Programa completo Mañanas BLU 21 de abril de 2015

¿Qué es Chocquibtown? No parará de reír con las respuestas de estos niños: La disquera de la agrupación colombiana Chocquibtown, realizó un video en el que le preguntan a un grupo de niños extranjeros ¿qué es Chocquibtown? Esto con el objeto de promocionar la agrupación.

Benzema se suma a las bajas importantes con un esguince de rodilla: Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, no podrá disputar el derbi madrileño europeo ante el Atlético de Madrid, al confirmar las pruebas médicas a las que se ha sometido en la mañana del martes, que sufre un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha.

Mohamed Mursi, condenado a 20 años de prisión: El expresidente islamista de Egipto, Mohamed Mursi, derrocado en 2013 por el ejército, fue condenado el martes a 20 años de prisión por haber estado implicado en la detención y las torturas de manifestantes durante su mandato.

Nacional y Libertad se juegan la clasificación a octavos de la Libertadores: Atlético Nacional y Libertad de Paraguay, que comandan el Grupo 7 de la Copa Libertadores con ocho puntos cada uno, disputarán este martes un partido decisivo en su objetivo de clasificarse a los octavos de final del torneo.

Italia salvó 638 inmigrantes en alta mar durante la jornada del lunes: Un total de 638 inmigrantes fueron rescatados el lunes en alta mar mediante seis operaciones de socorro diferentes, informó hoy el servicio de guardacostas de Italia en un comunicado.

Juez que dejó en libertad a ‘Kiko’ Gómez también liberó a líder de Los Urabeños: La Fiscalía investiga al juez Abelardo Andrade Meriño por otro hábeas corpus que concedió el mismo día que falló el del exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez.

Policía encuentra a comerciante muerto en su vivienda en Bogotá: Luego de ser reportado como desaparecido desde el sábado 18 de abril en horas de la mañana, la Policía encontró en las últimas horas al comerciante José Manuel Casto Blanco de 55 años de edad, muerto al interior de su vivienda en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.

Fiscalía de Italia estima que 850 personas murieron en pesquero naufragado: La Fiscalía de Catania (sur de Italia) señaló este martes que 850 personas murieron a bordo de la nave naufragada el pasado domingo.

Empresarios del Valle, preocupados por últimas acciones de las Farc en la región: En un comunicado de cuatro puntos, el Comité Intergremial y empresarial del Valle del Cauca, que agrupa a gremios y grandes empresas de la región,manifiesta honda preocupación por los últimos ataques de las Farc.

Gobierno adjudicó App para desarrollar tramo de la vía Bogotá – Villavicencio: El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, informó que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, no recibió ninguna otra oferta para la ejecución de la tercera Alianza Público Privada (APP) de iniciativa privada, correspondiente al tramo Chirajara - Villavicencio, en la Autopista que de Bogotá conduce hasta la capital del Meta.

Rechiflas a Santos son hechas por 20 o 30 gatos Armando Benedetti: Gran polémica ha causado en las redes sociales las declaraciones del senadorArmando Benedetti sobre las recientes rechiflas al presidente Juan Manuel Santos.

Renunció Germán Sierra, rector de la Fundación San Martín: En las últimas horas se conoció que Germán Sierra, designado por el Gobierno como rector de la Fundación Universitaria San Martín, renunció a su cargo.

¡Impresionante lesión! Disputa el balón y se fractura la tibia y el peroné: El pasado fin de semana, en el partido entre los equipos árabes Al-Orubah y Al-Shoalah, Emad Sahabi protagonizó una de las peores lesiones que se han visto recientemente en el fútbol internacional.

Farc tenía planeados otros tres ataques como el que dejó 10 militares muertos: El comandante del Ejército Nacional, general Jaime Lasprilla, aseguró que la guerrilla de las Farc preparaba tres ataques como el ocurrido en zona rural de Buenos Aires, Cauca, que dejó 10 militares muertos y varios heridos.

No existe ninguna intención de poderes habilitantes para Santos: Roy Barreras: El senador del Partido de La U Roy Barreras aseguró en BLU Radio que no ha existido ninguna intención de una ley habilitante, en respuesta al uribismo que denuncia que el Gobierno está promoviendo un nuevo referendo para darle poderes habilitantes al presidente Juan Manuel Santos. Lea también: Ejército frustra ataque de las Farc en hospital de San Vicente del Caguán

Tractomula averiada sobre la vía Bogotá-Soacha genera caos en movilidad: Una tractomula que llegaba al peaje de Chuzacá en la vía Bogotá-Soacha sufrió el desprendimiento de su tráiler, lo que obstaculiza el tránsito normal. Lea también: Molestia por trancón generado por carril preferencial en carrera 15 de Bogotá

Capturan a presunto homicida de testigo contra excongresista Álvaro García: Servidores de la subdirección de Policía Judicial CTI seccional Sucre, en coordinación la Sijin y la Armada Nacional, capturaron a Said Alfredo Pastor Ríos, conocido con los alias de ‘Alfredo’, ‘La Sombra’ o ‘El Costeño’, requerido por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego o municiones y lesiones personales.

La menor de las Kardashian, otra fanática de las 'selfies' atrevidas: Kylie Jenner, una de las chicas menores del clan Kardashian desde ya quiere romper internet como sus medio hermanas Kim, Kourtney y Kloe.

Es momento que Santos y Uribe se sienten y superen sus diferencias: Proantioquia: Los empresarios agrupados en Proantioquia le confirmaron su apoyo al proceso de paz al presidente Juan Manuel Santos en la reunión del lunes en Medellín.

Álvaro Uribe visita en Cali a soldado herido en ataque de Farc: El senador Álvaro Uribe Vélez visita este martes al cabo primero del EjércitoCamilo Aguilar, quien presenta muerte encefálica tras el ataque de las Farc enBuenos Aires, Cauca , perpetrado el pasado miércoles 15 de abril y en que murió una decena de uniformados.

No estamos contra el proceso de paz; buscamos seguridad: empresarios del Valle: Christine Riani, presidente de Junta y Directora Ejecutiva del ente gremial del departamento del Valle dijo que la intención de enviarle una carta al presidente Juan Manuel Santos alertando sobre los efectos de las acciones de las Farc en la región no es una oposición al proceso de paz con el grupo guerrillero.

Conozca a ‘Los Yayitos’, hombres que con sus 'encantos' delinquían en Bogotá: Brandon y José, conocidos como ‘Los Yayitos’, son los hombres que la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas en la capital del país.

La ONU critica la 'falta de compasión' de la UE por inmigrantes: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, criticó la "falta de compasión" de la Unión Europea, a la que acusó de "dar la espalda" a los más vulnerables que tratan de alcanzar Europa.

Plazos para diálogos deben ser concertados entre Gobierno y Farc: ONU: En diálogo con BLU Radio, el representante de Naciones Unidas en Colombia,Fabrizio Hochschild, dijo que un eventual plazo para los diálogos de paz debe ser concertado entre el Gobierno y las Farc.

Habría reuniones para buscar poderes especiales para presidente Santos: Blu Radio pudo establecer que sí ha habido reuniones para buscar referendo que daría poderes especiales al presidente Juan Manuel Santos .

Gobierno levanta confidencialidad de labores de Tony Balir en Colombia: El Gobierno de Juan Manuel Santos y Tony Blair Associates acordaron conjuntamentehacer públicos los documentos de las labores que han pactado sobre asesoría en la distribución de regalías en Colombia.

Advertencia a MinSalud por eutanasia es estrictamente jurídica: Procuraduría: La procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal explicó en entrevista con Mañanas BLU la advertencia que le envió la Procuraduría al Ministerio de Salud y Protección Social asegurando que con la reglamentación de la eutanasia en Colombia esa entidad estaría actuando por fuera de sus competencias.

Álvaro Uribe pide a Santos suspender los diálogos de paz temporalmente: En medio de la visita al cabo primero del Ejército Camilo Aguilar, quien presenta muerte encefálica tras el ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca , perpetrado el pasado miércoles 15 de abril y en que murió una decena de uniformados, el senador Álvaro Uribe Vélez le pidió al presidente Juan Manuel Santos suspender los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc.

Reina Letizia estrena corte de pelo y las redes sociales no se lo perdonan: La reina Letizia fue el centro de atención en la ceremonia de los I Premios Woman por su nuevo corte de pelo.

