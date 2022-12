Proyectos de la consulta anticorrupción están empantanados: senador Robledo

Los senadores Jorge Robledo y Rodrigo Lara, así como el humorista Daniel Samper, hicieron un balance en Mañanas BLU sobre los resultados de la Consulta Anticorrupción que el pasado 26 de agosto obtuvo más de 11.645.000 votos, pero no alcanzó a superar el umbral.



“Los proyectos llegaron y están empantanados porque ellos son los que tienen los votos”, indicó Robledo.

“A nosotros nos gusta que esas leyes se aprueben, pero a ellos no. No es que no se pueda aprobar, sino que no quieren, porque nunca han estado de acuerdo con este tipo circunstancias. Entre otras cosas, porque ellos ganan elecciones es recurriendo a una serie de prácticas que no deberían existir”, agregó.



El humorista Daniel Samper, por su parte, consideró que no se puede hilar tan fino como para asegurar que los tropiezos a los proyectos de la consulta anticorrupción obedezcan a una retaliación ante el supuesto desconocimiento de los resultados del plebiscito por la paz.



El senador Rodrigo Lara, quien se declara independiente, aseguró que el balance es mitigado. El congresista destacó la iniciativa para los pliegos tipo y la prohibición de cualquier beneficio extracarcelar para quien incurra en delitos contra la administración pública.



Escuche estas entrevistas:



