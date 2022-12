Programa completo Mañanas BLU 3 de Junio de 2015

Colombia empató 1-1 con Senegal en el Mundial Sub 20: Colombia se acercó a los octavos de final del Mundial Sub-20 al empatar 1-1 con Senegal, este miércoles en Hamilton en la segunda fecha del grupo C, que tuvo a su primer clasificado en el líder Portugal, tras golear 4-0 a Catar (Lea también: 1-0: Con victoria debutó Colombia ante Catar en el Mundial Sub 20 ).

Publicidad

Real Madrid anuncia a Rafa Benítez como su nuevo DT: El Real Madrid anunció este miércoles el nombramiento del español Rafael Benítez, que sucederá durante tres temporadas a Carlo Ancelotti y tendrá la dura tarea de hacerlo tan bien como el italiano, victorioso en la Liga de Campeones del año pasado (Lea también: Directivo del Real Madrid confirma, por accidente, a Rafa Benítez como técnico ).

Interpol pide en extradición a Nicolás Leoz y exvicepresidente de la FIFA: La Interpol emitió este miércoles alertas rojas contra dos exdirectivos de laFIFA y cuatro responsables de empresas de márketing deportivo.

Publicidad

¿Compra a vendedores ambulantes en TransMilenio? Este video lo hará reflexionar: Si usted es de los que compra a vendedores ambulantes en TransMilenio un video que hace algunos días circula en las redes sociales, lo hará pensar diferente.

Publicidad

Maduro dice que Maradona podría ser presidente de la FIFA: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso que el ex futbolista argentina Diego Maradona sea el próximo presidente de la FIFA, luego de la renuncia de Joseph Blatter.

Video: Patrulleros habrían permitido golpiza a hombre que lo dejó en coma: La familia de un joven denuncia negligencia por parte dos patrulleros de la Policía que habrían permitido la golpiza en un puesto de salud de Puerto Colombia, Atlántico, que hoy lo tiene en estado de coma. (Lea también: Evalúan posible negligencia médica en muerte de colombiano en cárcel de EE.UU. )

Publicidad

Fiscalía investiga desfalco en Fiestas del petróleo 2013 en Barrancabermeja: Hay un escándalo en Barrancabermeja, Santander, por el escándalo del desfalco relacionado con las Fiestas del petróleo. La Fiscalía emitió varias órdenes de captura en contra de varias personas entre las que se encuentran funcionarios actuales del Gobierno Municipal.

Publicidad

Iván Cepeda denuncia detención de César Jerez, líder campesino en el Catatumbo: A través de su cuenta de Twitter, el senador Iván Cepeda denunció la detención arbitraria de César Jerez, líder campesino de la zona del Catatumbo y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

Estos serían los candidatos a la presidencia de la FIFA tras renuncia de Blatter: La dimisión este martes de Joseph Blatter y la perspectiva de nuevas elecciones al frente de la FIFA van a abrir los apetitos; el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein ya ha hecho acto de candidatura, en espera de la posición de Michel Platini, el gran favorito potencial. (Lea también: Maduro dice que Maradona podría ser presidente de la FIFA )

Publicidad

Aparecerán nombres mucho más importantes en caso FIFA: FedeFútbol de Guatemala: La renuncia de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA en medio delescándalo de corrupción que sacude al órgano del fútbol mundial “hasta a uno mismo lo deja impresionado, fuera de foco en cuanto a todo lo que viene sucediendo”, consideró el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Bryan Jiménez, en entrevista con Blu Radio. (Lea también: Interpol pide en extradición a Nicolás Leoz y exvicepresidente de la FIFA )

Publicidad

Conozca a los 276 jugadores que se darán cita en Chile para la Copa América 2015: Las plantillas de las doce selecciones de fútbol que afrontarán desde el 11 de junio en Chile la edición 44 de la Copa América con un total de 276 futbolistas.

Revelan video de escandalosa orgía de futbolistas ingleses en Tailandia: Los futbolistas Tom Hopper, Adam Smith y James Pearson del Leicester Citybritánico están en el ojo del huracán por cuenta de una polémica desatada tras la publicación de un video en el diario inglés Daily Mirror en que se ven en medio de una orgía con mujeres tailandesas a las que gritan insultos racistas (Lea también: Cristiano Ronaldo, pillado orinando en una calle de Saint Tropez ).

Publicidad

OCDE rebaja sus perspectivas económicas de Colombia para 2015 y 2016: La OCDE rebajó hoy sus perspectivas de crecimiento económico para Colombia al 3,3 % en 2015 y el 3,7 % en 2016, por una reducción de la inversión y las exportaciones por una bajada en los precios de los productos básicos y a una ralentización del gasto público por un descenso de los ingresos mineros.

Publicidad

Renuncio por reto laboral; lo de aspiración a fiscal fue leyenda: Superministro: El saliente ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo enMañanas BLU que su renuncia no se debió diferencias con los demás ministros y además señaló que su aspiración a la Fiscalía no es más que una leyenda.

Somos aliados estratégicos de EE.UU.: nuevo embajador de Colombia en Washington: Juan Carlos Pinzón ya está dejando atrás su papel como ministro de Defensa y comienza a asumir su rol como embajador de Colombia en Washington al reconocer la importancia de que se siga contando con el acompañamiento deEstados Unidos en la lucha contra las drogas y el terrorismo (Lea tamién: Con Juan Carlos Pinzón mejoraron resultados de Fuerzas Armadas, destaca Santos ).

Publicidad

Libertad de implicado en abuso sexual a Jineth Bedoya no es definitiva: Fiscalía: Misael Rodríguez, el jefe de Derechos Humanos de la Fiscalía, aseguró en entrevista con Blu Radio que la decisión de dejar en libertad a Alejandro Cárdenas Orozco, alias 'JJ', implicado en el abuso sexual a la periodista Jineth Bedoya fue una decisión inconsulta que tomó la fiscal 49 especializada de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, por lo que “no es una decisión definitiva”. (Lea también: Ordenan libertad a implicado en abuso sexual a periodista Jineth Bedoya )

Publicidad

Piden investigar al presidente del Senado por presunto tráfico de influencias: El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria para que se investigue al presidente del Senado, José David Name, por presunto tráfico de influencias.

Con ropa pero muy sexy: Esperanza Gómez, protagonista de video de reguetón: La reconocida actriz porno colombiana Esperanza Gómez sorprendió a todos sus fanáticos al dejar a un lado por un momento los videos pornográficospara ser la protagonista de un videoclip de reguetón.

Publicidad

Partido Colombia vs Costa Rica organizado por Full Play pasa a manos de FCF: Javier Hernández Bonett dio a conocer en Blu Radio que, tras el escándalo de corrupción de la FIFA que involucra a directivos de la compañía argentina Full Play, el partido amistoso entre Colombia y Costa Rica organizado por esta firma pasa a manos de la Federación Colombiana de Fútbol (Lea también: Federación Colombiana de Fútbol ayudará en investigaciones de corrupción en FIFA ).

Publicidad

Cerca de 400 indígenas bloquean vía Cali-Buenaventura: En la mañana de este miércoles cerca de 400 indígenas de las comunidades Embera Chamí, Nasa, Inga, Nonán y Siapirara se ubicaron en el kilómetro 43 en el sector conocido como La Delfina de la vía Cali-Buenaventura reclamando por lo que aseguran han sido reiterados incumplimientos del alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia. (Lea también: Indígenas rechazan propuesta de Paloma Valencia de dividir el Cauca )

Procuraduría pide a Petro declarar emergencia por líos en reclusión para menores: La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, declarar el estado de emergencia respecto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), dado que el diagnóstico presentado por las autoridades que integran el SRPA, en el marco de la Comisión Distrital, es hondamente preocupante: en la capital del país no hay un cupo más en las unidades de servicio para los adolescentes en conflicto con la ley penal. (Lea también: Más de 2.000 menores de edad han sido aprehendidos en actos delictivos en Bogotá )

Publicidad

Capturan a candidato en Córdoba acusado de desviar dinero de salud a Clan Úsuga: La Policía Nacional capturó a 41 miembros del Clan Úsuga, entre ellos a un candidato a la Alcaldía de Tuchín, Córdoba, acusado de desviar dineros del sector salud para esta banda criminal.

Publicidad

Justicia transicional no significará pactar impunidad con Farc: general Naranjo: El ministro consejero para el posconflicto y miembro del equipo negociador de paz del Gobierno Óscar Naranjo, manifestó total compromiso del gobierno colombiano para evitar que un eventual acuerdo de paz con las Farc derive en un proceso de impunidad que genere malestar en organismos internacionales.

El pajarito de Chávez le habrá dicho a Maduro que soy alias Kike: Jaime Granados: El abogado Jaime Granados, relacionado por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en el asesinato del diputado Robert Serra, aseguró en entrevista con Blu Radio que es un despropósito que el jefe de Estado del vecino país trate de cambiar la visión de la crisis de su país.

Publicidad

Los retos de Rafa Benítez, un nuevo entrenador en el Real Madrid: Lograr que el Real Madrid olvide a Carlo Ancelotti: este es el reto del español Rafael Benítez, nombrado este miércoles nuevo entrenador por tres temporadas con la doble tarea de devolver al equipo a la cúspide y eclipsar a su predecesor italiano.

Publicidad

EE.UU. limita las atribuciones de los programas de vigilancia de la NSA: La Agencia estadounidense de Seguridad Nacional (NSA), cuyas extensas prácticas de espionaje fueron reveladas en 2013 por Edward Snowden, perdió una parte de sus prerrogativas este martes con la promulgación de la ley que limita sus atribuciones.

Messi, enojado por control antidoping en medio de homenaje a Xavi: En su cuenta de Instagram, Lionel Messi mostró su enojo por el segundo control antidoping que le hacen en menos de una semana, junto a varios de sus compañeros de FC Barcelona (Lea también: ¿Messi es mejor que Pelé? Prensa francesa abre el debate ).

Publicidad

Feminicidio castiga a quienes creen que la mujer es un mueble: Angélica Lozano: La representante Angélica Lozano dijo en Mañanas BLU que el feminicidio, delito que fue aprobado en último debate en la Cámara de Representantes y ahora pasó a sanción presidencial, reconoce muchas variables donde supresión y omisión sobre la mujer.

Publicidad

Procuraduría apeló libertad de implicado en violación a Jineth Bedoya: Blu Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de apelar la libertad del exparamilitar Alejandro Cárdenas Orozco alias ‘JJ’,quien fue señalado del secuestro y abuso sexual a la periodista Jineth Bedoya. (Lea también: Libertad de implicado en abuso sexual a Jineth Bedoya no es definitiva: Fiscalía )

Es un orgullo haber hecho toda mi carrera al lado de Xavi: Andrés Iniesta: El centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado hoy que, para él, ha sido "un verdadero placer y un orgullo" haber hecho toda su carrera al lado de Xavi Hernández, quien abandona la disciplina azulgrana para fichar por el Al-Sadd catarí.

Publicidad

Aguas de Antofagasta tiene importante presencia en sector minero: presidente EPM: Juan Esteban Calle, presidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) , indicó que la compra por 965 millones de dólares que hicieron de la compañía chile Aguas de Antofagasta, tiene gran importancia teniendo en cuenta la presencia de esta en el sector minero. (Lea también: EPM concretó compra de chilena Aguas de Antofagasta )

Publicidad

Así se hará la recuperación del hotel El Prado de Barranquilla: El Gobierno pretende realizar la recuperación del hotel El Prado de Barranquilla llevándolo a una Asociación Público Privada-APP para su restauración y otros desarrollos comerciales, esto de mano del Ministerio de Industria y Comercio y el Fondo Nacional del Turismo.