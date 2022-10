¿Qué cambia con la Ley Estatutaria de la Salud? Responde MinSalud

¿Todo está incluido?



“En el fondo no es completamente veraz. Eso es una descripción falsa de lo que puede hacer la ley. Existe un conjunto de tecnologías, medicamentos priorizados que hacen parte del núcleo de lo que llamamos “protección colectiva”. Es un plan de beneficios que está a cargo de las EPS. Colombia incluye absolutamente todas las patologías, pero no todos los medicamentos y no todos los procedimientos”.



“Más allá de eso, hay otro conjunto que protegen individualmente, que antes necesitaban otro trámite: un comité técnico científico, donde había barreras de acceso. Estamos tratando de migrar eso a un aplicativo por computador que se llama “MiPres” para que el médico pueda entrar al computador, explicita las razones por las cuales se debe suministrar un medicamento no POS. Eso genera la autorización y esa cuenta se pasa directmente al Fosyga”.



¿De dónde salen los recursos adicionales?



“Lo que queremos es orden en la forma como se entregan los beneficios y tener mecanismos de transparencia para que se haga bien. Hemos visto que con el tiempo, en un plazo de 5 años, el sistema necesitaría unos recursos adicionales. Tenemos asegurados para esos medicamentos $1.3 billones que son los que aprobó la Reforma Tributaria”.



¿Se acaba la tutelitis?



“Esperamos que esto tenga un impacto positivo sobre la tutela y que logre las tutelas de oportunidad”.



¿Se elimina el POS?



“En sentido estricto podemos decir que sí, pero creo que sigue existiendo una división entre un conjunto de tecnologías y de prestaciones generales en el núcleo, a cargo de las EPS, y un conjunto no incluído en ese plan de beneficios”.



¿Se acaban las EPS?



“No se acaban. En el fondo lo que estamos hablando es de un plan de beneficios y de la forma cómo se organizan los pagadores”.



