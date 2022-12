Puntos de concentración de Fecode en jornada de paro de este 4 de diciembre

Este miércoles 4 de diciembre, sindicatos, estudiantes y organizaciones marchan en las principales ciudades del país en reclamo de reivindicaciones laborales, sociales y económicas.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) hará parte de las movilizaciones y los puntos de concentración de las manifestantes son los siguientes:

- Armenia: 4:00 p.m. Coliseo del Café .

- Arauca: 7.30 a.m Sede de Asedar.

- Barranquilla: 9 a.m. Uniatlantico.

- Bogotá y Cundinamarca: 9:00 a.m. Parque Nacional

- Bucaramanga: 2:00 p.m. Parque San Pio.

- Cali: 4:00 a.m. Sameco, Puente luanchito, Estación Universidades, Paso del Comercio, La Portada; 4:30 a.m. Puerto Resistencia, Menga; 8:00 a.m. Parque de las Banderas; 7:00 a.m. ICBF y SENA; 1:00 p.m. Plazoleta Jairo Varela.

- Cartagena: 7:30 a.m. Napoleón Perea.

- Cúcuta: 8:00 a.m. Parque Simón Bolívar, avenida gran Colombia.

- Florencia: 8:00 a.m. Polideportivo barrio Versalles.

- Ibagué: 8:00 a.m. Casa del Maestro. Gran concierto de artistas.

- Leticia: 8:00 a.m. Catedral principal de Leticia.

- Manizales: 9:00 a.m. Torre del Cable.

- Medellín: 10 a.m. Parque de las Luces.

- Montería: 8:00 a.m. sede de Ademacor.

- Neiva: 8:00 a.m. Centro Convenciones.

- Pasto: 8:30 a.m. Chapultepec y Chapal

- Pereira: 10:00 a.m. Postobón. 9

- Popayán: Movilización a las 8:00 a.m. desde el parque Carlos Albán. 2:00 pm, parque Asamblea Popular.

- Putumayo: 8:00 a.m. Vereda Caliyaco (vía Mocoa - Villagarzon) e Institución Educativa Monclar. 9:00 am marcha hacia el Parque Principal (vía Mocoa - Pitalito).

- Puerto Carreño: 9:00 a.m. Parque Camilo Cortés

- Riohacha: 7:00 a.m. Parque Simón Bolívar.

- Sincelejo: 8:00 a.m. CECAR.

- Tunja: 8:00 a.m. Parque Recreacional del Norte.

- Villavicencio: 8:00 a.m. Sena Av. 40 y Puente Oca.

- Valledupar: 8:00 a.m. Parque Santa Lucía

- Yopal: Parque INTRA y llegada al Parque Santander, en la esquina está la gobernación.

