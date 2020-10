Protestas seguirán hasta que Duque se baje del pedestal: promotores del paro

El presidente de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, habló en Mañanas BLU sobre las motivaciones de paro nacional de este 21 de octubre y aseguró que las protestas persistirán hasta que el presidente Duque se ‘baje del pedestal’.

El sindicalista dijo que las negociaciones seguirán “mientras el doctor Iván Duque no descienda de ese pedestal de arrogancia en torno a no querer escuchar a las organizaciones sociales, como por ejemplo la minga”.

“Pudo haber ido el señor presidente a Popayán y haberles ahorrado a los indígenas semejante itinerario hasta la capital del país. Él es el presidente de todos los colombianos haya o no votado por él”, agregó.

De acuerdo con el presidente de la CGT, el presidente debe escuchar a la gente y saber lo que los colombianos están pensando.

Gómez aseguró que no es partidario de pedirle la renuncia al presidente.

“Yo defiendo la institucionalidad del país. No estoy de acuerdo con la consigna de pedirle la renuncia al presidente de la República, porque fue electo por voto popular, fue la decisión del pueblo colombiano”, declaró.

Escuche a Julio Roberto Gómez en entrevista con Mañanas BLU:

El secretario general de la Presidencia, Diego Molano, aseguró que la arrogancia es un defecto que no puede endilgarse al presidente Duque. El funcionario de la Casa de Nariño dijo que muchos de los puntos que se están exigiendo, el Gobierno ya los implementó, como el caso de renta básica y la matrícula gratis.

Molano dijo que a los sindicalistas se les invitó a la misión de empleo en el marco de las mesas de concertación nacional y que la respuesta fue un no.

“Piden un apoyo a la micro y mediana empresa: el Gobierno ya lanzó un programa en ese sentido. Muchos de lo que ellos piden en ese pliego, el Gobierno Nacional ya lo está realizando”, puntualizó.

“El hecho de que el presidente no se reúna con ellos no significa que no esté honrando los compromisos y no se mantenga un diálogo que tiene una línea directa”, agregó.

Escuche a Diego Molano en entrevista con Mañanas BLU: