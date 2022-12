Prohibición de pruebas cosméticas en animales avanza con apoyo de todos los partidos

Los congresistas que integran la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobaron por unanimidad el proyecto 120 de 2018 que prohíbe las pruebas cosméticas en los animales y la comercialización de los productos que presentan estas prácticas en Colombia.



“Estamos felices, es un avance, por supuesto que podemos entender que con fines farmacéuticos todavía sea necesario en algunos casos, pero los productos cosméticos deben tener un sello y garantía de que son libre de crueldad animal. No tiene ningún sentido de que hoy tengamos que torturar animales por la vanidad de los seres humanos”, indicó el autor de la iniciativa, el representante liberal Juan Carlos Losada.



El congresista resaltó que, pese al fin de legislatura, el proyecto siue vivo y espera que a partir de marzo del próximo año se haga un trámite más expedito en la plenaria de Cámara y en Senado

“Estoy seguro de que se va a convertir en ley de la República porque fue aprobado unánimemente, no tiene ninguna resistencia, fue concertado con los gremios cosmetológicos de la Andi con el Ministerio de Salud, Comercio Exterior y no veo quién podría oponerse a este proyecto, sería un cavernícola”.



Losada asegura que en el país hay muy buenos ejemplos de empresas nacionales que han dejado el testeo en animales y que son pocas las que aún realizan estas prácticas.

Desde el inicio de la discusión, el Centro Democrático manifestó su respaldo a la iniciativa, "Desde ya anunciamos nuestro voto positivo y el respaldo para poder darle el trámite en todo el curso legislativo que tiene que tener este proyecto, queremos la protección de los animales”, dijo en la sesión Edwin Ballesteros.



