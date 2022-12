Programa completo Mañanas BLU 8 de mayo de 2015

¿Se le chispoteó? Político admitió que campaña la financia el crimen organizado: En plena campaña el político mexicano, Ricardo Barroso, al parecer lo traicionó el subconsciente y se delató diciendo lo siguiente: "Mi carrera política y trabajo es transparente, por eso, también, el financiamiento de mis campañas no tendrá lugar a dudas de que viene del crimen organizado”.

Embajadores de Noruega y Filipinas mueren en accidente aéreo en Pakistán: Los embajadores de Filipinas y Noruega y las esposas de los emisarios diplomáticos de Malasia e Indonesia murieron hoy en un accidente de un helicóptero militar en Pakistán, en el que también fallecieron los dos pilotos de la aeronave, informó una fuente del Ejército del país asiático.

2-0. Emelec toma ventaja sobre Atlético Nacional y sueña con cuartos de final: El Emelec ganó hoy de local por 2-0 al Atlético Nacional en el partido de ida de octavos de final, ventaja que le permite ilusionarse con acceder a la próxima ronda de la Copa Libertadores.

Patrullero que participó en operativo contra Merlano fue retirado de la Policía: German Sánchez, abogado de los patrulleros, aseguró que la Policía decidió retirar del servicio a Wilmar Escobar, uno de los dos uniformados que en la madrugada del 13 de mayo de 2012 adelantó el operativo contra el entonces senador Eduardo Merlano por conducir en aparente estado de embriaguez. (Lea también: Patrulleros que participaron en operativo contra Merlano denuncian acoso laboral )

Conservadores logran mayoría absoluta en el parlamento británico: Los conservadores del primer ministro británico David Cameron lograron la mayoría absoluta en el parlamento al alcanzar los 326 diputados, según resultados oficiales conocidos este viernes.

River ganó el primer asalto a Boca en la Libertadores: River Plate se impuso este jueves 1-0 a Boca Juniors en el superclásico disputado en el Monumental de Buenos Aires, tomando ventaja sobre su máximo rival en la ida de los octavos de final de la Libertadores. (Lea también: Narrador argentino arremete contra Teófilo por desperdiciar ocasiones de gol )

Este viernes decidirán medida de aseguramiento contra Víctor Maldonado: Un juez de control de garantías decidirá si cobija o no con medida aseguramiento al principal inversionista del Fondo Premium, Víctor Maldonado, quien está siendo investigado por el millonario descalabro de la firma comisionista InterBolsa.

River tomó revancha en la cancha... y también con los memes: River Plate venció 1-0 a Boca Juniors en partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Talibanes afirman haber derribado helicóptero en el que murieron embajadores: Los talibanes de Pakistán afirmaron haber derribado un helicóptero militar, en el que murieron seis personas, incluyendo diplomáticos de Filipinas y Noruega, y dijeron que el primer ministro Nawaz Sharif era su objetivo. (Lea también: Embajadores de Noruega y Filipinas mueren en accidente aéreo en Pakistán )

Un policía resultó herido tras asonada en el barrio Galicia, sur de Bogotá: En la madrugada de este viernes se presentó una asonada en el barrio Galicia, sur de la capital, cuando se inició una gresca entre la comunidad y la Policía. (Lea también: Varios asaltos a mano armada se presentaron en Bogotá esta madrugada )

Nick Clegg presenta su dimisión tras el fiasco electoral en Reino Unido: El líder del Partido Liberal Demócrata británico, Nick Clegg, ha presentado su dimisión después de que esta formación perdiera 47 escaños en las elecciones generales del jueves, tras haber formado parte de la coalición del Gobierno de David Cameron.

Departamento de Justicia de EE.UU. investigará a policía de Baltimore: El departamento de Justicia estadounidense realizará una investigación federal en el departamento de policía de Baltimore, luego de los disturbios que siguieron a la muerte de un afro-estadounidense arrestado por la policía, según el cotidiano the Washington Post.

Colombia entera repudia y condena atrocidad de ELN: Santos: Después de conocer que guerrilleros del ELN habrían usado como trofeo las piernas de un uniformado que perdió sus extremidades a causa de una mina antipersona en Convención, Norte de Santander, el presidente Juan Manuel Santos mostró su indignación por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter (Lea también: “Son ratas humanas”: MinDefensa a guerrilleros del ELN ).

Le quitaron una parte pero no la vida: padre de militar que perdió las piernas: Wilson Orlando Ávila, el padre del cabo Eduard Orlando Ávila, que perdió las piernas al pisar una mina sembrada por el ELN, dijo en Mañanas BLU que a su hijo le quitaron las piernas pero no le quitaron la vida. (Lea también: Denuncian acto de barbarie del ELN tras ataque a militares en Norte de Santander )

Líder laborista británico Miliband dimite tras victoria de Cameron: El líder laborista británico Ed Miliband anunció este viernes que dimite tras admitir la victoria del conservador David Cameron en las elecciones del día antes.

