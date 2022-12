¿Qué sucede si usted es jurado de votación y no asiste?

Para las elecciones regionales del mes de octubre están habilitadas más de 36 millones de personas para ejercer su derecho al voto y se designaron alrededor de 700.000 jurados de votación para la jornada en la que se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.

Desarrollar la tarea de jurado de votación es una obligación que tienen los ciudadanos que sean elegidos para cumplir con esa labor, ya que se trata de un ejercicio de forzosa aceptación.

Por tal motivo, quienes no asistan a desempeñar esa tarea el día de las votaciones podrán recibir sanciones. En el caso de los servidores públicos, estos podrían ser destituidos de su cargo, y para quienes no lo son, podrían ser sancionados con una multa que oscila entre 1 y 10 salarios mínimos legales vigentes.

¿Si no fue notificado personalmente queda exonerado de la sanción?

El registrador distrital, Carlos Coronel, manifestó que no es obligación de esa entidad notificar personalmente al ciudadano.

“Frente a una sanción yo no puedo alegar de que a mí no me llegó un correo electrónico o no me llegó una comunicación a mi casa”, señaló el funcionario.

Y explicó que: “la ley electoral establece que este tipo de designaciones no se comunican de manera personal. En el caso de Bogotá y las grandes ciudades, en plaza pública y lugares predestinados se publica en carteleras la resolución o acto administrativo mediante el cual fueron sorteados y fueron designados como jurados”.

La Registraduría en todo el país viene adelantando jornadas de capacitación para quienes fueron escogidos como jurados de votación para las elecciones del próximo 27 de octubre.

Si usted desea consultar si fue escogido como jurado de votación puede ingresar a la página web de la Registraduría .