atacar al uribismo: José Obdulio Gaviria: José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, aseguró en Mañanas BLU que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo “dirige una banda criminal para atacar al Centro Democrático”, con relación a las declaraciones del funcionario, quien afirmó que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra él por el caso de la chuzadas.

Publicidad

Murió Álvaro José Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado: Álvaro José Gómez Escobar, hijo mayor de Álvaro Gómez Hurtado, falleció en la madrugada de este lunes a los 62 años en la ciudad de Bogotá a causa de un infarto, según las primeras informaciones.

Gobierno destituyó a los directivos de la Fundación Universitaria San Martín: La ministra de Educación, Gina Parody, anunció la destitución de Martín y Mariano Alvear, como directivos de la Fundación Universitaria San Martín.

Publicidad

Trabajos del DAS eran operaciones de seguridad nacional: Uribe: A través de Twitter, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe aseguró que los seguimientos que se hicieron desde el DAS eran “operaciones de seguridad nacional”.

Publicidad

Finalista de Miss Amazonas le arrancó la corona a la ganadora: Un gran escándalo se vivió en la elección de belleza Miss Amazonas 2015, en Brasil, pues terminó entre jalones, lágrimas y gritos.

Farc pide no prestarle atención a “referendos con sabor y afanes electorales”: Milton de Jesús Toncel Redondo alias "Joaquín Gómez", vocero de las Farc en La Habana, Cuba, leyó un comunicado en el que hicieron un llamado al inicio del nuevo ciclo de paz para seguir el orden de la agenda “sin apuros”, para que se logre el acuerdo general.

Publicidad

Fiscalía española pide imputar a presidente de Barcelona por un fraude fiscal: La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez Pablo Ruz que impute al presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, por un delito fiscal en el ejercicio 2014 -se calcula un fraude de 2,8 millones de euros-, del que también tendría que responder el Barça como persona jurídica.

Publicidad

Studio F busca expandir su mercado con la apertura de una planta en México: La reconocida marca colombiana busca expandir su negocio penetrando en el mercado mexicano, uno de los más grandes a nivel latinoamericano, que se sumaría a las plantas que Studio F ya tiene en nueve países que incluyen Chile, Costa Rica, Panamá y Ecuador.