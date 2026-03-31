¿Qué es el fondo "No es hora de callar"? Ministerio de Igualdad explica

En un avance histórico para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres en Colombia, la viceministra de las Mujeres, Tamara Matea Ospina, confirmó la reglamentación del fondo "No es hora de callar".

Esta iniciativa, que cuenta con una asignación anual de 2.000 millones de pesos, surge como cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de la periodista Jineth Bedoya.



Fondo No es hora de callar: reparación y protección para periodistas

El fondo tiene como objetivo principal financiar proyectos que protejan y fortalezcan a las mujeres periodistas y, por petición expresa de Bedoya, se ha incluido de manera fundamental a las comunicadoras populares y comunitarias.

Según la viceministra, en diálogo con Mañanas Blu, el enfoque no se limita únicamente a profesionales con formación académica, sino que busca llegar a los territorios donde las mujeres ejercen la comunicación desde lo organizativo y comunitario.

La gobernanza de este recurso estará a cargo de un comité decisorio integrado por el Ministerio de Igualdad, el Viceministerio de las Mujeres, la propia Jineth Bedoya y un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)



Este equipo definirá el 27 de marzo las tres primeras líneas de inversión, enfocadas en la prevención, atención integral y protección de las mujeres en el ejercicio de su labor informativa.



La continuidad del Ministerio de Igualdad ante la Corte Constitucional

Frente a la incertidumbre generada por el fallo de la Corte Constitucional que señaló vicios de procedimiento en la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la viceministra Ospina aclaró que la entidad no tiene una "fecha de caducidad" definitiva para junio de 2026.

Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de ley radicado en diciembre que busca subsanar dichos errores y garantizar la permanencia de la institución. Incluso en un escenario donde el ministerio desapareciera, la viceministra aseguró que el mecanismo nacional de género y el fondo "No es hora de callar" tienen garantizada su continuidad institucional.

"El viceministerio de las mujeres no debe retroceder en su jerarquía institucional; el fondo quedaría adscrito al mecanismo de género, independientemente de su ubicación en la arquitectura del Estado", enfatizó Ospina.



Ejecución presupuestal y metas del Viceministerio de las Mujeres

A pesar de las críticas iniciales sobre la baja ejecución presupuestal del ministerio, la viceministra defendió la gestión actual, señalando que el Viceministerio de las Mujeres ya tiene la mayor parte de su presupuesto asignado y en ejecución.

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Ospina explicó que la complejidad de crear una entidad desde cero para atender a 13 poblaciones de especial protección retrasó el arranque, pero que actualmente el "carro ya arrancó" con una cobertura nacional importante.

Los proyectos actuales no solo incluyen la protección a periodistas, sino también estrategias de transversalización del enfoque de género y atención a poblaciones históricamente olvidadas, como las mujeres cabeza de familia y aquellas en actividades sexuales pagas.

Escuche aquí la entrevista: