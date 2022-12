Programa completo Mañanas BLU 2 de julio de 2015

¡Atención! Si es muy sensible le recomendamos no ver el nuevo video de Rihanna: Gran conmoción ha causado en redes sociales 'Bitch Better Have My Money', el nuevo videoclip de Rihanna por su alto contenido sexual (Lea también: No condenaron a Mockus por mostrar nalga, menos a mí: concejal de polémico video ).

Estados Unidos formaliza petición de extradición de siete dirigentes de FIFA: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado ante las autoridades suizas la petición de extradición de los siete responsables de laFIFA detenidos en este país desde hace cinco semanas.

Al menos 33 muertos en el naufragio de un ferry en Filipinas: Al menos 33 personas murieron en el naufragio de un ferry con 173 personas a bordo en Filipinas, que volcó este jueves en una zona de aguas turbulentas del centro del archipiélago, dijo un funcionario de la unidad de unidad encargada de gestionar desastres (Lea también: Ya son 150 los muertos por hundimiento de ferry en Corea del Sur ).

Grupo de jóvenes protagonizaron persecución policíaca en el centro de Bogotá: En la madrugada de este jueves se registró una cinematográfica persecuciónque comenzó en el centro de Bogotá y terminó en la calle 58 con carrera 26, en las inmediaciones del estadio El Campín.

Costa Rica descarta participar en Miss Universo: Costa Rica descartó este miércoles participar de Miss Universo en respuesta a las declaraciones "xenófobas y ofensivas" del empresario estadounidense Donald Trump, dueño del concurso de belleza.

EE.UU. espió al BCE, ministerios alemanes y a Merkel, según Wikileaks: La Agencia Nacional de Seguridad (NSA), además de haber espiado telefónicamente a la canciller Angela Merkel, ha tenido en su punto de mira alBanco Central Europeo (BCE) y a varios ministerios alemanes, según documentos de la plataforma Wikileaks difundidos hoy por varios medios germanos.

Lanzan granada contra la casa de un exmilitar en Florencia: Esta madrugada, un hombre lanzó una granada contra la casa de un exmilitar en Florencia, Caquetá.

¡Atentos! Ya está disponible Word, Excel y PowerPoint en smartphones Android: El gigante informático estadounidense Microsoft permitió el acceso a Word,Excel y PowerPoint en los smartphones que utilizan el sistema de explotaciónAndroid de su rival Google.

Mujer denuncia robo al interior de un taxi en Bogotá: Una familia denuncia que un taxista robó a una joven de 17 años que se dirigía hacia la Terminal del Sur, en Bogotá.

Tren con productos químicos tóxicos se descarriló e incendió en EE.UU.: Un tren con productos químicos tóxicos descarriló en Tennessee (Estados Unidos) y se incendió, provocando una evacuación a gran escala, indicaron losbomberos el jueves.

Ministro de Finanzas griego dice que renunciará si gana el sí en el referéndum: Yanis Varoufakis afirmó el jueves a Bloomberg TV que "dejará de ser" ministro de Finanzas de Grecia si el 'sí' gana en el referéndum del próximo domingo.

Felipe González dice que volverá a Venezuela: El expresidente del Gobierno español Felipe González anunció hoy que volverá a Venezuela, probablemente antes de las elecciones legislativas de diciembre en el país suramericano, porque, dijo, tiene "derecho a circular con libertad".

Farc voló un tramo del puente que comunica a Guamal con San Martín, Meta: Un nuevo atentado terrorista se presentó en la madrugada de este jueves cuando dos sujetos detonaron una carga explosiva en el kilómetro 27 + 600, exactamente en el puente Marayal de la vía que comunica al municipio de San Martín con Guamal (Lea también: Registran atentado contra infraestructura petrolera en Tibú, Norte de Santander ).

Chicharito se fracturó la clavícula derecha y se perderá la Copa Oro: El delantero internacional mexicano Javier "Chicharito" Hernández se encuentra internado en un hospital de Houston tras sufrir la fractura de la clavícula derecha en el partido amistoso que la selección Tricolor disputó la pasada noche ante la de Honduras y que acabó con empate a 0-0 (Lea también: Real Madrid no ejercerá opción de compra de ‘Chicharito’, según diario Marca ).

"No soy un corrupto": insiste Joseph Blatter: El aún presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter insistió en que no es un corrupto, en momentos en los que la organización está siendo investigadas por presuntas irregularidades, en una entrevista a la revista alemana Bunte.

No nos vamos a dejar amedrentar de las Farc: comandante de Policía del Huila: El coronel Santiago Camelo, comandante de Policía en Huila, relató detalles del ataque que cobró la vida al mayor Jorge Alzate Patiño, comandante de laestación de Tello y al patrullero Óscar Córdoba y dijo que la institución no se dejara amedrentar por acciones como esta.

Farc dice que Bloomberg tergiversó declaración sobre ataques a fuerza pública: A través de un video, publicado en YouTube, las Farc afirmaron que la revista Bloomberg “tergiversó” las declaraciones de Luis Eliécer Rueda, alias ‘Matías Aldecoa’, sobre arreciar los ataques contra la fuerza pública.

Cinco personas murieron por explosión en mina de carbón en Boyacá: En la vereda Laureles, a unos 40 minutos del municipio de Samacá, en el centro del departamento de Boyacá, se presentó una explosión al interior de una mina que dejó cinco personas muertas (Lea también: Un minero muerto y otro herido dejó explosión en socavón al occidente de Boyacá ).

Relaciones con el régimen de los Castro no deberían ser revisadas: Bush y Rubio: El presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció que su Gobierno y el de Cubarestablecerán el próximo 20 de julio sus relaciones diplomáticas y abrirán embajadas en las respectivas capitales, al tiempo que instó al Congreso a levantar cuanto antes el embargo económico a la isla (Lea también: Raúl Castro confirma que restablecerá relaciones diplomáticas con EE.UU. ).

Para Fiscalía no hay vencimiento de términos en caso Corridori: Alexandra Ladino: La fiscal Alexandra Ladino, en diálogo con Mañanas BLU, manifestó su discrepancia con la juez de Bogotá Teresita Barrera, quien dejó en libertad por vencimiento de términos al empresario italiano Alessandro Corridori y a tres personas más implicadas en el millonario descalabro financiero de la firma comisionista InterBolsa.

Capturan a presuntos guerrilleros por atentado a torres de energía en Medina: Las autoridades capturaron a dos presuntos guerrilleros de las Farc, responsables de la instalación de explosivos en torres de energía de Medina, Cundinamarca, con los que se pretendía dejar sin luz a Bogotá (Lea también: Farc derribó dos torres de energía en Medina, Cundinamarca ).

Tribunal ratificó multa a Roa y Florhuila por no informar sobre su integración: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la sanción de laSuperintendencia de Industria y Comercio a Molinos Roa y Molinos Florhuila, además de Alienergy, impuesta por no haber informado sobre una integración empresarial.

Sevilla y Milan hacen oficial traspaso de Carlos: A través de su cuenta de Twitter, el Milan oficializó que ya hay acuerdo con elSevilla para el traspaso de Carlos Bacca (Lea también: Niño del Sevilla llora desconsolado por la partida de Bacca al Milan ).

Policía busca a hombre armado en un complejo de edificios de la Marina de EEUU: La Policía de Parques de Estados Unidos busca a un hombre armado en elcentro administrativo de la Armada en Washington, donde en 2013 un individuo mató a 12 personas e hirió a otras tres.

Video: La canasta de antología del galés Gareth Bale: El galés compartió un video en redes sociales en el que logra una canasta de antología, de espalda a la misma y con su pierna izquierda.

MinComercio denuncia que uribistas y Polo promueven la ‘contrabandopolítica': En medio del anuncio de los comerciantes de San Andresitos de protestas por la Ley Anticontrabando, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, denunció a través de su cuenta en Twitter que hay ‘contrabando-política’, asegurando que los senadores Iván Duque y Álvaro Uribe están aconsejando a los comerciantes que no se sancione la ley (Lea también: Comerciantes de San Andresitos marcharán este jueves por Ley Anticontrabando ).

