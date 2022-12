Programa completo Mañanas BLU 20 de abril de 2015

Mucho dinero y mujeres con poca ropa, así presume Mayweather de su riqueza: A unos días de su pelea contra Pacquiao, el boxeador Floyd Mayweathercompartió un video en Instagram que ha causado mucha polémica en las redes sociales.

Hincha de Santa Fe murió atropellado por un bus de TransMilenio en la carrera 30: Un joven de 19 años, al parecer hincha de Santa Fe, murió arrollado por un articulado de TransMilenio este domingo al intentar cruzar la carrera 30 a la altura de la calle 42. Vea también: Inicia campaña contra los colados en TransMilenio

España pide tratamiento global de migración en la ONU y conjunto en la UE: El ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, pidió este lunes un "tratamiento conjunto" del problema de la migración a nivel de la Unión Europea (UE) y "global" en las Naciones Unidas, donde España prevé impulsar una declaración como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Muertes de policías en Caracas responden a plan perverso: mayor Gustavo González: El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, el mayor General Gustavo González López, aseguró que los asesinatos de policías en Caracas en las últimas fechas responden a un "plan perverso" y que tienen "pruebas" de las "pretensiones políticas" de estas muertes violentas.

Suspenden servicio de agua potable en Arauca por mancha de crudo tras atentado: Ante la voladura del Oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda Cubogón del municipio de Toledo, Norte de Santander, se activa el plan de contingencia en la ciudad de Arauca para evitar la entrada de agua contaminada a los hogares araucanos, ya que el crudo alcanzó a ingresar al río Arauca.

Cayó banda delincuencial al sur de Bogotá que era liderada por menor de edad: La Policía Nacional capturó a tres delincuentes que intentaron robar una panadería en el barrio Santa Librada, localidad de Usme al sur de Bogotá, liderada por un menor de 17 años.

Alumno armado con una ballesta mató a un profesor en Barcelona: Un estudiante menor de 13 años mató presuntamente este lunes con arma blanca a un profesor de su instituto en Barcelona (noreste de España) e hirió a cuatro personas, informó a la AFP una portavoz policial. Vea también: Tragedia en el Valle: niño mató a su hermano con un cuchillo

Naufragio con cientos de inmigrantes aumenta la presión sobre Unión Europea: El naufragio de un barco el domingo frente a las costas de Libia, que dejó centenares de desaparecidos según supervivientes, aumenta la presión sobre la Unión Europea (UE), reunida este lunes en Luxemburgo.

Nunca he creído en el proceso de paz: esposa de uniformado asesinado por Farc: Carolina Ávila, esposa del cabo primero del Ejército Nacional, Camilo Aguilar, clínicamente muerto tras el ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, dice que al igual que su esposo nunca ha creído en el proceso de paz en La Habana,Cuba.

Capturan a concejal del municipio de Bojayá por tráfico de armas: En el barrio Medrano de Quibdó, la Fiscalía General de la Nación, capturó en flagrancia a Benjamín Palacios Hurtado, concejal de Bojayá y expresidente de esa corporación, por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas y municiones.

Abatidos cuatro presuntos guerrilleros del ELN en Chocó: Cuatro presuntos guerrilleros del ELN fueron abatidos por el Ejército en el departamento del Chocó.

Ataque de Farc contra misión médica fue hecho desde Ecuador, dicen FF.MM.: El comandante de la Fuerza Naval sur de la Armada Nacional, el general Óscar Eduardo Hernández, rechazó el ataque de dos buques que llevaban una ambulancia fluvial desde Puerto Leguízamo hasta Puerto Asís, perpetrado por las Farc y confirmó que se presentaron ataques el sábado y el domingo.

Naufragio de barco con inmigrantes deja al menos 3 muertos en costas de Grecia: Al menos tres personas han muerto al encallar en la mañana de este lunesuna embarcación con unos 200 inmigrantes a bordo ante las costas de la isla griega de Rodas, en el archipiélago del Dodecaneso (Lea también: Naufragio con cientos de inmigrantes aumenta la presión sobre Unión Europea ).

Corte fija plazo para solucionar hacinamiento carcelario en el país: Un plazo máximo de tres años dio la Corte Constitucional al Ministerio de Justicia y al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que adopten medidas de carácter urgente frente a la grave situación humanitaria que se presenta en seis centros carcelarios del territorio colombiano donde se están vulnerando los derechos fundamentales de miles de reclusos, de lo contrario, asegura la Corte, los centros de reclusión deberán ser cerrados.

Es extraño que Blair trabaje para Colombia y le pague Abu Dabi: Sunday Telegraph: Harriet Alexander, periodista de The Sunday Telegraph, quien reveló que el exprimer ministro británico Tony Blair estaría impedido para asesorar a Colombia respecto a la concesión de derechos mineros, dijo en Mañanas BLUque si bien Blair no está siendo pagado por el Gobierno de Colombia, sí está recibiendo honorarios por parte de Emiratos Árabes.

En tema de regalías, no hay ningún interés de árabes en Colombia: SuperMinistro: El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, sí representa a una firma de Emiratos Árabes en el tema de asesoría en Colombia, pero no tiene nada que ver con proyectos mineros en el país.

Impresionante: la rescatan segundos antes de que explotara su carro accidentado: Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que autoridades estadounidenses logran rescatar a una mujer del interior de un vehículo segundos antes de que este explotara.

Comienzan multas de 107.000 pesos a colados en TransMilenio: La Alcaldía y TransMilenio pusieron en marcha el plan piloto para acabar con los colados en el sistema.

Abecé de la resolución para reglamentar la eutanasia en Colombia: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó en Mañanas BLU en qué consiste la resolución que regula la eutanasia en Colombia, a la que el Gobierno llama “muerte digna”.

Fiscalía llamó a juicio a notario que legalizó tierras del magistrado Pretelt: La Fiscalía General de la Nación citó a juicio al exnotario segundo de Montería, Córdoba, Lázaro del Cristo de León, por su presunta participación en los casos conocidos como Funpazcor.

Se habían demorado bastante en regularizar la eutanasia: Federación Médica: El presidente de la Federación Médica Colombia, doctor Sergio Isaza, celebró que el Ministerio de Salud cumpliera la orden de la Corte Constitucional de regularizar la eutanasia en el país.

El sufrimiento no puede evitarse a costa de destruir al que sufre: Nubia Posada: Nubia Posada, de la Comisión Colombiana de Ética y Bioética, dijo enMañanas BLU que la eutanasia es antiética porque se le está negando la “autonomía” de la persona.

Fiscalía investigará asesinato de cinco indígenas en el Cauca: Blu Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación por la muerte de cinco indígenas en el Cauca, quienes fueron encontrados sin vida el viernes pasado en zona rural del municipio de Suárez.

Uno recoge lo que cosecha: Zuluaga sobre abucheo a presidente Santos: El director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, se refirió a los abucheos de los que fue víctima el presidente Juan Manuel Santos al término de la Carrera de los Héroes este domingo, diciendo: “uno recoge lo que cosecha”.

Esposa de soldado herido por Farc en Cauca pide presencia de Uribe en la clínica: El cabo primero del Ejército, Camilo Aguilar, presenta muerte encefálica tras el ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, el pasado miércoles donde murieron 11 militares.

Distrito planea instaurar nuevo cobro de valorización por obras en la calle 94: El anuncio lo hizo el director del IDU, William Camargo, quien aseguró que se está evaluando la posibilidad de instaurar un nuevo cobro de valorización en la ciudad por obras en la calle 94 que ya cumplen varios años.

Causa de los héroes no se puede politizar: Corp. Matamoros por rechifla a Santos: La directora ejecutiva de la Corporación Matamoros, Gladys Sanmiguel, organizadora de la Carrera de los Héroes, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que es inaceptable que se utilice un homenaje a los militares víctimas del conflicto armado para hacer política.

Proantioquia presentará en asamblea a nuevos integrantes del consejo directivo: En una asamblea, a la que asistirá el presidente Juan Manuel Santos, el grupo empresarial antioqueño dejará ver su posición en temas trascendentales como el proceso de paz y su papel en un posible posconflicto.

Buscamos aclarar el delito de secuestro simple; no se afectan penas: Gaula: El coronel Fabio López, director del Gaula de la Policía Nacional, explicó enMañanas BLU su propuesta de cambiar el nombre al delito de secuestro simple por restricción ilegítima a la libertad de locomoción.