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Blu Radio  / Nación  / Protestas por predial frenan recolección de leche y elevan costos en el país: Asoleche

Protestas por predial frenan recolección de leche y elevan costos en el país: Asoleche

El gremio denuncia que las interrupciones en corredores clave están afectando la movilidad de la leche cruda en regiones productoras, obligando a usar rutas alternas más costosas.

Leche y billetes.
Leche y billetes.
Foto: Lexica
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Hay creciente preocupación en el sector lechero colombiano por los efectos que están dejando los bloqueos de vías en varias regiones del país. Asoleche advirtió que, desde el pasado 9 de abril, estas protestas han interrumpido de forma significativa los corredores logísticos de las principales cuencas lecheras, afectando directamente la recolección, el procesamiento y la distribución de la leche cruda.

Las mayores afectaciones se concentran en departamentos clave como Santander y Boyacá. En Santander, la situación es crítica, ya que las vías bloqueadas han impedido completamente la recolección de leche durante varios días. En Boyacá, en municipios como Moniquirá y Chitaraque, el paso intermitente está dificultando el acopio de miles de litros que se producen diariamente, lo que pone en riesgo la operación del sector.

El problema empeora por la naturaleza del producto. La leche es altamente perecedera y, según la normativa vigente en Colombia, debe ser transportada a las plantas de procesamiento en un máximo de 48 horas después de su recolección y enfriamiento. Cada hora de bloqueo reduce ese margen, aumentando la probabilidad de pérdida del producto y generando impactos económicos inmediatos.

Ante este panorama, algunos transportadores han optado por utilizar rutas alternas para movilizar la leche, lo que ha implicado sobrecostos considerables en los fletes. Sin embargo, Asoleche advierte que esta es una solución temporal que no resulta sostenible, ya que estos costos adicionales terminan trasladándose a todos los eslabones de la cadena productiva.

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El gremio también reconoció que las protestas responden a inconformidades legítimas frente al aumento del impuesto predial, derivado de la actualización catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En particular, en zonas rurales, estos incrementos pueden superar la capacidad de pago de muchas familias campesinas, que además son proveedoras de leche para la industria.

Finalmente, Asoleche alertó que los bloqueos están generando un efecto contrario al esperado, ya que impiden que esos mismos productores puedan comercializar su leche, causando pérdidas directas. Por ello, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales y a los manifestantes para avanzar en soluciones concertadas que permitan proteger tanto a las comunidades rurales como la sostenibilidad del sector.

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