¿Qué opinan algunos sectores sobre el gran Acuerdo Nacional propuesto por el presidente Petro?

Durante los últimos días el presidente, Gustavo Petro, anunció que era importante la creación de un gran Acuerdo Nacional en el que participen diferentes sectores. En este participarían sectores políticos como los partidos de Gobierno, los independientes y de oposición; también gremios económicos; líderes sociales; iglesias; entre otros.

“El Gobierno abrirá las puertas y buscará hablar con todos los actores de la vida nacional en un intento de construir ese gran Acuerdo Nacional. De alguna manera ya hemos empezado a conversar con algunos actores y sectores, y seguiremos hablando”, expresó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Al respecto, algunos gremios se pronunciaron y pidieron al Gobierno nacional concretar esta propuesta y aclarar en qué consiste para que sea acogida.

“Yo creo que el país merece y está obligado a buscar elementos de convergencia en un gran Acuerdo Nacional. El tema de fondo es que hay que explicitar y saber de qué se trata para ver cómo las diferentes fuerzas eventualmente terminan teniendo convergencia. No se olviden que la democracia la construye el consenso y si hay consenso en el tema pues muy seguramente se puede avanzar en esa dirección”, expresó el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Desde la SAC consideran que se debe aterrizar plenamente el cómo serían esos acuerdos y evitar lo que pasó con la reforma laboral en la que se llegó a algunos acuerdos que no fueron incluidos.

“Desde la SAC siempre estaremos listos para buscar consensos en las medidas de política pública que necesita nuestro sector. Se ha logrado mucho en discusiones con Finagro, con el Banco Agrario y con el ICA que son entidades claves para nuestro sector; inclusive en los diálogos que hemos sostenido tanto con la exministra Cecilia López como con la ministra Jennifer Mojica; pero esto, por supuesto, hay que materializarlo en acciones”, expresó Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

Desde los sectores políticos de oposición son escépticos ante la propuesta hecha por el Gobierno de un gran Acuerdo Nacional ante los incumplimientos por parte de algunos funcionarios.

“El Gobierno Petro lanza unos mensajes sobre la necesidad de un Acuerdo Nacional, pero lo que hay que decir es que quien ha restado toda credibilidad y confianza a esa posibilidad es el mismo Gobierno. Llaman a los gremios, los sientan en una mesa, pero presentan textos distintos; llaman a los partidos políticos, pero si no les votan lo que ellos pretenden, entonces ya los llaman traidores, corruptos o establecimiento. De manera que el primer obstáculo para lograr un Acuerdo nacional hoy en Colombia es el propio Gobierno Petro”, manifestó el representante Hernán Cadavid.

“Esa intención de diálogo del Gobierno no se manifiesta de manera coherente en su práctica, acciones, comportamientos y decisiones. Me refiero al presidente y a sus ministros. Cambio Radical no tiene ningún interés de hacer parte del Gobierno nacional, lo que sí es necesario es que los proyectos de ley y las reformas constitucionales sean previamente discutidas”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa.