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Blu Radio  / Nación  / ¿Qué es el fondo "No es hora de callar"? Ministerio de Igualdad explica

¿Qué es el fondo "No es hora de callar"? Ministerio de Igualdad explica

El fondo tiene como objetivo principal financiar proyectos que protejan y fortalezcan a las mujeres periodistas y, por petición expresa de Bedoya, se ha incluido de manera fundamental a las comunicadoras populares y comunitarias.

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