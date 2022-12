Puente entre Buga y Buenaventura se pagó dos veces por anticipos del Invías

La Contraloría General de la República condenó por responsabilidad fiscal de $8.338 millones a los funcionarios del Invías, Juan Gabriel Berón Zea, exsecretario general técnico del Invías, y a Carlos Julio Romero Antury, entonces subdirector de la Red Nacional de Carreteras de la entidad, por la contratación para un puente que era necesario para transporte de carga entre Buga y Buenaventura en el 2007 y que, según el órgano de control, se habría pagado dos veces debido a un anticipo de más de $2.300 millones que no fue regresado, y una suma de más de $3.500 millones por concepto de avance de la obra que no se entregó.

El puente, llamado El Piñal, fue contratado en 2007 con la empresa Consorcio Puentes Cf C-116 y se estableció en ese momento que debía estar finalizado en un año. Pero la obra se entregó 7 años después, en el 2014. Por los incumplimientos del contratista inicial, el Instituto de Vías tuvo que contratar a otras empresas y volver a desembolsar el dinero para el proyecto.

Invías pactó el valor inicial del contrato en $7.792 millones, pero giró un anticipo de $3.808 millones que nunca se vio reflejado en el desarrollo del proyecto. La Contraloría calculó el detrimento en $5.925 millones de pesos.

Por esta condena deberán responder las empresas que hacían parte del consorcio que fueron Construcciones CF LTDA, y Construcciones Civiles y Protuarias S.A. Pero también tendrá que responder la empresa interventora Consultores Civiles e Hidráulicos S.A.

Barón Zea, el secretario general técnico de la entidad en ese momento autorizó una modificación en el contrato que le exigía al contratista regresar el 50% del anticipo, para que solo tuviera que regresar el 1%.

Finalmente, también fueron condenados por la Contraloría los funcionarios del Invías, José Libardo Santa Cruz, Carlos Hernán Londoño y Virginia Ramos Arenas que debían revisar y vigilar la puesta en marcha de la construcción del puente.

