¿Qué dice el libro escrito por ‘Romaña’ antes de salir de zona de reincorporación?

BLU Radio conoció en primicia el escrito de alias ‘Romaña’, que fue entregado por ‘Jesús Santrich’ a la Comisión de la Verdad. En este libro, el exjefe guerrillero narra su vida dentro del conflicto armado, lanza dura críticas contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez y habla de los últimos días de los fundadores de la extinta guerrilla: Iván Marulanda, Alfonso Cano y alias el ‘Mono Jojoy’.

“Los tarros que encontrábamos los llenábamos de pólvora y armábamos una bomba con tubos, todo lo convertimos en armas de guerra; es que fue una represión muy dura y por eso tal vez fue la época en que lo único en que pensábamos, las 24 horas, era en cómo defendernos del enemigo y para eso siempre estuvieron las minas; con lo del Plan Patriota se incrementó y nos volvimos expertos en la fabricación de estos dispositivos”, dice un apartado del libro de 135 páginas que pudo conocer BLU Radio, escrito por Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’, y que se titula ‘Un día después de la guerra’.

El escrito de 11 capítulos ya está en manos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este libro, el exjefe guerrillero narró cómo ingresó a las filas de las Farc, cómo fue su llegada a La Habana, cómo se desarrollaron las negociaciones con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y cómo fue la concertación para las zonas veredales.

Describe, además, su llegada a la zona vereda Ariel Aldana, y dedica un capítulo especial a la vida y últimos días de Manuel Marulanda, el ‘Mono Jojoy’ y Alfonso Cano.

“¿Cómo se dieron los hechos para matar al Mono? Siempre me he preguntado eso, además, ¿por qué nos hicieron ese bombardeo, por qué sabían que estábamos precisamente en una reunión y que el Mono no estaba con Líster, sino que era yo el que estaba durmiendo con él ahí? Ese es un detalle que he analizado mucho desde entonces, porque los únicos que sabían todo eran gente nuestra, interna, nadie más. El objetivo principal éramos el Mono y yo. Es lógico que era un infiltrado, tenía que haber una persona, una persona específica que dijera: ahí está el objetivo que son el Mono y Romaña”, describe el libro.

En uno de sus apartes, ‘Romaña’ relata que los dueños de los supermercados Supercundi y Merkandrea, los hermanos Mora Urrea, son un “falso positivo”, porque no fueron testaferros de las Farc, pese a que la Fiscalía los investiga actualmente por lavado de millonarios activos de la extinta guerrilla.

“El fiscal Néstor Humberto Martínez, que es una talanquera en el proceso de paz, me está buscando falsos positivos, mire lo de los empresarios de los supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, unos cables Mora Urrea, que dicen que ellos son mis testaferros, que sus almacenes eran de los frentes guerrilleros de Cundinamarca y, especialmente, de Romaña. También le inventaron un cuento grandísimo al ‘Paisa’ Óscar, un compañero muy querido y serio en sus determinaciones, quien está aportando todo para sacar el proceso adelante”, escribió.

El prólogo del libro está escrito por ‘Jesús Santrich’, lo firmó desde el búnker de la Fiscalía el 15 de abril de 2018.

“Quiero aprovechar para mandar un mensaje de optimismo, un mensaje de fe a todos, en especial al camarada ‘Romaña’, que ha querido compartir con los pueblos del mundo este documento de lo que ha sido nuestra lucha”, dice ‘Santrich’ en el prólogo de cuatro párrafos.

‘Romaña’ también narra cómo fue su recorrido de más de 3.000 kilómetros para conformar la mesa de negociaciones.

“El 1 de mayo de 2014 partí del Huila hacia Venezuela. Hasta ese momento no sabía que mi destino era Cuba, así que anduve en mayo, junio, julio y agosto, cuatro meses para recorrer cerca de 3.000 kilómetros y llegar al estado de Apure con miles de dificultades”, dice.

“Pocos saben lo que es hacer una travesía así. Todo ese recorrido lo hicimos caminando y en carro, eso requiere de un gran esfuerzo si se quiere lograr la meta”, relata el exjefe guerrillero.

Henry Castellanos también desmiente que haya estudiado en la capital del país.

“Al principio pensaban y aparecen varios artículos de internet, que estudié en Kennedy, en Bogotá, que salí de la Juco para la guerra. En realidad, todo eso es falso. Yo no estuve en Bogotá, ni tuve estudio. En la vida solo estudié seis meses en toda mi vida, el resto lo he pasado en el monte, en la guerra, en el partido”, aseguró ‘Romaña’.