La reina Isabel II cumple 89 años de edad: La reina Isabel II cumple este martes 89 años de edad, lo que la convierte en la monarca más longeva del mundo tras la muerte el pasado enero del rey Abdullah de Arabia Saudita.

Aplazan juicio contra Jhonatan Vega, agresor de Natalia Ponce de León: Después de un año de ocurrido el hecho donde Jonathan Vega agredió con ácido a la joven Natalia Ponce de León, ocasionándole quemaduras en más del 35 por ciento de su cuerpo, este martes inició el juicio en el que deberá responder por los delitos de intento de homicidio y lesiones personales.

Se viola un derecho fundamental: Fenalco Bogotá sobre Día sin carro: El presidente de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, lamentó que la administración de Bogotá insista en la implementación de días sin carrovarias veces al año.

Impuesto de vehículo no es al uso, sino a la propiedad: Secretaría de Movilidad: La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Constanza García, aseguró enMañanas BLU que la jornada de Día sin carro y moto de este miércoles 22 de abril será “una jornada que busca unirse a la congregación que hace Naciones Unidas por el Día de la Tierra”, y que, al igual que el Día sin carro y sin moto del pasado jueves 5 de febrero, regirá de 5 a.m. a 7 p.m.

Posible fichaje por el Milán son “historias de la prensa": Carlos Bacca: La posible salida del artillero colombiano Carlos Bacca del Sevilla de España“son historias de la prensa”, según él mismo dijo en entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Diario El País de España compara a James Rodríguez con Pelé: El editor de deportes del diario El País de España, José Sámano, escribió un artículo titulado Mucho James , en el que compara al colombiano con el astro del fútbol Edson Arantes, mejor conocido como ‘Pelé’.

Máximo líder del Estado Islámico estaría “gravemente herido” tras bombardeo: Una fuente de Irak relacionada con el grupo terrorista Estado Islámico, le reveló a el diario The Guardian que Abu Bakr al-Baghdadi, máximo líder, estaría gravemente herido tras un bombardeo planeado por Estados Unidos.

Policía busca a niño de 6 años secuestrado en Carepa, Antioquia: Autoridades del Urabá antioqueño redoblan esfuerzos para dar con el paradero de un menor de 6 años de edad quien, al parecer, fue secuestrado en el municipio de Carepa, Antioquia, este lunes 20 de abril.

Bomberos atienden emergencia por incendio en el centro de Bogotá: En la mañana de este martes usuarios de redes sociales registraron un incendio en el quinto piso de un edificio en el centro de Bogotá sobre la carrera 8 con calle 19. Bomberos estación Central atienden a esta hora la emergencia.

Indígenas murieron con disparos de armas de corto alcance: Medicina Legal: Según reveló el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, los cinco indígenas que fueron asesinados en días pasados en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, murieron como a raíz de múltiples disparos en cabeza y tórax.

“Usaban sus atributos para atraer”: así operaban ‘Los Yayitos’ en Bogotá: El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía de Bogotá, reveló detalles de la captura de ‘Los Yayitos’, dos presuntos delincuentes que contactaban a homosexuales en Bogotá, a quienes drogaban y amordazaban para hurtar todas sus pertenencias.

Petrobras se bajaría del negocio de las estaciones de combustible en Colombia: La brasilera Petrobrás estaría estudiando vender las estaciones de servicio en Colombia.

Estudiantes bloquean salida de la ministra Gina Parody de un colegio en Bogotá: En el Colegio Distrital Carlos Federici, ubicado en la localidad de Fontibón, la ministra de Educación, Gina Parody , realizó una rendición de cuentas este martes para hablar, entre otras cosas, acerca de las becas ‘Ser Pilo Paga’ del Gobierno. Sin embargo, estudiantes y maestros han impedido su salida de la institución exigiendo más recursos para la educación pública.

EE.UU. apoya el proceso de paz y lamenta ataque de Farc en Cauca: John Kerry: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Jhon Kerry apoyó nuevamente elproceso de paz en Colombia tras el reciente ataque que perpetró las Farc en Cauca donde murieron 10 militares.

