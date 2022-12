Propuesta de aumento de salario mínimo de Uribe es formidable: centrales obreras

Las centrales obreras todavía no revelan sus cartas para la negociación del salario mínimo para el próximo año, pero ya dejan ver los límites que están dispuestas a tolerar.

El presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, aseguró que la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF – de 4% es inaceptable, pero otra propuesta, hecha desde el uribismo, le llamó la atención.

“Hay una propuesta interesante por parte del expresidente Álvaro Uribe, que sugirió en un Consejo Gremial un incremento del 8,5%. Naturalmente, uno no puede decir que como lo dijo el expresidente Uribe entonces no estamos de acuerdo. A mí me parece una propuesta formidable”, afirmó Gómez.

De otro lado, tras su intervención en el Congreso Anual de Asocajas, Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, afirmó que los colombianos apenas se están recuperando de la pasada reforma tributaria y ya se anuncia una ley de financiamiento que aumentaría el IVA y eso hay que tenerlo en cuenta.

“Todavía no nos levantamos del primer impacto de la pasada reforma tributaria y ya se viene otro. Tendría que hablarse entonces de un aumento suficientemente grande para absorber ese impacto”, señaló.

El 22 de noviembre se definirá el cronograma de reuniones de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y en ese momento se conocerá la posición oficial de las centrales obreras.