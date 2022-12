Que no hagas vainas: Néstor H. Martínez pidió a Pizano no investigar irregularidades

Noticias Uno publicó un nuevo audio según el cual el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio instrucciones al fallecido controller de Corficolombiana, Jorge Pizano, de no investigar más el caso de Ruta del Sol II, que años más tarde se configuraría en el escándalo de Odebrecht, el caso de corrupción más grande de América Latina.



“Es claro que es una coima ni la hijueputa”, le dice Martínez a Pizano en una charla grababa por el desaparecido auditor.



“Como la administración ha visto que esos hijueputas deben pagar coimas y hacer cosas, entonces ya todos dicen 'jueputa, esto es aquí para adentro'”, añade Martínez Neira, antes de que Pizano le pidiera instrucciones.



“En este caso, ¿me quedo quieto?”, preguntó Pizano.

El diario El Espectador reveló en días anteriores otra conversación sostenida entre ambos, luego de que se conociera que el controller le había manifestado la existencia de documentos que probarían la posible existencia de sobornos. En esa ocasión, Martínez habría sugerido no seguir indagando, ya que él y Corficolombiana estarían adelantando de forma independiente la investigación.



“Estamos trabajando en una vaina. Que no escribas, que no hagas vainas”, le dijo entonces el hoy fiscal al auditor Pizano.



Esto quería decir que Martínez admitía que sus superiores, es decir las directivas de Corficolombiana (firma perteneciente al Grupo AVAL), conocían las irregularidades.



“Yo lo veo a usted en esta ansiedad, ¿qué hago?, Sarmiento manda decir: Nada”, añadió en la conversación.



Néstor Humberto Martínez está en el ojo del huracán por cuenta de audios grabados por el fallecido auditor para la Concesionaria de la Ruta del Sol, su amigo Jorge Enrique Pizano, que dan cuenta de que, desde 2015 cuando era abogado del Grupo Aval, años antes de asumir su actual cargo, el hoy fiscal tendría conocimiento de irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol Sector II.

Jorge Enrique Pizano no sólo dejó una entrevista con Noticias Uno antes de su muerte -detonante del escándalo-, sino que además guardó varios documentos de sus pesquisas y conversaciones que mantuvo con Martínez Neira, elementos ahora revelados por medios de comunicación y periodistas que mantuvieron la promesa de sacarlos a la luz pública solo en caso de que Pizano saliera del país o falleciera, según su propia petición.

