Proteccionismo "no es conveniente" para América Latina, dice MinHacienda

Las propuestas proteccionistas y el cierre de fronteras no son convenientes para América Latina, dijo este sábado en Washington el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en una velada referencia a la retórica del candidato presidencial estadounidense Donald Trump.

"Naturalmente no nos gustan propuestas que impliquen proteccionismo, cerrar fronteras, aislarnos", dijo Cárdenas en entrevista con la AFP, a una pregunta sobre la campaña electoral en Estados Unidos. "Eso no es conveniente para América Latina", señaló el ministro, que no se refirió nominalmente a Trump.

Cárdenas dijo que no pretende inmiscuirse en el debate electoral estadounidense, recordando que Colombia cuenta con el "bastante excepcional" apoyo bipartidista de demócratas y republicanos, tanto en el combate a las guerrillas como en la búsqueda de la paz.

"Para nosotros es muy importante mantener ese apoyo bipartidista", añadió el ministro, un entusiasta defensor de la Alianza del Pacífico, la iniciativa de libre comercio que integran Colombia, Perú, México y Chile.

Ese bloque "es una especie de antídoto a toda esta tendencia proteccionista en el mundo", dijo Cárdenas en referencia a la Alianza.

La ola de proteccionismo a nivel global, desde las propuestas de Trump al Brexit, concentró las discusiones durante las asambleas de otoño boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que concluyen este fin de semana en Washington.

En su campaña, el magnate de 70 años propone que Washington renegocie prácticamente todos sus acuerdos comerciales -que en general considera desventajosos para Estados Unidos-, y amenaza a México con tarifas aduaneras y con una guerra comercial abierta y total con China, posibilidad que quita el sueño a los mercados mundiales.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Cerca de 500 ciudadanos víctima del conflicto armado en el departamento del Cauca recibieron auxilios humanitarios por parte de la Unidad de Reparación de Víctimas. La jornada se cumplió en el municipio de Santander de Quilichao.

-Un lamentable caso ocurrió en Bucaramanga donde una niña de 15 años fue asesinada por otra menor en medio de un riña.

-La selección mexicana venció por 2-1 a Nueva Zelanda en un partido amistoso jugado en la ciudad estadounidense de Nashville a poco más de un mes de comenzar la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Rusia.

-El gobierno de Venezuela envió maquinaria a Cuba para la reconstrucción de viviendas y vialidad tras los daños provocados por el huracán Matthew a su paso por la isla.

-Un 84 por ciento de los filipinos apoya la polémica campaña contra las drogas iniciada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que ha causado cerca de 3.700 muertos en los primeros 100 días de mandato, según una encuesta

-Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU exhibieron de nuevo sus divergencias el sábado, luego de que Rusia bloqueara una resolución de Francia para cesar los bombardeos en la ciudad siria de Alepo, mientras los occidentales rechazaron una contrapropuesta de Moscú.