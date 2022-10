Programa Completo Mañanas BLU 24 de diciembre de 2014

Un policía mató a un joven negro cerca de Ferguson, EE.UU.: Un agente de policía disparó y mató a un joven negro que iba armado en Berkeley (Misuri, EEUU), localidad cercana a Ferguson, escenario de violentas protestas de la población afroamericana en los últimos meses, informaron hoy medios locales.

Denuncian anomalías en precios de tiquetes en terminal de transporte de Bogotá: Viajeros que hacen fila en el Terminal de Transporte de la capital para comprar sus tiquetes hacia destinos cortos como Villeta, denuncian que las empresas están llevando a los pasajeros por rutas más largas para cobrar más dinero.

Ingrese a esta página y siga en tiempo real el recorrido de Papa Noel: www.noradsanta.org es una web que permite conocer en tiempo real el camino de Papa Noel y sus renos, una herramienta clave para los niños en esta Navidad.

Autoridades se preparan para garantizar la seguridad en la Feria de Cali: Cerca de 2500 hombres de la Policía Nacional serán los responsables de la seguridad de la capital del Valle durante la versión 57 de la Feria de Cali, quienes estarán pendientes de 61 espectáculos masivos programados del 25 al 30 de diciembre.

Miley Cyrus celebra la Navidad a su estilo: en topless: La artista estadounidense nuevamente revoluciona las redes sociales con una nueva publicación desde su cuenta de Instagram en donde se le ve celebrando y haciendo de disc jockey pero en topless.

Sí se alertó lo suficiente sobre brote de chikunguña: viceministro de Salud: El viceministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo en Mañanas BLU que no es cierto que el Gobierno no haya alertado lo suficiente para evitar el brote de chikunguña, que azota a algunas regiones del país, como es el caso de Norte de Santander.

El 2014 será recordado como el año en que revivió la esperanza: Santos: El presidente de la República, Juan Manuel Santos, deseó este miércoles a todas las familias colombianas un nuevo año de ventura y tranquilidad, y “lo más grande que se puede desear a una nación o a una persona: PAZ”.

Top 10: Los mejores jugadores de 2014: El diario The Guardian de Inglaterra reveló la lista de los 100 mejores jugadores del año entre los que se encuentran cuatro colombianos.

Ya no soy superintendente y no debería estar pagando la sanción: Gustavo Morales: El ex superintendente de Salud Gustavo Morales, quien se encuentra recluido en una estación de Policía donde tendrá que pagar 3 días de cárcel por incumplimiento de una tutela, aseguró a Mañanas BLU que él no debería estar pagando esa sanción, pues dejó su cargo desde el pasado 4 de noviembre.

Dos mujeres fueron atacadas con sustancias químicas en Bogotá: La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que dos mujeres resultaron quemadas con sustancias químicas, aún no determinadas, en casos aislados.

Exigencia y dedicación, las claves de Pinto, mejor técnico de la Concacaf: El técnico colombiano Jorge Luis Pinto ganó el premio al Entrenador del Año de la Concacaf por su trabajo al frente de la selección de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014.

Embarazo de esposa de agente preso en EE.UU. durante 16 años conmueve a Cuba: El embarazo de la esposa de Gerardo Hernández, uno de los agentes cubanos liberados la semana pasada y que enfrentaba dos cadenas perpetuas en Estados Unidos, ha sorprendido y conmovido en Cuba, donde la historia de amor de la pareja marcó la campaña por la excarcelación de "Los Cinco".

Soy el primero, segundo, tercero, cuarto mejor deportista sueco: Ibrahimovic: El excéntrico delantero Zlatan Ibrahimovic mostró su enfado luego de que el periódico sueco Dagens Nyheteher hiciera una clasificación con los mejores deportistas de la historia de ese país en la que el jugador salió segundo, detrás del tenista Björn Borg, ganador de 11 Grandslams.

Un policía herido dejó hostigamiento del ELN en Tadó, Chocó: Un agente de la Policía herido dejó el hostigamiento de la guerrilla del ELN a la estación de Policía en el municipio de Tadó, Chocó.

Autoridades reportan normalidad en el estado de las vías del país: El general Carlos Ramiro Mena, director de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que no se presenta ningún problema en ninguna vía del país y manifestó que se espera que se movilicen 700 mil vehículos a nivel nacional.

Aprenda a preparar un delicioso pollo campesino para la cena navideña: Leonor Espinosa, mentora del reality ‘La Prueba’, habló en Blu Radio sobre los platos más apetecidos por los colombianos en la noche de Navidad, entre ellos el pollo campesino y el pernil de cerdo con sus respectivos acompañantes.

Cadena chilena Atton comprará hotel que opera en Bogotá: La cadena chilena Atton está firmando un contrato de compraventa para quedarse con el hotel de 137 habitaciones que la cadena española NH opera en Bogotá en las inmediaciones del parque de la 93.