Solicitan a Julián Bedoya, por tercera vez, presentar pruebas sobre caso Pretelt: A través de un derecho de insistencia la viceprocuradora general de la Nación,Martha Isabel Castañeda, le solicitó por tercera vez al presidente de la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Julián Bedoya, que entregue las pruebas que sustenten sus supuestas actuaciones irregulares dentro del proceso investigativo que se adelanta contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, por el caso Fidupetrol.

A juicio disciplinario coroneles del Ejército por colapso de peatonal en Bogotá: La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los coroneles Luis Armando Hernández y Raúl Huertas Ceballos por las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido en materia de contratación y ejecución de la obra del puente peatonal ubicado en la carrera 11 con calle 103, el cual colapsó el pasado mes de febrero durante una prueba de resistencia en la que participaron civiles y militares.

Encuesta sobre el referendo griego del domingo da el triunfo al sí: Una encuesta sobre el referendo del domingo en Grecia da el triunfo al sí a las reformas exigidas por los acreedores.

British Petroleum pagará USD 18.700 millones por marea negra del golfo de México: La compañía petrolera británica BP anunció el jueves que llegó un acuerdo con la justicia estadounidense para pagar 18.700 millones de dólares en compensaciones por la marea negra que provocó en el golfo de México en 2010 (Lea también: BP no podrá firmar contratos con Estados Unidos por derrame en Golfo de México ).

Cultivos de coca aumentaron de 48 mil a 69 mil hectáreas entre 2013 y 2014: ONU: El informe que de manera oficial presentó este jueves el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas asegura que en Colombia sigue “estable el consumo de drogas en el mundo”.

Murió el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky: El reconocido periodista mexicano Jacobo Zabludovsky falleció en un hospital de la Ciudad de México a los 87 años de edad debido a un derrame cerebral, informó hoy su colaborador Arturo Corona.

Con Humor: La respuesta de Eugenio Derbez a Donald Trump que se convirtió viral: Siguen apareciendo reacciones en contra de las declaraciones xenófobashechas por el magnate y aspirante a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump.

Victimas de InterBolsa radicarán tutela para evitar que Corridori salga del país: En diálogo con BLU Radio el abogado Majer Nayi Abushibab, quien representa las victimas del millonario desfalco financiero de Interbolsa, aseguró que no comparte la decisión tomada por la jueza 10 de conocimiento Teresita Barrera, quien dejó en libertad a Alessandro Corridori y tres implicados más en ese descalabro financiero (Lea también: Para Fiscalía no hay vencimiento de términos en caso Corridori: Alexandra Ladino ).

‘Piscis’ Restrepo continuará al frente de la selección Sub-20: Carlos ‘Piscis’ Restrepo continuará al frente de la selección Sub-20, y será el encargado del partido del repechaje que le permitiría un cupo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

UNP denuncia pérdida de documentos originales de millonario contrato: Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmó a Blu Radio que la entidad solicitó a los organismos de control "hacer seguimiento a un millonario contrato firmado el 19 de diciembre de 2014 para la supervisión de los esquemas de seguridad de la UNP", a cargo en esa época de Andrés Villamizar (Lea también: Ruta del Sol II, entre los contratos que tiene Odebrecht en Colombia: ANI ).

Fue muy emocionante ver a tanta gente conmovida: Daniela Abad sobre documental: El escritor Héctor Abad pasó por los micrófonos de Mañanas BLU hablando del estreno el pasado miércoles del documental “Carta a una sombra”, en honor a la vida del médico Héctor Abad Gómez, su padre, asesinado por defender los derechos humanos.

Rescatan cuerpos de cinco mineros fallecidos tras explosión en socavón de Boyacá: Fueron rescatados los cuerpos sin vida de cinco mineros en la vereda Chorreraen la mina Laureles, donde, según los grupos de socorro, se presentó una explosión a unos 2.000 metros del socavón.

Flamingo lanza su propia tarjeta de crédito: Flamingo, que se ha convertido en un competidor para las cadenas desupermercados por su modelo de negocio, lanza su propia tarjeta de crédito.

