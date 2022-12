¿Qué harán con el metro de Bogotá tras cierre de la licitación? Candidatos responden

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Hollman Morris, Miguel Uribe Turbay, Carlos Fernando Galán y Claudia López

se pronunciaron en Mañanas BLU frente al cierre de la licitación del metro de Bogotá.

Morris, mostró su rechazo frente al proceso.

“Estoy sumamente preocupado por lo que está pasado, porque es un proyecto ilegal, fraudulento y corrupto”, sostuvo Morris.

“No hay derecho que Bogotá se meta en semejante proyecto que tiene sombras, que no es el mejor proyecto para la ciudad”, complementó.

Según Miguel Uribe, en caso de llegar a la Alcaldía, no hará ninguna modificación.

“Es evidente que como alcalde no voy a retroceder un solo centímetro, no le voy a cambiar una sola coma. Bogotá no puede volver a empezar de cero”, agregó.

Por su parte, Carlos Fernando Galán calificó como “muy importante” la noticia.

“El reto como alcalde será sacarlo adelante. Mi reto como alcalde será vigilar la construcción de esa obra”, añadió.

Claudia López también mostró su apoyo al proyecto.

“Si lo contratan, echemos eso adelante y empecemos esa obra. Todos queremos Metro y no un problema, no corrupción”, opinó Claudia López.