No hay duda de que el ELN es responsable de barbarie en Convención: Gral. Jerez: El general Jorge Jerez, comandante de la segunda división del Ejército, aseguró que trabajan en fortalecer el espíritu del uniformado Eduard Orlando Ávila, quien perdió las piernas al pisar una mina sembrada por el ELN. (Lea también: Narcotráfico aumentó en un 25 por ciento en el Catatumbo: general Jorge Jerez )

Narcotráfico aumentó en un 25 por ciento en el Catatumbo: general Jorge Jerez: En diálogo con Mañanas BLU, el general Jorge Jerez, comandante de la segunda división del Ejército, manifestó que las acciones del narcotráfico se han triplicado en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. (Lea también: No hay duda de que el ELN es responsable de barbarie en Convención: Gral. Jerez )

No podemos hablar de paz con un grupo que comete esta barbarie: Cabo Ávila: El cabo Eduard Orlando Ávila, víctima de una mina en Convención, Norte de Santander, dijo en BLU Radio que afortunadamente perdió las piernas pero no la vida y agregó que no se puede hablar de paz con un grupo que es capaz de comenter esa barbarie.

Alias ‘Pablito’, del ala militarista, estaría ganando pulso en comando del ELN: El pulso en el comando central del ELN lo estaría ganado alias ‘Pablito, que se escapó de manera cinematográfica de una caravana del Inpec en Arauca.

No acepto ninguno de los cargos imputados por la Fiscalía: Víctor Maldonado: Ante una juez de control de garantías y desde España, Víctor Maldonado, quienes investigado por el descalabro financiero de Interbolsa, se declaró inocente de los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Victoria de Cameron abriría puerta a salida de Reino Unido de la Unión Europea: El líder conservador británico David Cameron ha convertido de nuevo a su partido en la gran fuerza dominante del Reino Unido, con un estilo más cercano al del laborista Tony Blair que al de su admirada Margaret Thatcher.

Científicos tendrían que pagar $9 mil por animal que usen en investigaciones: El decreto que en este momento se encuentra pendiente de ser ratificado, a falta de la firma del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, lo que busca es que de ahora en adelante se cobren 9 mil pesos por cada espécimen de la fauna silvestre que se use en las investigaciones científicas.

Gobierno retirará fuero para el vicepresidente en reforma Equilibrio de Poderes: El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, reveló en BLU Radio que retirará el fuero para el vicepresidente en la reforma de Equilibrio de Poderes.

Magistrados del Consejo de Estado en desacuerdo con constituyente: Según fuente consultadas por Blu Radio, la Sala Plena del Consejo de Estado emitiría este viernes un comunicado en el que rechazarán la propuesta de la Comisión Interinstitucional de la Rama judicial en el sentido de que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para tratar los temas de la crisis en la justicia.

No se ha planteado una Constituyente para refrendar diálogos: Néstor H. Martínez: Luego de que el ministro del Interior asegurara que no se descarta convocar a una Asamblea Constituyente para temas relacionados con la paz, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo que “no se ha planteado la constituyente como un mecanismo refrendatorio”.

El 26 y 27 de mayo, Colombia presentará las pruebas Pisa: Blu Radio conoció que la nueva fecha para que Colombia presente las pruebas pisa son los próximos 26 y 27 de mayo luego de que fueran aplazadas por el paro de maestros

Fiscalía determinó que construcción en La Conejera generó daños irreparables: Tras una investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación sobre la construcción de una urbanización cerca al humedal de La Conejera se determinó que si existió una afectación al medio ambiente, que generó al parecer daños irreparables en ese sector.

Denuncian robo masivo en bus del Sitp que transitaba por el centro de Bogotá: El robo se habría registrado en el centro de Bogotá, entre las calles 24 y 19 con carrera 13, luego de que cinco delincuentes se subieron a un bus del Sitp y hurtaron a los usuarios. Uno de los pasajeros relató que la gran mayoría de los sujetos eran menores de edad.

Tres personas se recuperan tras sufrir heridas por minas antipersona en Caquetá: El hecho ocurrió en La Unión Peneya, Caquetá, donde dos niñas y su madre resultaron afectadas cuando una de ellas activó una mina antipersona cuando se desplazaba por el camino.

Masters 1000 de Madrid: Cabal y Mannarino eliminan a los número uno del mundo: La dupla del tenista colombiano Juan Sebastián Cabal, y el francés Adrian Mannarino, eliminó este jueves a la pareja de los número 1 del mundo en dobles, conformada por los estadounidenses Bob Bryan y Mike Bryan, y se clasificó a los cuartos de final del torneo de dobles del Masters 1.000 de Madrid, certamen que reúne a 32 de las mejores parejas del mundo.

Mayweather califica a Pacquiao de "mal perdedor" y niega la revancha: El estadounidense Floyd Mayweather calificó a Manny Pacquiao de "mal perdedor" y se negó a retrasar su planeado retiro para conceder al ícono filipino una revancha el próximo año.

Papa Francisco adelantará visita a Ecuador en gira por América Latina en julio: El Vaticano publicó hoy el programa del viaje que el papa Francisco realizará a Ecuador, Bolivia y Paraguay entre los próximos 5 y 13 de julio, que arrancará con una ceremonia de bienvenida en Quito.

Indicar calorías en comidas rápidas protege al consumidor: concejal Acosta: El Concejo de Bogotá aprobó con 26 votos a favor y dos en contra un proyecto de acuerdo con el que se busca que los restaurantes y establecimientos públicos dedicados a la venta de comidas rápidas indiquen en la carta o menú, información nutricional, número de calorías y sustancias de origen animal.

¡Impresionante! Esta es la mujer con la lengua más larga del mundo: La estadounidense Adrianne Lewis asegura tener la lengua más larga del planeta y presume de este particular atributo en redes sociales. (Lea también: Maestra busca trabajo extra, termina en video porno y la descubren sus alumnos )

Santos ordena arreciar ofensiva contra el ELN: Desde México, el presidente Juan Manuel Santos dijo que las acciones del ELN en Norte de Santander, en las que mutilaron un militar y después exhibieron las piernas como un trofeo, es un retroceso en la confianza de la gente y ordenó a las Fuerzas Militares arreciar la ofensiva contra ese grupo guerrillero. (Lea también: No podemos hablar de paz con un grupo que comente esta barbarie: Cabo Ávila )

Procurador rechazó convocatoria a Asamblea Constituyente: El procurador Alejandro Ordóñez rechazó la convocatoria a Asamblea Constituyente para reformar la Justicia.

Indicar calorías acabaría con el negocio: Doña Segunda, dueña del piqueteadero: Nuestra periodista María Camila Díaz dialogó con la propietaria del piqueteadero Doña Segunda, ubicado en la Plaza del 12 de octubre y con más de 50 años de vigencia, a propósito de la propuesta del concejal Julio César Acosta, quien busca que los establecimientos de comida rápida indiquen el número de calorías.

Estos serían los responsables de instalar mina que mutiló piernas a cabo Ávila: Blu Radio conoció la estructura de la compañía Capitán Francisco Bossio, liderada por alias ‘Arbey’, responsable de haber instalado la mina que le voló las piernas al cabo Eduard Orlando Ávila y quienes luego en un acto de barbarie colgaron los restos en una reja de un colegio de convención Norte de Santander.

El sedentarismo es lo que nos está matando: nutricionista Consuelo Pardo: La doctora y nutricionista Consuelo Pardo, miembro de la Asociación Colombiana de Gastronomía, se refirió en Mañanas BLU acerca del proyecto que busca que los restaurantes y establecimientos públicos dedicados a la venta de comidas rápidas indiquen en la carta o menú, información nutricional, número de calorías y sustancias de origen animal. (Lea también: Indicar calorías en comidas rápidas protege al consumidor: concejal Acosta )

Ataque de francotirador a unidad militar en Caquetá deja un soldado muerto: Según Información preliminar de la inteligencia del Ejército se presentó un ataque por parte, al parecer de un francotirador, a una unidad militar en zona rural de El Doncello, Caquetá.

¿Qué siente un bebé cuando su madre no está? Descúbralo en este video: Caracol Televisión publicó un emotivo video en el que hace un homenaje a las madres a propósito de la celebración de su día este domingo.

Me echaron como un perro de la institución por caso Merlano: patrullero Escobar: El patrullero Wilmar Escobar fue uno de los dos uniformados que en la madrugada del 13 de mayo de 2012 adelantó un operativo de tránsito contra el entonces senador Eduardo Merlano por conducir aparentemente en estado de embriaguez. En diálogo con Blu Radio aseguró que lo retiraron de la Policía por cumplir con su deber. (Lea también: Patrullero que participó en operativo contra Merlano fue retirado de la Policía )

Los ‘Bolichicos’ entran a la pelea por la compra de Pacific: Un grupo de inversionistas venezolanos, conocido en ese país como los ‘Bolichicos’, entró en la pelea por la compra de la petrolera Pacific Rubiados.

Portuguesa Prebuilt protagoniza escándalo que perjudica inmobiliaria del país: El escándalo de los portugueses de Prebuilt toma cada vez más fuerza y para entenderlo hay que remontarse al año 2012 cuando se anunció el inicio de sus operaciones con la construcción de un parque industrial en Gachancipá, Cundinamarca, donde invertirían unos 250 millones de dólares para que la firma distribuyera materiales de construcción a varios países.